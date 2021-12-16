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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110917920
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по физической охране здания для нужд ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Открытые маркетинговые исследования в электронной форме
Дата публикации
08.12.2021 11:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, площадь Шаумяна, 2
Почтовый адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, площадь Шаумяна, 2
Контактный телефон
+7 8512 44-42-05
Факс
--
Адрес электронной почты
AHO10@astrg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мухина Ольга Александровна
Место рассмотрения предложений
Астрахань
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по физической охране здания
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по физической охране здания
Начальная цена
15 233 016,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром межрегионгаз Астрахань
Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Астрахань
Адрес местонахождения
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, площадь Шаумяна, 2
80.10.12.000
80.10
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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