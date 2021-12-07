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    Главная / Торги / Выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков (в случае необходимости – частей земельных участков), обеспечение постановки на государственный кадастровый учет земельных участков (в случае необходимости – частей земельных участков) и получение правоустанавливающих документов (договоры аренды (субаренды) или соглашения об установлении сервитутов) на земельные участки для объектов: - Внеплощадочные сети водопровода к нежилому зданию, находящемуся по адресу: ул. 1-я Рыбачья, дом 35А; - Внеплощадочные сети водопровода к «Жилому комплексу «Прибрежный-2» в КАО г. Омска. Дом №1», находящемуся по адресу: г. Омск, Кировский АО, ул. Перелета) для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. б/н)

    Выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков (в случае необходимости – частей земельных участков), обеспечение постановки на государственный кадастровый учет земельных участков (в случае необходимости – частей земельных участков) и получение правоустанавливающих документов (договоры аренды (субаренды) или соглашения об установлении сервитутов) на земельные участки для объектов: - Внеплощадочные сети водопровода к нежилому зданию, находящемуся по адресу: ул. 1-я Рыбачья, дом 35А; - Внеплощадочные сети водопровода к «Жилому комплексу «Прибрежный-2» в КАО г. Омска. Дом №1», находящемуся по адресу: г. Омск, Кировский АО, ул. Перелета) для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. б/н)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 11:0007.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110862179Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков (в случае необходимости – частей земельных участков), обеспечение постановки на государственный кадастровый учет земельных участков (в случае необходимости – частей земельных участков) и получение правоустанавливающих документов (договоры аренды (субаренды) или соглашения об установлении сервитутов) на земельные участки для объектов: - Внеплощадочные сети водопровода к нежилому зданию, находящемуся по адресу: ул. 1-я Рыбачья, дом 35А; - Внеплощадочные сети водопровода к «Жилому комплексу «Прибрежный-2» в КАО г. Омска. Дом №1», находящемуся по адресу: г. Омск, Кировский АО, ул. Перелета) для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. б/н)644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110862179

    Уникальный номер закупки

    427/2021

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков (в случае необходимости – частей земельных участков), обеспечение постановки на государственный кадастровый учет земельных участков (в случае необходимости – частей земельных участков) и получение правоустанавливающих документов (договоры аренды (субаренды) или соглашения об установлении сервитутов) на земельные участки для объектов: - Внеплощадочные сети водопровода к нежилому зданию, находящемуся по адресу: ул. 1-я Рыбачья, дом 35А; - Внеплощадочные сети водопровода к «Жилому комплексу «Прибрежный-2» в КАО г. Омска. Дом №1», находящемуся по адресу: г. Омск, Кировский АО, ул. Перелета) для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. б/н)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Дата публикации

    25.11.2021 12:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_закупке_КО.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    Почтовый адрес

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Контактный телефон

    +7 3812 31-42-29 доб. 1297

    Факс

    +7 3812 30-35-49

    Адрес электронной почты

    i.orlova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    ОРЛОВА И. А.

    Место рассмотрения предложений

    644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Закупки и тендеры Омская область

    Закупки и тендеры Услуги в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции

    Ключевые слова:

    земельные участки, лом

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков (в случае необходимости – частей земельных участков), обеспечение постановки на государственный кадастровый учет земельных участков (в случае необходимости – частей земельных участков) и получение правоустанавливающих документов (договоры аренды (субаренды) или соглашения об установлении сервитутов) на земельные участки для объектов: - Внеплощадочные сети водопровода к нежилому зданию, находящемуся по адресу: ул. 1-я Рыбачья, дом 35А; - Внеплощадочные сети водопровода к «Жилому комплексу «Прибрежный-2» в КАО г. Омска. Дом №1», находящемуся по адресу: г. Омск, Кировский АО, ул. Перелета) для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. б/н)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.12.2021 11:00 GMT +307.12.2021 11:0007.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110862179Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков (в случае необходимости – частей земельных участков), обеспечение постановки на государственный кадастровый учет земельных участков (в случае необходимости – частей земельных участков) и получение правоустанавливающих документов (договоры аренды (субаренды) или соглашения об установлении сервитутов) на земельные участки для объектов: - Внеплощадочные сети водопровода к нежилому зданию, находящемуся по адресу: ул. 1-я Рыбачья, дом 35А; - Внеплощадочные сети водопровода к «Жилому комплексу «Прибрежный-2» в КАО г. Омска. Дом №1», находящемуся по адресу: г. Омск, Кировский АО, ул. Перелета) для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. б/н)644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Дата и время вскрытия заявок

    07.12.2021 11:0007.12.2021 11:0007.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110862179Дата и время вскрытия заявок Выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков (в случае необходимости – частей земельных участков), обеспечение постановки на государственный кадастровый учет земельных участков (в случае необходимости – частей земельных участков) и получение правоустанавливающих документов (договоры аренды (субаренды) или соглашения об установлении сервитутов) на земельные участки для объектов: - Внеплощадочные сети водопровода к нежилому зданию, находящемуся по адресу: ул. 1-я Рыбачья, дом 35А; - Внеплощадочные сети водопровода к «Жилому комплексу «Прибрежный-2» в КАО г. Омска. Дом №1», находящемуся по адресу: г. Омск, Кировский АО, ул. Перелета) для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. б/н)644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2021 17:0030.12.2021 17:0030.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110862179Подведение итогов не позднее Выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков (в случае необходимости – частей земельных участков), обеспечение постановки на государственный кадастровый учет земельных участков (в случае необходимости – частей земельных участков) и получение правоустанавливающих документов (договоры аренды (субаренды) или соглашения об установлении сервитутов) на земельные участки для объектов: - Внеплощадочные сети водопровода к нежилому зданию, находящемуся по адресу: ул. 1-я Рыбачья, дом 35А; - Внеплощадочные сети водопровода к «Жилому комплексу «Прибрежный-2» в КАО г. Омска. Дом №1», находящемуся по адресу: г. Омск, Кировский АО, ул. Перелета) для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. б/н)644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 17:0030.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110862179Подведение итогов не позднее Выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков (в случае необходимости – частей земельных участков), обеспечение постановки на государственный кадастровый учет земельных участков (в случае необходимости – частей земельных участков) и получение правоустанавливающих документов (договоры аренды (субаренды) или соглашения об установлении сервитутов) на земельные участки для объектов: - Внеплощадочные сети водопровода к нежилому зданию, находящемуся по адресу: ул. 1-я Рыбачья, дом 35А; - Внеплощадочные сети водопровода к «Жилому комплексу «Прибрежный-2» в КАО г. Омска. Дом №1», находящемуся по адресу: г. Омск, Кировский АО, ул. Перелета) для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. б/н)644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков (в случае необходимости – частей земельных участков), обеспечение постановки на государственный кадастровый учет земельных участков (в случае необходимости – частей земельных участков) и получение правоустанавливающих документов (договоры аренды (субаренды) или соглашения об установлении сервитутов) на земельные участки для объектов: - Внеплощадочные сети водопровода к нежилому зданию, находящемуся по адресу: ул. 1-я Рыбачья, дом 35А; - Внеплощадочные сети водопровода к «Жилому комплексу «Прибрежный-2» в КАО г. Омска. Дом №1», находящемуся по адресу: г. Омск, Кировский АО, ул. Перелета) для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. б/н)

    Начальная цена

    181 086,15

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, в течение 30 календарных дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. В случае, если победитель конкурентного отбора является субъектом малого или среднего предпринимательства, то расчет производится в течение 15 рабочих дней после подписания акта приемки оказанных услуг при условии предоставления полного комплекта вышеуказанных документов в соответствии с п.14(3) ч.I Постановления Правительства РФ от 11 декабря 2014 № 1352.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    71.12.34.110

    Услуги в области землеустройства

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12.4

    Деятельность геодезическая и картографическая

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков (в случае необходимости – частей земельных участков), обеспечение постановки на государственный кадастровый учет земельных участков (в случае необходимости – частей земельных участков) и получение правоустанавливающих документов (договоры аренды (субаренды) или соглашения об установлении сервитутов) на земельные участки для объектов: - Внеплощадочные сети водопровода к нежилому зданию, находящемуся по адресу: ул. 1-я Рыбачья, дом 35А; - Внеплощадочные сети водопровода к «Жилому комплексу «Прибрежный-2» в КАО г. Омска. Дом №1», находящемуся по адресу: г. Омск, Кировский АО, ул. Перелета) для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. б/н)"

    Кол-во: 1.00000

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