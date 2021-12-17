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Номер извещения
32110916203
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка реагента: натр едкий чешуированный ( сода каустическая) для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Дата публикации
08.12.2021 04:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
Почтовый адрес
i.belov@rosvodokanal.ru
Контактный телефон
+7 3852 50-07-82
Факс
+7 3852 50-06-93
Адрес электронной почты
e.merkel@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Меркель Евгения Сергеевна
Место рассмотрения предложений
121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12
Ключевые слова:
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Поставка реагента: натр едкий чешуированный ( сода каустическая) для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2021 10:00 GMT +317.12.2021 10:0017.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110916203Дата и время окончания срока приема заявок Поставка реагента: натр едкий чешуированный ( сода каустическая) для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12
Дата и время вскрытия заявок
17.12.2021 10:0017.12.2021 10:0017.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110916203Дата и время вскрытия заявок Поставка реагента: натр едкий чешуированный ( сода каустическая) для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12
Подведение итогов не позднее
28.01.2022 08:0028.01.2022 08:0028.01.2022 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110916203Подведение итогов не позднее Поставка реагента: натр едкий чешуированный ( сода каустическая) для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
28.01.202228.01.2022 08:0028.01.2022 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110916203Подведение итогов не позднее Поставка реагента: натр едкий чешуированный ( сода каустическая) для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка реагента: натр едкий чешуированный ( сода каустическая) для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Начальная цена
2 142 863,94
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
i.belov@rosvodokanal.ru
20.13.25.111
20.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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