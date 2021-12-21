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    Главная / Торги / Конкурентный отбор на поставку кабельно-проводниковой продукции для нужд ООО "РВК-Воронеж" в 1-м полугодии 2022 года

    Конкурентный отбор на поставку кабельно-проводниковой продукции для нужд ООО "РВК-Воронеж" в 1-м полугодии 2022 года

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2021 17:0021.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110903074Дата и время окончания срока приема заявок Конкурентный отбор на поставку кабельно-проводниковой продукции для нужд ООО "РВК-Воронеж" в 1-м полугодии 2022 года121059, г. Москва, Бережковская набережная д.38 стр.1, 12 эт.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110903074

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Конкурентный отбор на поставку кабельно-проводниковой продукции для нужд ООО "РВК-Воронеж" в 1-м полугодии 2022 года

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.12.2021 16:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    КО_поставка_кабельно_пров.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Юридический адрес

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    Почтовый адрес

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Контактный телефон

    +7 473 206-77-07

    Факс

    +7 473 260-54-38

    Адрес электронной почты

    tender.vrn@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дедело Ольга Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    121059, г. Москва, Бережковская набережная д.38 стр.1, 12 эт.

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Конкурентный отбор на поставку кабельно-проводниковой продукции для нужд ООО "РВК-Воронеж" в 1-м полугодии 2022 года

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.12.2021 17:00 GMT +321.12.2021 17:0021.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110903074Дата и время окончания срока приема заявок Конкурентный отбор на поставку кабельно-проводниковой продукции для нужд ООО "РВК-Воронеж" в 1-м полугодии 2022 года121059, г. Москва, Бережковская набережная д.38 стр.1, 12 эт.

    Подведение итогов не позднее

    03.02.2022 17:0003.02.2022 17:0003.02.2022 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110903074Подведение итогов не позднее Конкурентный отбор на поставку кабельно-проводниковой продукции для нужд ООО "РВК-Воронеж" в 1-м полугодии 2022 года121059, г. Москва, Бережковская набережная д.38 стр.1, 12 эт.

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    03.02.202203.02.2022 17:0003.02.2022 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110903074Подведение итогов не позднее Конкурентный отбор на поставку кабельно-проводниковой продукции для нужд ООО "РВК-Воронеж" в 1-м полугодии 2022 года121059, г. Москва, Бережковская набережная д.38 стр.1, 12 эт.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Конкурентный отбор на поставку кабельно-проводниковой продукции для нужд ООО "РВК-Воронеж" в 1-м полугодии 2022 года

    Начальная цена

    2 707 842,42

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Классификатор ОКПД2

    27.3

    Кабели и арматура кабельная

    Классификатор ОКВЭД2

    27.3

    Производство кабелей и кабельной арматуры

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка кабельно-проводниковой продукции"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 2"

    "Кабель монтажный МКЭШ 14 0.75ММ2"

    Кол-во: 30

    "Позиция 3"

    "Кабель монтажный МКЭШ 2 0.75ММ²"

    Кол-во: 150

    "Позиция 4"

    "Кабель монтажный МКЭШ 3 0.75ММ²"

    Кол-во: 200

    "Позиция 5"

    "Кабель монтажный МКЭШ 5 0.75ММ²"

    Кол-во: 200

    "Позиция 6"

    "Провод монтажный БПВЛ 1 1.5ММ²"

    Кол-во: 60

    "Позиция 7"

    "Провод монтажный БПВЛ 1 10ММ²"

    Кол-во: 40

    "Позиция 8"

    "Провод монтажный БПВЛ 1 1ММ²"

    Кол-во: 40

    "Позиция 9"

    "Провод монтажный БПВЛ 1 2.5ММ²"

    Кол-во: 40

    "Позиция 10"

    "Провод монтажный БПВЛ 1 4ММ²"

    Кол-во: 40

    "Позиция 11"

    "Провод монтажный БПВЛ 1 6ММ²"

    Кол-во: 40

    "Позиция 12"

    "Кабель контрольный КВВГЭнг(А) LS 10 1.5ММ2"

    Кол-во: 50

    "Позиция 13"

    "Кабель силовой ААШв 3 150ММ² 10000В"

    Кол-во: 72

    "Позиция 14"

    "Кабель силовой ААШв 3 240ММ² 10000В"

    Кол-во: 36

    "Позиция 15"

    "Кабель силовой ААШв 3 95ММ² 10000В"

    Кол-во: 68

    "Позиция 16"

    "Кабель силовой ВВГнг 3 1.5ММ² 1000В"

    Кол-во: 1030

    "Позиция 17"

    "Кабель силовой ВВГнг 3 2.5ММ² 1000В"

    Кол-во: 1175

    "Позиция 18"

    "Кабель силовой ВВГнг 3 4ММ² 1000В"

    Кол-во: 200

    "Позиция 19"

    "Кабель силовой ВВГнг 4 10ММ² 1000В"

    Кол-во: 55

    "Позиция 20"

    "Кабель силовой ВВГнг 4 16ММ² 1000В"

    Кол-во: 30

    "Позиция 21"

    "Кабель силовой ВВГнг 4 2.5ММ² 1000В"

    Кол-во: 150

    "Позиция 22"

    "Кабель силовой ВВГнг 4 4ММ² 1000В"

    Кол-во: 300

    "Позиция 23"

    "Кабель силовой ВВГнг 4 6ММ² 1000В"

    Кол-во: 290

    "Позиция 24"

    "Кабель силовой ВВГнг 5 4ММ² 1000В"

    Кол-во: 50

    "Позиция 25"

    "Кабель силовой ВВГнг-LS 3 1.5ММ² 1000В"

    Кол-во: 580

    "Позиция 26"

    "Кабель силовой ВВГнг-LS 3 2.5ММ² 1000В"

    Кол-во: 690

    "Позиция 27"

    "Кабель силовой КГ 4 2.5ММ² 1000В"

    Кол-во: 300

    "Позиция 28"

    "Кабель силовой КГ 4 4ММ² 1000В"

    Кол-во: 20

    "Позиция 29"

    "Кабель силовой КГ 4 4ММ² 660В"

    Кол-во: 100

    "Позиция 30"

    "Кабель силовой РПШ 10 1.5ММ² 660В"

    Кол-во: 130

    "Позиция 31"

    "Кабель силовой РПШ 5 1.5ММ² 660В"

    Кол-во: 100

    "Позиция 32"

    "Провод силовой ВПП 1 10ММ² Ч"

    Кол-во: 90

    "Позиция 33"

    "Провод силовой ВПП 1 16ММ²"

    Кол-во: 180

    "Позиция 34"

    "Провод силовой ВПП 1 35ММ²"

    Кол-во: 220

    "Позиция 35"

    "Провод силовой ВПП 1 6ММ²"

    Кол-во: 60

    "Позиция 36"

    "Провод силовой ПВ-1 1 4ММ² Ж-З"

    Кол-во: 15

    "Позиция 37"

    "Провод силовой ПВ3 1 0.75ММ² Б"

    Кол-во: 330

    "Позиция 38"

    "Провод силовой ПВ3 1 16ММ² Ч"

    Кол-во: 42

    "Позиция 39"

    "Провод силовой ПВ3 1 6ММ² З-Ж"

    Кол-во: 200

    "Позиция 40"

    "Провод силовой ПВС 2 1.5ММ²"

    Кол-во: 30

    "Позиция 41"

    "Провод силовой ПВС 2 2.5ММ²"

    Кол-во: 80

    "Позиция 42"

    "Провод силовой ПВС 3 0.75ММ²"

    Кол-во: 100

    "Позиция 43"

    "Провод силовой ПВС 3 1.5ММ² Б"

    Кол-во: 500

    "Позиция 44"

    "Провод силовой ПВС 3 1.5ММ²"

    Кол-во: 60

    "Позиция 45"

    "Провод силовой ПВС 3 2.5ММ²"

    Кол-во: 940

    "Позиция 46"

    "Провод силовой ПВС 4 10ММ²"

    Кол-во: 150

    "Позиция 47"

    "Провод силовой ПВС 4 2.5ММ²"

    Кол-во: 350

    "Позиция 48"

    "Провод силовой ПВС 4 4ММ²"

    Кол-во: 30

    "Позиция 49"

    "Провод силовой ПВС 4 6ММ²"

    Кол-во: 185

    "Позиция 50"

    "Провод силовой ПуГВ 1 25ММ² К"

    Кол-во: 30

    "Позиция 51"

    "Провод силовой СИП-4 4 16ММ²"

    Кол-во: 550

    "Позиция 52"

    "Кабель связи полевой П-274М 2 0.26ММ2"

    Кол-во: 500

    "Позиция 53"

    "Провод обмоточный ППТ-В-100 1.6ММ"

    Кол-во: 60

    "Позиция 54"

    "Провод обмоточный ППТ-В-100 2.36ММ"

    Кол-во: 100

    "Позиция 55"

    "Провод обмоточный ППТ-В-100 3.18ММ"

    Кол-во: 360

    "Позиция 56"

    "Провод обмоточный ПЭТВ-2 0.315ММ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 57"

    "Провод обмоточный ПЭТВ-2 0.4ММ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 58"

    "Провод обмоточный ПЭТВ-2 0.56ММ"

    Кол-во: 60

    "Позиция 59"

    "Провод обмоточный ПЭТВ-2 0.5ММ"

    Кол-во: 60

    "Позиция 60"

    "Провод обмоточный ПЭТВ-2 0.63ММ"

    Кол-во: 100

    "Позиция 61"

    "Провод обмоточный ПЭТВ-2 0.71ММ"

    Кол-во: 100

    "Позиция 62"

    "Провод обмоточный ПЭТВ-2 0.75ММ"

    Кол-во: 100

    "Позиция 63"

    "Провод обмоточный ПЭТВ-2 0.85ММ"

    Кол-во: 40

    "Позиция 64"

    "Провод обмоточный ПЭТВ-2 0.8ММ"

    Кол-во: 40

    "Позиция 65"

    "Провод обмоточный ПЭТВ-2 0.95ММ"

    Кол-во: 60

    "Позиция 66"

    "Провод обмоточный ПЭТВ-2 0.9ММ"

    Кол-во: 40

    "Позиция 67"

    "Провод обмоточный ПЭТВ-2 1.06ММ"

    Кол-во: 40

    "Позиция 68"

    "Провод обмоточный ПЭТВ-2 1.12ММ"

    Кол-во: 40

    "Позиция 69"

    "Провод обмоточный ПЭТВ-2 1.18ММ"

    Кол-во: 60

    "Позиция 70"

    "Провод обмоточный ПЭТВ-2 1.25ММ"

    Кол-во: 60

    "Позиция 71"

    "Провод обмоточный ПЭТВ-2 1.32ММ"

    Кол-во: 40

    "Позиция 72"

    "Провод обмоточный ПЭТВ-2 1.4ММ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 73"

    "Провод обмоточный ПЭТВ-2 1.5ММ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 74"

    "Провод обмоточный ПЭТВ-2 1ММ"

    Кол-во: 40

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    Поставка электротехнических материалов (Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027; МГ...
    593110
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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