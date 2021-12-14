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Номер извещения
32110889389
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по определению бенз(а)пирена в воздухе рабочей зоны и контролю канцерогенных веществ для нужд ПАО "ЮК ГРЭС" и ОП г. Междуреченск.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
01.12.2021 11:32
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
Почтовый адрес
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
Контактный телефон
+7 38472 3-92-13
Факс
+7 38472 3-92-50
Адрес электронной почты
Olga.Slepukha@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Слепуха Ольга Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Калтан
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Определение бенз(а)пирена в воздухе рабочей зоны на промплощадке ПАО "ЮК ГРЭС"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Определение бенз(а)пирена в воздухе рабочей зоны на промплощадке ПАО "ЮК ГРЭС"
Начальная цена
360 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно требований технического задания.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Кемеровская область, г. Калтан,ул. Комсомольская д.20Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Заказчики
Адрес местонахождения
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
71.20.1
71.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Лабораторные исследования воздуха рабочей зоны на содержание бенз(а)пирена для ОП г. Междуреченск ПАО "ЮК ГРЭС".
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лабораторные исследования воздуха рабочей зоны на содержание бенз(а)пирена для ОП г. Междуреченск ПАО "ЮК ГРЭС".
Начальная цена
418 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно требований технического задания.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Шахтеров , 33АРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Заказчики
Адрес местонахождения
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
71.20.1
71.20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Контроль канцерогенных веществ в воздухе рабочей зоны персонала на территории промплощадки ПАО "ЮК ГРЭС"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Контроль канцерогенных веществ в воздухе рабочей зоны персонала на территории промплощадки ПАО "ЮК ГРЭС"
Начальная цена
252 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно требований техического задания.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Кемеровская область, г. Калтан,ул. Комсомольская д.20Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Заказчики
Адрес местонахождения
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
71.20.1
71.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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