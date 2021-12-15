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Номер извещения
ГП112611
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение планово-высотной съемки крановых путей ПАО "ЧМК" в 2022 году (166 позиций)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
06.12.2021 10:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-22-90
Факс
--
Адрес электронной почты
AlfredSharipov@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шарипов Альфрэд Айдарович
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Проведение планово-высотной съемки крановых путей ПАО "ЧМК" в 2022 году (166 позиций)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2021 13:00 GMT +315.12.2021 13:0015.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112611Дата и время окончания срока приема заявок Проведение планово-высотной съемки крановых путей ПАО "ЧМК" в 2022 году (166 позиций)Челябинск
Подведение итогов не позднее
31.12.2021 13:0031.12.2021 13:0031.12.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112611Подведение итогов не позднее Проведение планово-высотной съемки крановых путей ПАО "ЧМК" в 2022 году (166 позиций)Челябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение планово-высотной съемки крановых путей ПАО "ЧМК" в 2022 году (166 позиций)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ПАО «ЧМК» , г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 14.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
71.20.19.190
71.20.9
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