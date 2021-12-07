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Номер извещения
32110862179
Уникальный номер закупки
427/2021
Наименование закупки
Выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков (в случае необходимости – частей земельных участков), обеспечение постановки на государственный кадастровый учет земельных участков (в случае необходимости – частей земельных участков) и получение правоустанавливающих документов (договоры аренды (субаренды) или соглашения об установлении сервитутов) на земельные участки для объектов: - Внеплощадочные сети водопровода к нежилому зданию, находящемуся по адресу: ул. 1-я Рыбачья, дом 35А; - Внеплощадочные сети водопровода к «Жилому комплексу «Прибрежный-2» в КАО г. Омска. Дом №1», находящемуся по адресу: г. Омск, Кировский АО, ул. Перелета) для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. б/н)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Дата публикации
25.11.2021 12:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
Почтовый адрес
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Контактный телефон
+7 3812 31-42-29 доб. 1297
Факс
+7 3812 30-35-49
Адрес электронной почты
i.orlova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
ОРЛОВА И. А.
Место рассмотрения предложений
644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»
Закупки и тендеры Услуги в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции
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Выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков (в случае необходимости – частей земельных участков), обеспечение постановки на государственный кадастровый учет земельных участков (в случае необходимости – частей земельных участков) и получение правоустанавливающих документов (договоры аренды (субаренды) или соглашения об установлении сервитутов) на земельные участки для объектов: - Внеплощадочные сети водопровода к нежилому зданию, находящемуся по адресу: ул. 1-я Рыбачья, дом 35А; - Внеплощадочные сети водопровода к «Жилому комплексу «Прибрежный-2» в КАО г. Омска. Дом №1», находящемуся по адресу: г. Омск, Кировский АО, ул. Перелета) для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. б/н)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.12.2021 11:00 GMT +307.12.2021 11:0007.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110862179Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков (в случае необходимости – частей земельных участков), обеспечение постановки на государственный кадастровый учет земельных участков (в случае необходимости – частей земельных участков) и получение правоустанавливающих документов (договоры аренды (субаренды) или соглашения об установлении сервитутов) на земельные участки для объектов: - Внеплощадочные сети водопровода к нежилому зданию, находящемуся по адресу: ул. 1-я Рыбачья, дом 35А; - Внеплощадочные сети водопровода к «Жилому комплексу «Прибрежный-2» в КАО г. Омска. Дом №1», находящемуся по адресу: г. Омск, Кировский АО, ул. Перелета) для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. б/н)644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»
Дата и время вскрытия заявок
07.12.2021 11:0007.12.2021 11:0007.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110862179Дата и время вскрытия заявок Выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков (в случае необходимости – частей земельных участков), обеспечение постановки на государственный кадастровый учет земельных участков (в случае необходимости – частей земельных участков) и получение правоустанавливающих документов (договоры аренды (субаренды) или соглашения об установлении сервитутов) на земельные участки для объектов: - Внеплощадочные сети водопровода к нежилому зданию, находящемуся по адресу: ул. 1-я Рыбачья, дом 35А; - Внеплощадочные сети водопровода к «Жилому комплексу «Прибрежный-2» в КАО г. Омска. Дом №1», находящемуся по адресу: г. Омск, Кировский АО, ул. Перелета) для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. б/н)644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»
Подведение итогов не позднее
30.12.2021 17:0030.12.2021 17:0030.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110862179Подведение итогов не позднее Выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков (в случае необходимости – частей земельных участков), обеспечение постановки на государственный кадастровый учет земельных участков (в случае необходимости – частей земельных участков) и получение правоустанавливающих документов (договоры аренды (субаренды) или соглашения об установлении сервитутов) на земельные участки для объектов: - Внеплощадочные сети водопровода к нежилому зданию, находящемуся по адресу: ул. 1-я Рыбачья, дом 35А; - Внеплощадочные сети водопровода к «Жилому комплексу «Прибрежный-2» в КАО г. Омска. Дом №1», находящемуся по адресу: г. Омск, Кировский АО, ул. Перелета) для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. б/н)644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.12.202130.12.2021 17:0030.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110862179Подведение итогов не позднее Выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков (в случае необходимости – частей земельных участков), обеспечение постановки на государственный кадастровый учет земельных участков (в случае необходимости – частей земельных участков) и получение правоустанавливающих документов (договоры аренды (субаренды) или соглашения об установлении сервитутов) на земельные участки для объектов: - Внеплощадочные сети водопровода к нежилому зданию, находящемуся по адресу: ул. 1-я Рыбачья, дом 35А; - Внеплощадочные сети водопровода к «Жилому комплексу «Прибрежный-2» в КАО г. Омска. Дом №1», находящемуся по адресу: г. Омск, Кировский АО, ул. Перелета) для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. б/н)644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков (в случае необходимости – частей земельных участков), обеспечение постановки на государственный кадастровый учет земельных участков (в случае необходимости – частей земельных участков) и получение правоустанавливающих документов (договоры аренды (субаренды) или соглашения об установлении сервитутов) на земельные участки для объектов: - Внеплощадочные сети водопровода к нежилому зданию, находящемуся по адресу: ул. 1-я Рыбачья, дом 35А; - Внеплощадочные сети водопровода к «Жилому комплексу «Прибрежный-2» в КАО г. Омска. Дом №1», находящемуся по адресу: г. Омск, Кировский АО, ул. Перелета) для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. б/н)
Начальная цена
181 086,15
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
71.12.34.110
71.12.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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