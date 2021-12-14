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Номер извещения
32110894297
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Маркетинговое исследование в электронной форме на ремонт навеса над сооружениями механической очистки стоков (песколовок) на ПОС, г. Воронеж, ул. Антакольского, 21.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Дата публикации
02.12.2021 10:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
Почтовый адрес
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Контактный телефон
+7 473 206-77-07
Факс
+7 473 260-54-38
Адрес электронной почты
tender.vrn@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дедело Ольга Анатольевна
Место рассмотрения предложений
121059, г. Москва, Бережковская набережная д.38
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Маркетинговое исследование в электронной форме на ремонт навеса над сооружениями механической очистки стоков (песколовок) на ПОС, г. Воронеж, ул. Антакольского, 21.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.12.2021 17:00 GMT +314.12.2021 17:0014.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110894297Дата и время окончания срока приема заявок Маркетинговое исследование в электронной форме на ремонт навеса над сооружениями механической очистки стоков (песколовок) на ПОС, г. Воронеж, ул. Антакольского, 21.121059, г. Москва, Бережковская набережная д.38
Дата и время вскрытия заявок
14.12.2021 17:0014.12.2021 17:0014.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110894297Дата и время вскрытия заявок Маркетинговое исследование в электронной форме на ремонт навеса над сооружениями механической очистки стоков (песколовок) на ПОС, г. Воронеж, ул. Антакольского, 21.121059, г. Москва, Бережковская набережная д.38
Подведение итогов не позднее
02.02.2022 12:3002.02.2022 12:3002.02.2022 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110894297Подведение итогов не позднее Маркетинговое исследование в электронной форме на ремонт навеса над сооружениями механической очистки стоков (песколовок) на ПОС, г. Воронеж, ул. Антакольского, 21.121059, г. Москва, Бережковская набережная д.38
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
02.02.202202.02.2022 12:3002.02.2022 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110894297Подведение итогов не позднее Маркетинговое исследование в электронной форме на ремонт навеса над сооружениями механической очистки стоков (песколовок) на ПОС, г. Воронеж, ул. Антакольского, 21.121059, г. Москва, Бережковская набережная д.38
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Маркетинговое исследование в электронной форме на ремонт навеса над сооружениями механической очистки стоков (песколовок) на ПОС, г. Воронеж, ул. Антакольского, 21.
Начальная цена
3 043 658,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
42.21
42.21
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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