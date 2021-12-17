Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Конкурентный отбор в электронной форме направо заключения договора по мероприятию: «СМР. Реконструкция напорного водовода Ду1000 мм от ВПС-11/2 до ВПС-11/3 (правая ветка, инвентарный номер №30000271)»

    Конкурентный отбор в электронной форме направо заключения договора по мероприятию: «СМР. Реконструкция напорного водовода Ду1000 мм от ВПС-11/2 до ВПС-11/3 (правая ветка, инвентарный номер №30000271)»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 16:0017.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110895795Дата и время окончания срока приема заявок Конкурентный отбор в электронной форме направо заключения договора по мероприятию: «СМР. Реконструкция напорного водовода Ду1000 мм от ВПС-11/2 до ВПС-11/3 (правая ветка, инвентарный номер №30000271)»121059, г. Москва, Бережковская набережная д.38 стр.1, 12 эт.Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110895795

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Конкурентный отбор в электронной форме направо заключения договора по мероприятию: «СМР. Реконструкция напорного водовода Ду1000 мм от ВПС-11/2 до ВПС-11/3 (правая ветка, инвентарный номер №30000271)»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Дата публикации

    02.12.2021 14:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    КО_СМР_Реконструкция_напорн._водов.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Юридический адрес

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    Почтовый адрес

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Контактный телефон

    +7 473 206-77-07

    Факс

    +7 473 260-54-38

    Адрес электронной почты

    tender.vrn@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дедело Ольга Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    121059, г. Москва, Бережковская набережная д.38 стр.1, 12 эт.

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Конкурентный отбор в электронной форме направо заключения договора по мероприятию: «СМР. Реконструкция напорного водовода Ду1000 мм от ВПС-11/2 до ВПС-11/3 (правая ветка, инвентарный номер №30000271)»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 16:00 GMT +317.12.2021 16:0017.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110895795Дата и время окончания срока приема заявок Конкурентный отбор в электронной форме направо заключения договора по мероприятию: «СМР. Реконструкция напорного водовода Ду1000 мм от ВПС-11/2 до ВПС-11/3 (правая ветка, инвентарный номер №30000271)»121059, г. Москва, Бережковская набережная д.38 стр.1, 12 эт.

    Дата и время вскрытия заявок

    17.12.2021 16:0017.12.2021 16:0017.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110895795Дата и время вскрытия заявок Конкурентный отбор в электронной форме направо заключения договора по мероприятию: «СМР. Реконструкция напорного водовода Ду1000 мм от ВПС-11/2 до ВПС-11/3 (правая ветка, инвентарный номер №30000271)»121059, г. Москва, Бережковская набережная д.38 стр.1, 12 эт.

    Подведение итогов не позднее

    02.02.2022 18:0002.02.2022 18:0002.02.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110895795Подведение итогов не позднее Конкурентный отбор в электронной форме направо заключения договора по мероприятию: «СМР. Реконструкция напорного водовода Ду1000 мм от ВПС-11/2 до ВПС-11/3 (правая ветка, инвентарный номер №30000271)»121059, г. Москва, Бережковская набережная д.38 стр.1, 12 эт.

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    02.02.202202.02.2022 18:0002.02.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110895795Подведение итогов не позднее Конкурентный отбор в электронной форме направо заключения договора по мероприятию: «СМР. Реконструкция напорного водовода Ду1000 мм от ВПС-11/2 до ВПС-11/3 (правая ветка, инвентарный номер №30000271)»121059, г. Москва, Бережковская набережная д.38 стр.1, 12 эт.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Конкурентный отбор в электронной форме направо заключения договора по мероприятию: «СМР. Реконструкция напорного водовода Ду1000 мм от ВПС-11/2 до ВПС-11/3 (правая ветка, инвентарный номер №30000271)»

    Начальная цена

    67 885 844,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    6 788 584,40 ₽на 400 дней
    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Классификатор ОКПД2

    42.2

    Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций

    Классификатор ОКВЭД2

    42

    Строительство инженерных сооружений

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "СМР. Реконструкция напорного водовода Ду1000 мм от ВПС-11/2 до ВПС-11/3 (правая ветка, инвентарный номер №30000271)"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № АП014424
    376/ГТ - Строительно-монтажные работы, пусконаладочные и иные работы на переустройство строительства объекта ЦТП № 06-03-МК Радиоцентр "Снос существующих строений, отключение и перекладка инженерных коммуникаций сносимых зданий", расположенного по адресу: г. Москва, район Южное Бутово, ул. Краснолиманская, д. 21; д. 23 и д. 25 (ЮЗАО) для нужд АО «ГЭХ Теплостройпроект» (62)
    376/ГТ - Строительно-монтажные работы, пусконаладочные и иные работы на переустройство...
    594559
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 834 475
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛЬЧИК
    Маркетинговые исследования № 32211083304
    Выполнение работ по реконструкции газораспределительной системы с.п. Кахун, Урванский район, КБР (ул. Хавпачева)
    Выполнение работ по реконструкции газораспределительной системы с.п. Кахун, Урванский район,...
    594010
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:59(GMT+03:00)
    16 464 494
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кабардино-Балкарская республика
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛЬЧИК
    Маркетинговые исследования № 32211083303
    Выполнение работ по реконструкции газораспределительной системы с.п. Кахун, Урванский район, КБР (ул. Понежева)
    Выполнение работ по реконструкции газораспределительной системы с.п. Кахун, Урванский район,...
    594014
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:59(GMT+03:00)
    7 642 944
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кабардино-Балкарская республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК
    Запрос предложений № 32211069940
    Выполнение работ строительно-монтажных внутрипоселковых газопроводов
    Выполнение работ строительно-монтажных внутрипоселковых газопроводов
    591898
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 06:59(GMT+03:00)
    494 226 996
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ульяновская область
    Рыбинскгазсервис
    Запрос предложений № 32211078517
    Выполнение работ по устройству объектов Газовой промышленности
    Выполнение работ по устройству объектов Газовой промышленности
    593235
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    852 348
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ярославская область
    Рыбинскгазсервис
    Запрос предложений № 32211078511
    Выполнение работ по устройству объектов Газовой промышленности (Ярославская область, Рыбинский р-н, г. Рыбинск)
    Выполнение работ по устройству объектов Газовой промышленности (Ярославская область, Рыбинский...
    593244
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    1 332 816
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ярославская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № 32211078203
    Выполнение работ по строительству газопровода высокого и низкого давления до границы земельного участка по адресу: Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Центральная, 13 (в рамках договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства № 115 от 15.02.2021 года)
    Выполнение работ по строительству газопровода высокого и низкого давления до границы...
    593198
    Закупки корпоративных заказчиков
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    5 309 591
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пензенская область
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № АП014076
    373/ГТ - Строительно-монтажные, пусконаладочные и иные работы по реконструкции ЦТП № 01-01-0533/032 с учетом подключения дополнительной тепловой нагрузки объекта "Торговый центр, расположенный на земельном участке площадью 1701 кв. метров" расположенного по адресу: г. Москва, ул. Воронцовская, вл. 49/28, стр. 1 для нужд АО «ГЭХ Теплостройпроект» (37)
    373/ГТ - Строительно-монтажные, пусконаладочные и иные работы по реконструкции ЦТП №...
    592738
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    20 120 055
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить