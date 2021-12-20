Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия поставки: силами и за счет Поставщика до склада Покупателя (см. базис поставки) - Период поставки: 01.01.2022г. по 31.12.2022г. с опционом +50%/-100%. - Требования к продукции, поставке продукции: прописаны в ТЗ п.2 - Гарантийный срок хранения: 36 месяцев со дня изготовления, но не менее 24 месяцев с момента поставки.