Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Маркетинговое исследование в электронной форме на ремонт навеса над сооружениями механической очистки стоков (песколовок) на ПОС, г. Воронеж, ул. Антакольского, 21.

    Маркетинговое исследование в электронной форме на ремонт навеса над сооружениями механической очистки стоков (песколовок) на ПОС, г. Воронеж, ул. Антакольского, 21.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 17:0014.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110894297Дата и время окончания срока приема заявок Маркетинговое исследование в электронной форме на ремонт навеса над сооружениями механической очистки стоков (песколовок) на ПОС, г. Воронеж, ул. Антакольского, 21.121059, г. Москва, Бережковская набережная д.38Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110894297

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Маркетинговое исследование в электронной форме на ремонт навеса над сооружениями механической очистки стоков (песколовок) на ПОС, г. Воронеж, ул. Антакольского, 21.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Дата публикации

    02.12.2021 10:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    PrTKVOZVr_Протокол_ТК_ВОЗ__01_2022_от_12.01.2021_6.2.pdf

    МИ_Ремонт_навеса.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Юридический адрес

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    Почтовый адрес

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Контактный телефон

    +7 473 206-77-07

    Факс

    +7 473 260-54-38

    Адрес электронной почты

    tender.vrn@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дедело Ольга Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    121059, г. Москва, Бережковская набережная д.38

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Маркетинговое исследование в электронной форме на ремонт навеса над сооружениями механической очистки стоков (песколовок) на ПОС, г. Воронеж, ул. Антакольского, 21.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 17:00 GMT +314.12.2021 17:0014.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110894297Дата и время окончания срока приема заявок Маркетинговое исследование в электронной форме на ремонт навеса над сооружениями механической очистки стоков (песколовок) на ПОС, г. Воронеж, ул. Антакольского, 21.121059, г. Москва, Бережковская набережная д.38

    Дата и время вскрытия заявок

    14.12.2021 17:0014.12.2021 17:0014.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110894297Дата и время вскрытия заявок Маркетинговое исследование в электронной форме на ремонт навеса над сооружениями механической очистки стоков (песколовок) на ПОС, г. Воронеж, ул. Антакольского, 21.121059, г. Москва, Бережковская набережная д.38

    Подведение итогов не позднее

    02.02.2022 12:3002.02.2022 12:3002.02.2022 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110894297Подведение итогов не позднее Маркетинговое исследование в электронной форме на ремонт навеса над сооружениями механической очистки стоков (песколовок) на ПОС, г. Воронеж, ул. Антакольского, 21.121059, г. Москва, Бережковская набережная д.38

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    02.02.202202.02.2022 12:3002.02.2022 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110894297Подведение итогов не позднее Маркетинговое исследование в электронной форме на ремонт навеса над сооружениями механической очистки стоков (песколовок) на ПОС, г. Воронеж, ул. Антакольского, 21.121059, г. Москва, Бережковская набережная д.38

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Маркетинговое исследование в электронной форме на ремонт навеса над сооружениями механической очистки стоков (песколовок) на ПОС, г. Воронеж, ул. Антакольского, 21.

    Начальная цена

    3 043 658,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    152 182,90 ₽на 400 дней
    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Классификатор ОКПД2

    42.21

    Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1134915/name/61e682275a07c8.59915903

    18.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт навеса над сооружениями механической очистки стоков (песколовок) на ПОС"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ
    Маркетинговые исследования № 32211089631
    Выполнение строительно-монтажных работ и работ по врезке подземных, надземных газопроводов, давлением до 1,2 МПа от точки присоединения до сети газопотребления объекта, расположенных на территории Челябинской области
    Выполнение строительно-монтажных работ и работ по врезке подземных, надземных газопроводов,...
    594869
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 21:59(GMT+03:00)
    60 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211079958
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (13)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    593426
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    101 737 328
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211088717
    Сбор исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных и иных работ (1)
    Сбор исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных и иных...
    594745
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    33 358 782
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211076266
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (3)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    592855
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    51 308 893
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211076231
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (4)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    592848
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    49 916 323
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211076275
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (2)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    592861
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    30 136 668
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211076201
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (5)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    592839
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    40 149 926
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211076155
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (6)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    592826
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    36 906 799
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить