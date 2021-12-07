Выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков (в случае необходимости – частей земельных участков), обеспечение постановки на государственный кадастровый учет земельных участков (в случае необходимости – частей земельных участков) и получение правоустанавливающих документов (договоры аренды (субаренды) или соглашения об установлении сервитутов) на земельные участки для объектов: - Внеплощадочные сети водопровода к нежилому зданию, находящемуся по адресу: ул. 1-я Рыбачья, дом 35А; - Внеплощадочные сети водопровода к «Жилому комплексу «Прибрежный-2» в КАО г. Омска. Дом №1», находящемуся по адресу: г. Омск, Кировский АО, ул. Перелета) для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. б/н)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110862179 Уникальный номер закупки 427/2021 Номер закупки Наименование закупки Выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков (в случае необходимости – частей земельных участков), обеспечение постановки на государственный кадастровый учет земельных участков (в случае необходимости – частей земельных участков) и получение правоустанавливающих документов (договоры аренды (субаренды) или соглашения об установлении сервитутов) на земельные участки для объектов: - Внеплощадочные сети водопровода к нежилому зданию, находящемуся по адресу: ул. 1-я Рыбачья, дом 35А; - Внеплощадочные сети водопровода к «Жилому комплексу «Прибрежный-2» в КАО г. Омска. Дом №1», находящемуся по адресу: г. Омск, Кировский АО, ул. Перелета) для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. б/н) Валюта процедуры RUB Способ закупки Полотовая закупка Дата публикации

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Документация процедуры Документация_о_закупке_КО.rar

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