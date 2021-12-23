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    Главная / Торги / Поставка фасоных частей деталей трубопровода ПЭ для нужд ООО "Краснодар Водоканал"

    Поставка фасоных частей деталей трубопровода ПЭ для нужд ООО "Краснодар Водоканал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2021 15:0023.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110894261Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фасоных частей деталей трубопровода ПЭ для нужд ООО "Краснодар Водоканал"г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110894261

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка фасоных частей деталей трубопровода ПЭ для нужд ООО "Краснодар Водоканал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    02.12.2021 10:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Фасонные_части_ПЭ.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    Почтовый адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Контактный телефон

    +7 861 992-30-06

    Факс

    +7 861 220-29-80

    Адрес электронной почты

    v.mihailova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Михайлова Виктория Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка фасоных частей деталей трубопровода ПЭ для нужд ООО "Краснодар Водоканал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2021 15:00 GMT +323.12.2021 15:0023.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110894261Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фасоных частей деталей трубопровода ПЭ для нужд ООО "Краснодар Водоканал"г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.

    Подведение итогов не позднее

    31.01.2022 17:0031.01.2022 17:0031.01.2022 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110894261Подведение итогов не позднее Поставка фасоных частей деталей трубопровода ПЭ для нужд ООО "Краснодар Водоканал"г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    31.01.202231.01.2022 17:0031.01.2022 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110894261Подведение итогов не позднее Поставка фасоных частей деталей трубопровода ПЭ для нужд ООО "Краснодар Водоканал"г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фасоных частей деталей трубопровода ПЭ для нужд ООО "Краснодар Водоканал"

    Начальная цена

    7 787 775,79

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Классификатор ОКПД2

    22.21.29.130

    Фитинги прочие пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    22.21

    Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Муфта д.0110 SDR11 ПЭ100 электросварная"

    Кол-во: 120

    "Позиция 2"

    "Муфта д.0160 SDR11 ПЭ100 электросварная"

    Кол-во: 62

    "Позиция 3"

    "Муфта д.0225 SDR11 ПЭ100 электросварная"

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "Муфта д.0315 SDR11 ПЭ100 электросварная"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Муфта д.0400 SDR11 ПЭ100 электросварная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Муфта д.0450 SDR11 ПЭ100 электросварная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Муфта д.0500 SDR11 ПЭ100 электросварная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Муфта д.0560 SDR11 ПЭ100 электросварная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Муфта д.0630 SDR11 ПЭ100 электросварная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Муфта д.0110 SDR17 ПЭ100 электросварная"

    Кол-во: 48

    "Позиция 11"

    "Муфта д.0160 SDR17 ПЭ100 электросварная"

    Кол-во: 53

    "Позиция 12"

    "Муфта д.0225 SDR17 ПЭ100 электросварная"

    Кол-во: 313

    "Позиция 13"

    "Отвод удлиненный литой 45* d.110 PE100 SDR11"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Отвод удлиненный литой 45* d.110 PE100 SDR17"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Отвод удлиненный литой 45* d.160 PE100 SDR11"

    Кол-во: 12

    "Позиция 16"

    "Отвод удлиненный литой 45* d.160 PE100 SDR17"

    Кол-во: 6

    "Позиция 17"

    "Отвод удлиненный литой 45* d.200 PE100 SDR11"

    Кол-во: 8

    "Позиция 18"

    "Отвод удлиненный литой 45* d.200 PE100 SDR17"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "Отвод удлиненный литой 45* d.225 PE100 SDR11"

    Кол-во: 6

    "Позиция 20"

    "Отвод удлиненный литой 45* d.225 PE100 SDR17"

    Кол-во: 3

    "Позиция 21"

    "Отвод удлиненный литой 45* d.250 PE100 SDR11"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "Отвод удлиненный литой 45* d.250 PE100 SDR17"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Отвод удлиненный литой 45* d.315 PE100 SDR11"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Отвод удлиненный литой 45* d.315 PE100 SDR17"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Отвод 45° (сварной) д.0400 SDR11 ПЭ100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Отвод 45° (сварной) д.0400 SDR17 ПЭ100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Отвод 45° (сварной) д.0450 SDR11 ПЭ100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Отвод 45° (сварной) д.0450 SDR17 ПЭ100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Отвод 45° (сварной) д.0500 SDR11 ПЭ100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Отвод 45° (литой, удл.) d.0500 SDR17 ПЭ100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Отвод 45° (сварной) д.0560 SDR17 ПЭ100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Отвод 45° (сварной) д.0630 SDR11 ПЭ100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Отвод 45° (сварной) д.0630 SDR17 ПЭ100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Отвод удлиненный литой 90* d.110 PE100 SDR11"

    Кол-во: 10

    "Позиция 35"

    "Отвод удлиненный литой 90* d.110 PE100 SDR17"

    Кол-во: 5

    "Позиция 36"

    "Отвод удлиненный литой 90* d.160 PE100 SDR11"

    Кол-во: 10

    "Позиция 37"

    "Отвод удлиненный литой 90* d.160 PE100 SDR17"

    Кол-во: 28

    "Позиция 38"

    "Отвод удлиненный литой 90* d.200 PE100 SDR11"

    Кол-во: 8

    "Позиция 39"

    "Отвод удлиненный литой 90* d.200 PE100 SDR17"

    Кол-во: 4

    "Позиция 40"

    "Отвод удлиненный литой 90* d.225 PE100 SDR11"

    Кол-во: 6

    "Позиция 41"

    "Отвод удлиненный литой 90* d.225 PE100 SDR17"

    Кол-во: 3

    "Позиция 42"

    "Отвод удлиненный литой 90* d.250 PE100 SDR11"

    Кол-во: 4

    "Позиция 43"

    "Отвод удлиненный литой 90* d.250 PE100 SDR17"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Отвод удлиненный литой 90* d.315 PE100 SDR11"

    Кол-во: 15

    "Позиция 45"

    "Отвод удлиненный литой 90* d.315 PE100 SDR17"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Отвод удлиненный литой 90* d.400 PE100 SDR11"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Отвод удлиненный литой 90* d.400 PE100 SDR17"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Отвод 90° (сварной) д.0450 SDR11 ПЭ100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Отвод 90° (сварной) д.0450 SDR17 ПЭ100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Отвод 90° (сварной) д.0500 SDR11 ПЭ100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Отвод 90° (сварной) д.0500 SDR17 ПЭ100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Отвод 90° (сварной) д.0560 SDR17 ПЭ100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Отвод 90° (сварной) д.0630 SDR11 ПЭ100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Отвод 90° (сварной) д.0630 SDR17 ПЭ100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Отвод 45° (сварной) д.0315 SDR17 ПЭ100"

    Кол-во: 6

    "Позиция 56"

    "Отвод удлиненный литой 90* d.110 PE100 SDR11"

    Кол-во: 50

    "Позиция 57"

    "Отвод 90° д.0110 SDR11 ПЭ100 электросварной"

    Кол-во: 22

    "Позиция 58"

    "Отвод 90° д.0160 SDR11 ПЭ100 электросварной"

    Кол-во: 25

    "Позиция 59"

    "Отвод 90° д.0225 SDR11 ПЭ100 электросварной"

    Кол-во: 8

    "Позиция 60"

    "Отвод W 90° д.0315 SDR11 ПЭ100 электросварной"

    Кол-во: 10

    "Позиция 61"

    "Втулка под фланец (литая, удл.) d.0110 SDR11 ПЭ100"

    Кол-во: 66

    "Позиция 62"

    "Втулка под фланец (литая, удл.) d.0110 SDR17 ПЭ100"

    Кол-во: 6

    "Позиция 63"

    "Втулка под фланец (литая, удл.) d.0160 SDR11 ПЭ100"

    Кол-во: 16

    "Позиция 64"

    "Втулка под фланец (литая, удл.) d.0160 SDR17 ПЭ100"

    Кол-во: 5

    "Позиция 65"

    "Втулка под фланец (литая, удл.) d.0200 SDR11 ПЭ100"

    Кол-во: 8

    "Позиция 66"

    "Втулка под фланец (литая, удл.) d.0200 SDR17 ПЭ100"

    Кол-во: 4

    "Позиция 67"

    "Втулка под фланец (литая, удл.) d.0225 SDR11 ПЭ100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 68"

    "Втулка под фланец (литая, удл.) d.0225 SDR17 ПЭ100"

    Кол-во: 3

    "Позиция 69"

    "Втулка под фланец (литая, удл.) d.0250 SDR11 ПЭ100"

    Кол-во: 4

    "Позиция 70"

    "Втулка под фланец (литая, удлен.) d.0250 SDR17 ПЭ100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "Втулка под фланец (литая, удл.) d.0315 SDR11 ПЭ100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 72"

    "Втулка под фланец (литая, удл.) d.0315 SDR17 ПЭ100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "Втулка под фланец (литая, удл.) d.0400 SDR11 ПЭ100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Втулка под фланец (литая, удл.) d.0400 SDR17 ПЭ100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Втулка под фланец (сварная, удл.) д.0450 SDR11 ПЭ100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Втулка под фланец (сварная, кор.) д.0450 SDR17 ПЭ100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Втулка под фланец (сварная, удл.) д.0500 SDR11 ПЭ100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Втулка под фланец (сварная, удл.) д.0500 SDR17 ПЭ100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Втулка под фланец (сварная, удл.) д.0560 SDR17 ПЭ100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Втулка под фланец (сварная, удл.) д.0630 SDR11 ПЭ100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Втулка под фланец (сварная, удл.) д.0630 SDR17 ПЭ100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Тройник (литой, удл.) d.0110 SDR17 ПЭ100"

    Кол-во: 12

    "Позиция 83"

    "Тройник (литой, удл.) d.0110 SDR11 ПЭ100"

    Кол-во: 6

    "Позиция 84"

    "Тройник (литой, удл.) d.0160 SDR11 ПЭ100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 85"

    "Тройник (литой, удл.) d.0160 SDR17 ПЭ100"

    Кол-во: 5

    "Позиция 86"

    "Тройник (литой, удл.) d.0200 SDR11 ПЭ100"

    Кол-во: 8

    "Позиция 87"

    "Тройник (литой, удл.) d.0225 SDR11 ПЭ100"

    Кол-во: 6

    "Позиция 88"

    "Тройник (литой, удл.) d.0250 SDR11 ПЭ100"

    Кол-во: 4

    "Позиция 89"

    "Тройник (литой, удл.) d.0250 SDR17 ПЭ100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 90"

    "Тройник (литой, удл.) d.0315 SDR11 ПЭ100"

    Кол-во: 4

    "Позиция 91"

    "Тройник (сварной) д.0315 SDR17 ПЭ100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 92"

    "Тройник ( сварной ) д.0400 SDR11 ПЭ100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Тройник (сварной) д.0400 SDR17 ПЭ100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "Тройник (сварной) д.0450 SDR11 ПЭ100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Тройник (сварной) д.0450 SDR17 ПЭ100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "Тройник (сварной) д.0500 SDR11 ПЭ100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "Тройник (сварной) д.0500 SDR17 ПЭ100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Тройник (сварной) д.0630 SDR11 ПЭ100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "Тройник (сварной) д.0630 SDR17 ПЭ100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Тройник редукционный d.110х63х110литой ПЭ100 SDR11"

    Кол-во: 2

    "Позиция 101"

    "Тройник редукционный d.110х90х110 литой ПЭ100 SDR11"

    Кол-во: 2

    "Позиция 102"

    "Тройник редукционный d.160х63х160 литой ПЭ100 SDR11"

    Кол-во: 2

    "Позиция 103"

    "Тройник редукционный d.160х110х160 литой ПЭ100 SDR11"

    Кол-во: 2

    "Позиция 104"

    "Тройник редукционный удлиненный литой d.200*63 PE100 SDR11 ТС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Тройник редукционный удлиненный литой d.200*110 PE100 SDR11 ТС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Тройник редукционный удлиненный литой d.200*160 PE100 SDR11 ТС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Тройник редукционный удлиненный литой d.225*63 PE100 SDR11 ТС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Тройник редукционный удлиненный литой d.225*110 PE100 SDR11 ТС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "Тройник редукционный удлиненный литой d.225*160 PE100 SDR11 ТС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "Тройник редукционный удлиненный литой d.315*110 PE100 SDR11 ТС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "Тройник редукционный удлиненный литой d.315*160 PE100 SDR11 ТС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "Тройник редукционный d.315х225х315 литой ПЭ100 SDR11"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Тройник редукционный удлиненный литой d.110*63 PE100 SDR17 ТС"

    Кол-во: 2

    "Позиция 114"

    "Тройник редукционный удлиненный литой d.160*90 PE100 SDR11 ТС"

    Кол-во: 2

    "Позиция 115"

    "Тройник редукционный удлиненный литой d.160*110 PE100 SDR17 ТС"

    Кол-во: 2

    "Позиция 116"

    "Тройник редукционный удлиненный литой d.200*110 PE100 SDR17 ТС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Тройник редукционный удлиненный литой d.200*160 PE100 SDR17 ТС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "Тройник редукционный удлиненный литой d.225*160 PE100 SDR17 ТС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "Заглушка (литая, удл.) d.0110 SDR11 ПЭ100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 120"

    "Заглушка (литая, удл.) d.0160 SDR11 ПЭ100"

    Кол-во: 8

    "Позиция 121"

    "Заглушка (сварная) д.0200 SDR11 ПЭ100"

    Кол-во: 6

    "Позиция 122"

    "Заглушка (сварная) д.0225 SDR11 ПЭ100"

    Кол-во: 4

    "Позиция 123"

    "Заглушка удл. литая д 250 ПЭ-100 SDR 11 ТС"

    Кол-во: 2

    "Позиция 124"

    "Заглушка удл. литая д 315 ПЭ-100 SDR 11 ТС"

    Кол-во: 2

    "Позиция 125"

    "Заглушка (сварная) д.0400 SDR11 ПЭ100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "Заглушка (сварная) д.0450-0400 SDR11 ПЭ100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 127"

    "Заглушка (сварная) д.0500 SDR11 ПЭ100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 128"

    "Заглушка (сварная) д.0630-0400 SDR11 ПЭ100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 129"

    "Заглушка д.0160 SDR11 ПЭ100 TRANS-QUADRO"

    Кол-во: 10

    "Позиция 130"

    "Заглушка MV д.0225 SDR11 ПЭ100 FRIALEN"

    Кол-во: 10

    "Позиция 131"

    "Неразъемное соедин. ПЭ/сталь д.0110/0108 SDR11 ПЭ100 усил. (вода)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 132"

    "Неразъемное соедин. ПЭ/сталь д.0160/0159 SDR17 ПЭ100 усил. (вода)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 133"

    "Неразъемное соедин. ПЭ/сталь д.0225/0219 SDR11 ПЭ100 усил. (вода)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 134"

    "Неразъемное соедин. ПЭ/сталь д.0250/0219 SDR17 ПЭ100 усил. (вода)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 135"

    "Неразъемное соедин. ПЭ/сталь д.0315/0273 SDR17 ПЭ100 усил. (вода)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 136"

    "Неразъемное соедин. ПЭ/сталь д.0315/0325 SDR17 ПЭ100 усил. (вода)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 137"

    "Неразъемное соедин. ПЭ/сталь д.0355/0325 SDR11 ПЭ100 усил. (вода)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 138"

    "Неразъемное соедин. ПЭ/сталь д.0400/0377 SDR17 ПЭ100 усил. (вода)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 139"

    "Неразъемное соедин. ПЭ/сталь д.0400/0426 SDR11 ПЭ100 усил. (вода)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 140"

    "Неразъемное соедин. ПЭ/сталь д.0450/0426 SDR21 ПЭ100 усил. (вода)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 141"

    "Неразъемное соедин. ПЭ/сталь д.0500/0426 SDR11 ПЭ100 усил. (вода)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 142"

    "Неразъемное соедин. ПЭ/сталь д.0500/0530 SDR17 ПЭ100 усил.(вода)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 143"

    "Неразъемное соедин. ПЭ/сталь д.0560/0530 SDR11 ПЭ100 усил. (вода)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 144"

    "Неразъемное соедин. ПЭ/сталь д.0450/0426 SDR21 ПЭ100 усил. (вода)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 145"

    "Фланец с ПП покрытием д. 0110 PN16"

    Кол-во: 13

    "Позиция 146"

    "Фланец с ПП покрытием д. 0160 PN16"

    Кол-во: 16

    "Позиция 147"

    "Муфта КОРСИС ID 200"

    Кол-во: 16

    "Позиция 148"

    "Муфта КОРСИС ID 400"

    Кол-во: 26

    "Позиция 149"

    "Муфта КОРСИС ID 500"

    Кол-во: 19

    "Позиция 150"

    "Муфта КОРСИС OD 160"

    Кол-во: 5

    "Позиция 151"

    "Муфта КОРСИС OD 250"

    Кол-во: 24

    "Позиция 152"

    "Муфта КОРСИС OD 315"

    Кол-во: 70

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