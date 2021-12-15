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Номер извещения
32110903077
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Маркетинговое исследование на поставку хомутов ремонтных на 1-е полугодие 2022 года
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
03.12.2021 16:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
Почтовый адрес
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Контактный телефон
+7 473 206-77-07
Факс
+7 473 260-54-38
Адрес электронной почты
tender.vrn@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дедело Ольга Анатольевна
Место рассмотрения предложений
121059, г. Москва, Бережковская набережная д.38 стр.1, 12 эт.
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Маркетинговое исследование на поставку хомутов ремонтных на 1-е полугодие 2022 года
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2021 16:30 GMT +315.12.2021 16:3015.12.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110903077Дата и время окончания срока приема заявок Маркетинговое исследование на поставку хомутов ремонтных на 1-е полугодие 2022 года121059, г. Москва, Бережковская набережная д.38 стр.1, 12 эт.
Подведение итогов не позднее
03.02.2022 16:0003.02.2022 16:0003.02.2022 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110903077Подведение итогов не позднее Маркетинговое исследование на поставку хомутов ремонтных на 1-е полугодие 2022 года121059, г. Москва, Бережковская набережная д.38 стр.1, 12 эт.
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Маркетинговое исследование на поставку хомутов ремонтных на 1-е полугодие 2022 года
Начальная цена
2 052 450,24
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
24.20.4
24.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 7
Кол-во: 9
Кол-во: 8
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 24
Кол-во: 24
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Кол-во: 12
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Кол-во: 12
Кол-во: 12
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Кол-во: 12
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