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    Главная / Торги / Оказание услуг по физической охране здания для нужд ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань»

    Оказание услуг по физической охране здания для нужд ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 10:5916.12.2021 10:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110917920Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по физической охране зданияАстраханьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110917920

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    47/12.21/МИ

    Наименование закупки

    Оказание услуг по физической охране здания для нужд ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме

    Дата публикации

    08.12.2021 11:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_47.pdf

    Приложение_1_Проект_договора_47.rar

    Приложение_к_Форме_1_ТП.docx

    Приложение_к__форме_1_КП.docx

    Приложение_2_Техническая_часть_47.docx

    Извещение_47.docx

    Приложение_3_Методика_анализа_рассмотрения_и_оценки_заявок_на_участие_в_Маркети.docx

    Документация_47.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром межрегионгаз Астрахань
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Астрахань

    Юридический адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, площадь Шаумяна, 2

    Почтовый адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, площадь Шаумяна, 2

    Контактный телефон

    +7 8512 44-42-05

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    AHO10@astrg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мухина Ольга Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Астрахань

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по физической охране здания

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 14:0017.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110917920Подведение итогов не позднее Оказание услуг по физической охране зданияАстрахань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по физической охране здания

    Начальная цена

    15 233 016,67

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром межрегионгаз Астрахань
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Астрахань

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, площадь Шаумяна, 2

    Классификатор ОКПД2

    80.10.12.000

    Услуги охраны

    Классификатор ОКВЭД2

    80.10

    Деятельность частных охранных служб

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1114295/name/61bc70078e0484.71544498

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность частных охранных служб"

    Кол-во: 1.00000

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