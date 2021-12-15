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Номер извещения
32110904086
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка материала для терапевтической стоматологии для нужд ООО "Стоматологическая поликлиника "Ростошь"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
03.12.2021 19:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, пос. Ростоши, Газпромовская, 72
Почтовый адрес
460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, пос. Ростоши, Газпромовская, 72
Контактный телефон
+7 3532 73-77-00
Факс
Адрес электронной почты
admin@stomrostosh.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гурьянова Светлана Владимировна
Место рассмотрения предложений
Оренбург
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка материала для терапевтической стоматологии для нужд ООО "Стоматологическая поликлиника "Ростошь"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2021 07:00 GMT +315.12.2021 07:0015.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110904086Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материала для терапевтической стоматологии для нужд ООО "Стоматологическая поликлиника "Ростошь"Оренбург
Дата и время вскрытия заявок
15.12.2021 07:0015.12.2021 07:0015.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110904086Дата и время вскрытия заявок Поставка материала для терапевтической стоматологии для нужд ООО "Стоматологическая поликлиника "Ростошь"Оренбург
Подведение итогов не позднее
16.12.2021 07:0016.12.2021 07:0016.12.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110904086Подведение итогов не позднее Поставка материала для терапевтической стоматологии для нужд ООО "Стоматологическая поликлиника "Ростошь"Оренбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка материала для терапевтической стоматологии для нужд ООО "Стоматологическая поликлиника "Ростошь"
Начальная цена
923 201,55
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
130
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Оренбург, п.Ростоши, ул.Газпромовская ,72, ООО «Стоматологическая поликлиника «Ростошь»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА "РОСТОШЬ"
Все закупки и тендеры ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА "РОСТОШЬ"
Адрес местонахождения
460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, пос. Ростоши, Газпромовская, 72
20.59.52.120
46.46.2
Документация лота
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