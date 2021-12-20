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    Главная / Торги / КО-056-ТМЦ-ПП-21 на право заключения договора на поставку активированного угля для обеспечения производственной программы ООО «Тюмень Водоканал»

    КО-056-ТМЦ-ПП-21 на право заключения договора на поставку активированного угля для обеспечения производственной программы ООО «Тюмень Водоканал»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 10:0020.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110918103Дата и время окончания срока приема заявок На поставку активированного угля для обеспечения производственной программы ООО «Тюмень Водоканал»г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110918103

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    КО-056-ТМЦ-ПП-21

    Наименование закупки

    КО-056-ТМЦ-ПП-21 на право заключения договора на поставку активированного угля для обеспечения производственной программы ООО «Тюмень Водоканал»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    08.12.2021 12:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    7.1_Приложение___6__Форма_1____Письмо_о_подаче_оферты_и_форма_коммерческого_пре.xlsx

    7.2__Приложение___6__Форма_2____Согласие_о_готовности_использования_ЮЗЭДО.doc

    5._Приложение___4___Критерии_соответствия_и_порядок_оценки.xlsx

    7.3_Приложение___6__Форма_3____Справка_о_перечне_и_объемах.doc

    1._Документация_о_закупке_КО_056_ТМЦ_ПП_21.docx

    6._Приложение___5___Горячая_линия_безопасности.docx

    3._Приложение___2___Рамочный_договор_поставки__с_применением_стоимостного_опциона_.docx

    2.2_Приложение___1.2_к_ТЗ_Перечень_и_объ_мы.xlsx

    2._Приложение___1_Техническое_задание.doc

    2.1_Приложение___1.2_Техническое_задание.doc

    4._Приложение___3____Анкета_Участника.xlsx

    8._Приложение__7_Обоснование_НМЦ__уголь_активированный_2022_.xlsx

    PrTKVOZTm_Протокол_ТК_ВОЗ__86_2021_от_24.12.2021_3.2.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    Почтовый адрес

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Контактный телефон

    +7 3452 54-09-40 доб. 1734

    Факс

    +7 3452 54-09-24 доб. 1219

    Адрес электронной почты

    d.shilina@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шилина Дарья Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    На поставку активированного угля для обеспечения производственной программы ООО «Тюмень Водоканал»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.12.2021 10:00 GMT +320.12.2021 10:0020.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110918103Дата и время окончания срока приема заявок На поставку активированного угля для обеспечения производственной программы ООО «Тюмень Водоканал»г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12

    Подведение итогов не позднее

    22.02.2022 12:0022.02.2022 12:0022.02.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110918103Подведение итогов не позднее На поставку активированного угля для обеспечения производственной программы ООО «Тюмень Водоканал»г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.02.202222.02.2022 12:0022.02.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110918103Подведение итогов не позднее На поставку активированного угля для обеспечения производственной программы ООО «Тюмень Водоканал»г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На поставку активированного угля для обеспечения производственной программы ООО «Тюмень Водоканал»

    Начальная цена

    9 571 488,89

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    59,35 тонны

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Тюмень, п. Метелево, Метелевский водозаборРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия поставки: силами и за счет Поставщика до склада Покупателя (см. базис поставки) - Период поставки: 01.01.2022г. по 31.12.2022г. с опционом +50%/-100%. - Требования к продукции, поставке продукции: прописаны в ТЗ п.2 - Гарантийный срок хранения: 36 месяцев со дня изготовления, но не менее 24 месяцев с момента поставки.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Классификатор ОКПД2

    20.14.71.110

    Уголь активированный

    Классификатор ОКВЭД2

    20.14

    Производство прочих основных органических химических веществ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1125572/name/61cc04e198fdf5.52720750

    29.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Активированный гранулированный уголь " АГ-3"

    Кол-во: 30

    "Позиция 2"

    "Активированный порошковый уголь "ОУ-А""

    Кол-во: 29.35

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