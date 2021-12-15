www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование процедуры
Аукцион 239/1.1
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Тюменская область, 625000, г. Тюмень, 11-й км Ялуторовского тракта
Номер извещения
ГП112244
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСТОСТРОЙ-11
Предмет договора
Продажа Спецавтокрана КС-45717-1 VIN XVN45717160101332 гос.№ в519ус 86
Начальная цена
500000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
02-12-2021 22:00 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
16.12.2021 08:00
Дата и время проведения
16.12.2021 08:30
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
Автомобильный кран грузоподъемностью 25 тонн Кран, Урал 4320-1951-40 КС-5579.3, год выпуска 2007 г., цвет кузова голубой, VIN Х8955793070СМ3011 Марка/модель Кран, Урал 4320-1951-40 КС-5579.3 Тип Кран Год выпуска 2007 Модель, № двигателя ЯМЗ-236НЕ2-24 70234734 Шасси (рама) № 43200071332345 Кабина № 43200070009854 Мощность двигателя, л.с. 230 (169) Рабочий объем двигателя, куб. см 11150 Тип двигателя Дизельный Экологический класс Второй Разрешенная максимальная масса, кг 22450 Масса без нагрузки, кг 22300
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Реализация имущества
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСТОСТРОЙ-11
Юридический адрес
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ЭНЕРГЕТИКОВ, ДОМ 26,
Контактный телефон
+7 912 078-01-29
Адрес электронной почты
almaz.shaimardanov@mo36.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шаймарданов Алмаз Рифович
Место рассмотрения предложений
г. Тюмень
Контактное лицо продавца/инициатора
Шаймарданов Алмаз
Адрес эл. почты продавца/инициатора
maksim.baryschev@ms11.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 912 078-01-29
Адрес местонахождения продавца/инициатора
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ЭНЕРГЕТИКОВ, ДОМ 26,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В порядке аукциона
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно требования
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Просмотр в г. Тюмень
Обременения (ограничения)
Отсутствуют
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.