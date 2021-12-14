Маркетинговое исследование в электронной форме на ремонт навеса над сооружениями механической очистки стоков (песколовок) на ПОС, г. Воронеж, ул. Антакольского, 21.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110894297 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Маркетинговое исследование в электронной форме на ремонт навеса над сооружениями механической очистки стоков (песколовок) на ПОС, г. Воронеж, ул. Антакольского, 21. Валюта процедуры RUB Способ закупки Полотовая закупка Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ

Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ Юридический адрес 394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90, Почтовый адрес 394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90 Контактный телефон +7 473 206-77-07 Факс +7 473 260-54-38 Адрес электронной почты tender.vrn@rosvodokanal.ru Ф.И.О. контактного лица Дедело Ольга Анатольевна Место рассмотрения предложений 121059, г. Москва, Бережковская набережная д.38 Закупки и тендеры Воронежская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru