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    Главная / Торги / Поставка реагента: натр едкий чешуированный ( сода каустическая) для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Поставка реагента: натр едкий чешуированный ( сода каустическая) для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 10:0017.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110916203Дата и время окончания срока приема заявок Поставка реагента: натр едкий чешуированный ( сода каустическая) для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110916203

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка реагента: натр едкий чешуированный ( сода каустическая) для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Дата публикации

    08.12.2021 04:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная_документация.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    Почтовый адрес

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Контактный телефон

    +7 3852 50-07-82

    Факс

    +7 3852 50-06-93

    Адрес электронной почты

    e.merkel@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Меркель Евгения Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12

    Закупки и тендеры Алтайский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка реагента: натр едкий чешуированный ( сода каустическая) для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 10:00 GMT +317.12.2021 10:0017.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110916203Дата и время окончания срока приема заявок Поставка реагента: натр едкий чешуированный ( сода каустическая) для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12

    Дата и время вскрытия заявок

    17.12.2021 10:0017.12.2021 10:0017.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110916203Дата и время вскрытия заявок Поставка реагента: натр едкий чешуированный ( сода каустическая) для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12

    Подведение итогов не позднее

    28.01.2022 08:0028.01.2022 08:0028.01.2022 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110916203Подведение итогов не позднее Поставка реагента: натр едкий чешуированный ( сода каустическая) для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    28.01.202228.01.2022 08:0028.01.2022 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110916203Подведение итогов не позднее Поставка реагента: натр едкий чешуированный ( сода каустическая) для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка реагента: натр едкий чешуированный ( сода каустическая) для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Начальная цена

    2 142 863,94

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Классификатор ОКПД2

    20.13.25.111

    Гидроксид натрия (сода каустическая)

    Классификатор ОКВЭД2

    20.13

    Производство прочих основных неорганических химических веществ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка реагента: натр едкий чешуированный ( сода каустическая) для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»"

    Кол-во:

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