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    Главная / Торги / Оказание услуг по водоотведению: откачке сточных вод из канализационных колодцев, расположенных по адресам: г. Барнаул, п. Центральный, ул. Тополиная, 1А, с. Лебяжье, ул. Опытная станция, 11, перевозке сточных вод автомобильным транспортом и сбросу сточных вод в канализационную насосную станцию №14 по адресу: ул. Дзержинского, 16 на период с «01» января 2022 г. по «31» декабря 2024 г.

    Оказание услуг по водоотведению: откачке сточных вод из канализационных колодцев, расположенных по адресам: г. Барнаул, п. Центральный, ул. Тополиная, 1А, с. Лебяжье, ул. Опытная станция, 11, перевозке сточных вод автомобильным транспортом и сбросу сточных вод в канализационную насосную станцию №14 по адресу: ул. Дзержинского, 16 на период с «01» января 2022 г. по «31» декабря 2024 г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110910437Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по водоотведению: откачке сточных вод из канализационных колодцев, расположенных по адресам: г. Барнаул, п. Центральный, ул. Тополиная, 1А, с. Лебяжье, ул. Опытная станция, 11, перевозке сточных вод автомобильным транспортом и сбросу сточных вод в канализационную насосную станцию №14 по адресу: ул. Дзержинского, 16 на период с «01» января 2022 г. по «31» декабря 2024 г.ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110910437

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по водоотведению: откачке сточных вод из канализационных колодцев, расположенных по адресам: г. Барнаул, п. Центральный, ул. Тополиная, 1А, с. Лебяжье, ул. Опытная станция, 11, перевозке сточных вод автомобильным транспортом и сбросу сточных вод в канализационную насосную станцию №14 по адресу: ул. Дзержинского, 16 на период с «01» января 2022 г. по «31» декабря 2024 г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Дата публикации

    07.12.2021 05:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_ТК_ВОЗ__04_2022__от_21.01.2022_1.2_Вывоз_ЖБО.pdf

    Закупочная.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    Почтовый адрес

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Контактный телефон

    +7 3852 50-07-82

    Факс

    +7 3852 50-06-93

    Адрес электронной почты

    aa.busygin@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бусыгин Антон Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12

    Закупки и тендеры Алтайский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по водоотведению: откачке сточных вод из канализационных колодцев, расположенных по адресам: г. Барнаул, п. Центральный, ул. Тополиная, 1А, с. Лебяжье, ул. Опытная станция, 11, перевозке сточных вод автомобильным транспортом и сбросу сточных вод в канализационную насосную станцию №14 по адресу: ул. Дзержинского, 16 на период с «01» января 2022 г. по «31» декабря 2024 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.12.2021 10:00 GMT +316.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110910437Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по водоотведению: откачке сточных вод из канализационных колодцев, расположенных по адресам: г. Барнаул, п. Центральный, ул. Тополиная, 1А, с. Лебяжье, ул. Опытная станция, 11, перевозке сточных вод автомобильным транспортом и сбросу сточных вод в канализационную насосную станцию №14 по адресу: ул. Дзержинского, 16 на период с «01» января 2022 г. по «31» декабря 2024 г.ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12

    Дата и время вскрытия заявок

    16.12.2021 10:0016.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110910437Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по водоотведению: откачке сточных вод из канализационных колодцев, расположенных по адресам: г. Барнаул, п. Центральный, ул. Тополиная, 1А, с. Лебяжье, ул. Опытная станция, 11, перевозке сточных вод автомобильным транспортом и сбросу сточных вод в канализационную насосную станцию №14 по адресу: ул. Дзержинского, 16 на период с «01» января 2022 г. по «31» декабря 2024 г.ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12

    Подведение итогов не позднее

    24.01.2022 08:0024.01.2022 08:0024.01.2022 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110910437Подведение итогов не позднее Оказание услуг по водоотведению: откачке сточных вод из канализационных колодцев, расположенных по адресам: г. Барнаул, п. Центральный, ул. Тополиная, 1А, с. Лебяжье, ул. Опытная станция, 11, перевозке сточных вод автомобильным транспортом и сбросу сточных вод в канализационную насосную станцию №14 по адресу: ул. Дзержинского, 16 на период с «01» января 2022 г. по «31» декабря 2024 г.ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.01.202224.01.2022 08:0024.01.2022 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110910437Подведение итогов не позднее Оказание услуг по водоотведению: откачке сточных вод из канализационных колодцев, расположенных по адресам: г. Барнаул, п. Центральный, ул. Тополиная, 1А, с. Лебяжье, ул. Опытная станция, 11, перевозке сточных вод автомобильным транспортом и сбросу сточных вод в канализационную насосную станцию №14 по адресу: ул. Дзержинского, 16 на период с «01» января 2022 г. по «31» декабря 2024 г.ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по водоотведению: откачке сточных вод из канализационных колодцев, расположенных по адресам: г. Барнаул, п. Центральный, ул. Тополиная, 1А, с. Лебяжье, ул. Опытная станция, 11, перевозке сточных вод автомобильным транспортом и сбросу сточных вод в канализационную насосную станцию №14 по адресу: ул. Дзержинского, 16 на период с «01» января 2022 г. по «31» декабря 2024 г.

    Начальная цена

    49 471 950,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Классификатор ОКПД2

    37.00.1

    Услуги по удалению сточных отходов

    Классификатор ОКВЭД2

    37.00

    Сбор и обработка сточных вод

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1143765/name/61f3a6339c0cd3.13021349

    28.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по водоотведению: откачке сточных вод из канализационных колодцев, расположенных по адресам: г. Барнаул, п. Центральный, ул. Тополиная, 1А, с. Лебяжье, ул. Опытная станция, 11, перевозке сточных вод автомобильным транспортом и сбросу сточных вод в канализационную насосную станцию №14 по адресу: ул. Дзержинского, 16 на период с «01» января 2022 г. по «31» декабря 2024 г."

    Кол-во: 330000.00000

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