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    Главная / Торги / Маркетинговое исследование на поставку хомутов ремонтных на 1-е полугодие 2022 года

    Маркетинговое исследование на поставку хомутов ремонтных на 1-е полугодие 2022 года

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 16:3015.12.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110903077Дата и время окончания срока приема заявок Маркетинговое исследование на поставку хомутов ремонтных на 1-е полугодие 2022 года121059, г. Москва, Бережковская набережная д.38 стр.1, 12 эт.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110903077

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Маркетинговое исследование на поставку хомутов ремонтных на 1-е полугодие 2022 года

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.12.2021 16:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    МИ_хомуты_ремонтные_1_полг.2022.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Юридический адрес

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    Почтовый адрес

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Контактный телефон

    +7 473 206-77-07

    Факс

    +7 473 260-54-38

    Адрес электронной почты

    tender.vrn@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дедело Ольга Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    121059, г. Москва, Бережковская набережная д.38 стр.1, 12 эт.

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Маркетинговое исследование на поставку хомутов ремонтных на 1-е полугодие 2022 года

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 16:30 GMT +315.12.2021 16:3015.12.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110903077Дата и время окончания срока приема заявок Маркетинговое исследование на поставку хомутов ремонтных на 1-е полугодие 2022 года121059, г. Москва, Бережковская набережная д.38 стр.1, 12 эт.

    Подведение итогов не позднее

    03.02.2022 16:0003.02.2022 16:0003.02.2022 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110903077Подведение итогов не позднее Маркетинговое исследование на поставку хомутов ремонтных на 1-е полугодие 2022 года121059, г. Москва, Бережковская набережная д.38 стр.1, 12 эт.

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    03.02.202203.02.2022 16:0003.02.2022 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110903077Подведение итогов не позднее Маркетинговое исследование на поставку хомутов ремонтных на 1-е полугодие 2022 года121059, г. Москва, Бережковская набережная д.38 стр.1, 12 эт.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Маркетинговое исследование на поставку хомутов ремонтных на 1-е полугодие 2022 года

    Начальная цена

    2 052 450,24

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Классификатор ОКПД2

    24.20.4

    Фитинги для труб стальные, кроме литых

    Классификатор ОКВЭД2

    24.20

    Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка хомутов ремонтных"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 2"

    "Хомут ремонтный 159-170ММ 300ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 7

    "Позиция 3"

    "Хомут ремонтный 270-280ММ 300ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 9

    "Позиция 4"

    "Хомут ремонтный 315-326ММ 300ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 8

    "Позиция 5"

    "Хомут ремонтный 520-540ММ 500ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 6

    "Позиция 6"

    "Хомут ремонтный 625-645ММ 500ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "Хомут ремонтный RS-1 315-326ММ 300ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 104-112ММ 150ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 24

    "Позиция 9"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 104-112ММ 200ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 24

    "Позиция 10"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 106-124ММ 200ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 24

    "Позиция 11"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 112-121ММ 200ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 12

    "Позиция 12"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 114-132ММ 200ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 12

    "Позиция 13"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 115-125ММ 200ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 12

    "Позиция 14"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 120-130ММ 200ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 6

    "Позиция 15"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 131-141ММ 250ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 12

    "Позиция 16"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 132-152ММ 250ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 12

    "Позиция 17"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 142-162ММ 200ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 12

    "Позиция 18"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 142-162ММ 250ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 24

    "Позиция 19"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 151-161ММ 315ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 24

    "Позиция 20"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 160-180ММ 200ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 6

    "Позиция 21"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 166-186ММ 315ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 6

    "Позиция 22"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 178-190ММ 315ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 6

    "Позиция 23"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 190-202ММ 315ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 6

    "Позиция 24"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 200-212ММ 380ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 12

    "Позиция 25"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 208-230ММ 380ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 6

    "Позиция 26"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 215-227ММ 380ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 6

    "Позиция 27"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 220-242ММ 380ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 6

    "Позиция 28"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 233-246ММ 380ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 6

    "Позиция 29"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 236-258ММ 380ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 6

    "Позиция 30"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 250-262ММ 380ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 6

    "Позиция 31"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 269-281ММ 380ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 6

    "Позиция 32"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 271-293ММ 380ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 6

    "Позиция 33"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 285-297ММ 380ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 6

    "Позиция 34"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 306-328ММ 380ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 6

    "Позиция 35"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 330-352ММ 250ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 6

    "Позиция 36"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 346-368ММ 380ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 6

    "Позиция 37"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 366-379ММ 315ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 6

    "Позиция 38"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 369-392ММ 380ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 6

    "Позиция 39"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 400-412ММ 380ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 6

    "Позиция 40"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 406-430ММ 380ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 6

    "Позиция 41"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 448-471ММ 315ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 6

    "Позиция 42"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 54-58ММ 200ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 24

    "Позиция 43"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 58-64ММ 200ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 12

    "Позиция 44"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 63-68ММ 200ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 12

    "Позиция 45"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 68-76ММ 200ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 12

    "Позиция 46"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 75-83ММ 150ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 12

    "Позиция 47"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 82-91ММ 150ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 12

    "Позиция 48"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 87-102ММ 200ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 12

    "Позиция 49"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 95-104ММ 200ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 12

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