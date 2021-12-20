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Номер извещения
32110918103
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
КО-056-ТМЦ-ПП-21 на право заключения договора на поставку активированного угля для обеспечения производственной программы ООО «Тюмень Водоканал»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
08.12.2021 12:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
Почтовый адрес
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Контактный телефон
+7 3452 54-09-40 доб. 1734
Факс
+7 3452 54-09-24 доб. 1219
Адрес электронной почты
d.shilina@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шилина Дарья Игоревна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12
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На поставку активированного угля для обеспечения производственной программы ООО «Тюмень Водоканал»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.12.2021 10:00 GMT +320.12.2021 10:0020.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110918103Дата и время окончания срока приема заявок На поставку активированного угля для обеспечения производственной программы ООО «Тюмень Водоканал»г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12
Подведение итогов не позднее
22.02.2022 12:0022.02.2022 12:0022.02.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110918103Подведение итогов не позднее На поставку активированного угля для обеспечения производственной программы ООО «Тюмень Водоканал»г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.02.202222.02.2022 12:0022.02.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110918103Подведение итогов не позднее На поставку активированного угля для обеспечения производственной программы ООО «Тюмень Водоканал»г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На поставку активированного угля для обеспечения производственной программы ООО «Тюмень Водоканал»
Начальная цена
9 571 488,89
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
59,35 тонны
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Тюмень, п. Метелево, Метелевский водозаборРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
20.14.71.110
20.14
Документация лота
Кол-во: 30
Кол-во: 29.35
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