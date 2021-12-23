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    №3 ГК2021 «Реализация движимого имущества»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2021 12:0023.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП147018Дата и время окончания срока приема заявок Договор купли-продажи материально-технических ресурсовСанкт-ПетербургПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    №3 ГК2021 «Реализация движимого имущества»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Санкт-Петербург, Указан в документации к конкурсу.

    Номер извещения

    ГП147018

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация"

    Предмет договора

    Договор купли-продажи материально-технических ресурсов

    Начальная цена

    117490118.23

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    55000000

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    23-11-2021 18:42 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    17.01.2022 17:00

    Дата и время проведения

    17.01.2022 18:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Выписка_из_протокола.docx

    Документация.rar

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Указаны в документации к конкурсу.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    55009900.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация"

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Контактный телефон

    812-613-01-38

    Адрес электронной почты

    sreznikov@komplekt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Резников Станислав Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Резников Станислав Вячеславович

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    sreznikov@komplekt.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    (812) доб.613-01-38

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Указан в документации к аукциону.

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Указаны в документации к аукциону.

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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