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Наименование процедуры
№3 ГК2021 «Реализация движимого имущества»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Санкт-Петербург, Указан в документации к конкурсу.
Номер извещения
ГП147018
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация"
Предмет договора
Договор купли-продажи материально-технических ресурсов
Начальная цена
117490118.23
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
55000000
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
23-11-2021 18:42 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
17.01.2022 17:00
Дата и время проведения
17.01.2022 18:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
Указаны в документации к конкурсу.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
55009900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация"
Юридический адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Контактный телефон
812-613-01-38
Адрес электронной почты
sreznikov@komplekt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Резников Станислав Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Резников Станислав Вячеславович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sreznikov@komplekt.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
(812) доб.613-01-38
Адрес местонахождения продавца/инициатора
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Указан в документации к аукциону.
Требования, предъявляемые к Участнику
Указаны в документации к аукциону.
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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