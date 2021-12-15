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    Главная / Торги / Проведение планово-высотной съемки крановых путей ПАО "ЧМК" в 2022 году (166 позиций)

    Проведение планово-высотной съемки крановых путей ПАО "ЧМК" в 2022 году (166 позиций)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 13:0015.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112611Дата и время окончания срока приема заявок Проведение планово-высотной съемки крановых путей ПАО "ЧМК" в 2022 году (166 позиций)ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112611

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    564335

    Наименование закупки

    Проведение планово-высотной съемки крановых путей ПАО "ЧМК" в 2022 году (166 позиций)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.12.2021 10:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    3._Проект_договора_подряда_ПАО_ЧМК.docx

    1._Оферта__форма__1__с_приложениями_1_5.docx

    1.6._Сводная_таблица_предложения.xlsx

    2._Тех._задание_ПВС_2022.pdf

    2.1._График_ПВС_крановых_путей.pdf

    564335_Закупочная_документация_ГПБ.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-22-90

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    AlfredSharipov@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шарипов Альфрэд Айдарович

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение планово-высотной съемки крановых путей ПАО "ЧМК" в 2022 году (166 позиций)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 13:00 GMT +315.12.2021 13:0015.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112611Дата и время окончания срока приема заявок Проведение планово-высотной съемки крановых путей ПАО "ЧМК" в 2022 году (166 позиций)Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2021 13:0031.12.2021 13:0031.12.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112611Подведение итогов не позднее Проведение планово-высотной съемки крановых путей ПАО "ЧМК" в 2022 году (166 позиций)Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.202131.12.2021 13:0031.12.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112611Подведение итогов не позднее Проведение планово-высотной съемки крановых путей ПАО "ЧМК" в 2022 году (166 позиций)Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение планово-высотной съемки крановых путей ПАО "ЧМК" в 2022 году (166 позиций)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ПАО «ЧМК» , г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 14.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Расчеты осуществляются в течение 3-х месяцев после выставления Подрядчиком счета-фактуры с приложением оформленного Акта о приемке выполненных работ, подписанного сторонами.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    71.20.19.190

    Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20.9

    Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая

    Документация лота

    2.1._График_ПВС_крановых_путей.pdf

    13.12.2021

    1.6._Сводная_таблица_предложения.xlsx

    13.12.2021

    2._Тех._задание_ПВС_2022.pdf

    13.12.2021

    3._Проект_договора_подряда_ПАО_ЧМК.docx

    13.12.2021

    564335_Закупочная_документация_ГПБ.pdf

    13.12.2021

    1._Оферта__форма__1__с_приложениями_1_5.docx

    13.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ККЦ, ПВС Здание склада заготовок Ряд М1-Н1,Ось 255-258"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "ККЦ, ПВС Здание склада заготовок Ряд Л1-М1,Ось 255-258"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "ККЦ, ПВС Здание склада заготовок Ряд Л1-М1,Ось 255-258"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "ККЦ, ПВС Здание склада заготовок Ряд М1-Н1,Ось 255-258"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "ПР-3, ПВС Блок водоподготовки (ГОЦ) Ряд А-Б,Ось"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "ПР-3, ПВС Блок водоподготовки (ГОЦ-грейфер) Б-В Ряд Б-В,Ось"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "ПР-3, ПВС Блок водоподготовки (реагентное помещение) Ряд Б-В,Ось 13-15"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "ПР-3, ПВС Блок водоподготовки (ПОВ) Б-В Ряд Б-В,Ось 8-13"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "ПР-3, ПВС Блок водоподготовки (ДЕМИРАЛИЗАЦИЯ) А-Б Ряд А-Б,Ось"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "ПР-3, ПВС Блок водоподготовки (ЧОЦ) Б-В Ряд Б-В,Ось Ряд Б-В,Ось"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "ПР-3, ПВС Здание прокатных станов Ряд Е-Ж,Ось 1-11, 65-75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "ПР-3, ПВС Здание прокатных станов Ряд Ж-К,Ось 1-75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "ПР-3, ПВС Здание прокатных станов Ряд К-М,Ось 1-75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "ПР-3, ПВС Здание прокатных станов Ряд М-Р,Ось 1-75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "ПР-3, ПВС Здание прокатных станов Ряд К-М,Ось"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "ПР-3, ПВС Здание прокатных станов Ряд К-Ж,Ось"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "ПР-3, ПВС Здание прокатных станов Ряд А-В,Ось"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "ПР-3, ПВС Здание прокатных станов Ряд К-М,Ось"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "ПР-3, ПВС Здание склада заготовок (УОМ) Ряд Ж1-И1,Ось 196-255"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "ПР-3, ПВС Здание склада заготовок (УОМ) Ряд И1-К1,Ось 196-255"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "ПР-3, ПВС Здание склада заготовок (УОМ) Ряд К1-Л1,Ось 196-255"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "ПР-3, ПВС Здание склада заготовок (УОМ) Ряд Л1-М1,Ось 196-255"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "ПР-3, ПВС Здание склада заготовок (УОМ) Ряд М1-Н1,Ось 196-251"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "ПР-3, ПВС Здание подачи коксика Ряд А1-Б1,Ось 148–114"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "ПР-3, ПВС Здание нагревательных колодцев Ряд В1 - Г1,Ось 96 – 170"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "ПР-3, ПВС Здание нагревательных колодцев Ряд Г1 – Д1,Ось 96 – 170"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "ПР-3, ПВС Здание нагревательных колодцев Ряд Д1 – Е1,Ось 96 – 123"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "ПР-3, ПВС Здание нагревательных колодцев Ряд Д1 – Е1,Ось 137 – 170"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "ПР-3, ПВС Здание склада заготовок (УОМ) Ряд H2-L2,Ось 76-119"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "ПР-3, ПВС Здание склада заготовок (УОМ) Ряд L2-O2,Ось 76-119"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "ПР-3, ПВС Здание склада заготовок (УОМ) Ряд Н2-N2,Ось 119-129"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "ПР-3, ПВС Здание склада заготовок (УОМ) Ряд Н2-O2,Ось 119-129"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "ПР-3, ПВС Здание склада заготовок (УОМ) Ряд H2-N2-O2,Ось 119-129"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "ДЦ, ПВС Здание литейного двора и поддоменника ДП№1 Ряд Б-И,Ось 1-6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "ДЦ, ПВС Здание разливочных машин Ряд А-Л,Ось 1-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "ДЦ, ПВС Здание литейного двора и поддоменника ДП№4 Ряд Б-Н,Ось 12-24"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "ДЦ, ПВС Здание литейного двора и поддоменника ДП№5 Ряд М-Б,Ось 16-24"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "ДЦ, ПВС Здание склада электро и механооборудования Ряд А-Б,Ось 1-13"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "ДЦ, ПВС Здание депо огнеупорного ремонта чугуновозных ковшей Ряд В-Г,Ось 11-19"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "ДЦ, ПВС Здание депо ремонта чугуновозных ковшей Ряд В-Г,Ось 11-19"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "АГП, ПВС Эксгаустерное отделение, зона спекания Ряд А-Б,Ось 1-16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "АГП, ПВС Аглокорпус с мастерской по ремонту спекательных тележек. Ряд А-Р,Ось 5-6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "АГП, ПВС Аглокорпус с мастерской по ремонту спекательных тележек. Ряд А-Р,Ось 6-7"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "АГП, ПВС Аглокорпус с мастерской по ремонту спекательных тележек. Ряд А-Р,Ось 8-9"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "АГП, ПВС Аглокорпус с мастерской по ремонту спекательных тележек. Ряд А-Р,Ось 9-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "АГП, ПВС Эксгаустерное отделение, зона охлаждения Ряд Б-А,Ось 1-16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "АГП, ПВС Корпус вагоноопрокидывателя Ряд А_Б,Ось 1-7"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "АГП, ПВС Здания утилизации шлама Ряд А-Ж,Ось 1-13"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "АГП, ПВС Корпус дробления и сортировки Ряд В-А,Ось 1-11"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "АГП, ПВС Рудный двор подкрановый путь короткой ноги Ряд В,Ось 6-66"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "АГП, ПВС Рудный двор подкрановый путь длинной ноги Ряд ,Ось 6-66"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "РКЦ, ПВС Здание двора изложниц №2 Ряд А-Б, Б,-В,Ось 9-30, 9-30"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "ВЦ, ПВС АПК Весового цеха Ряд Д-Е,Ось 1-6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "ККП, ПВС Компрессорная станция №4 Ряд В-Е,Ось 1-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "ККП, ПВС Водородная станция Ряд В-Г,Ось 5-18"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "ККП, ПВС Цех компрессии кислорода № 1 Ряд А-Г, Ось 1-13"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "ККП, ПВС Цех компрессии кислорода № 1 Ряд А-Л,Ось 13-24"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "ККП, ПВС Компрессорная станция №2 Ряд Б-В,Ось 1-9"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "ККП, ПВС Воздуходувная станция Ряд А-Б,Ось 1-7"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "РМЦ, ПВС Главный корпус Ряд 33/34-39, 7-33/34, 7-33/34, 7-33/34, 16-33/34, 7-16, 1-6,Ось А-П, К-П, Д-К, А-Д, А-Д."

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "РМЦ, ПВС Здание механического цеха Ряд 04-09, 04-36, 04-21/22,Ось А-М, Г-Д, Д-Е."

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "РМЦ, ПВС Здание термонаплавочного участка Ряд 23/24-36, 20/21-36,Ось Е-Д"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "РМЦ, ПВС Здание кузнечного отделения Ряд ,Ось З-В, А-Д."

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "ПР-1, ПВС 780 Производственный корпус адъюстажа Ряд 110-115,Ось 1-54"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "ПР-1, ПВС 780 Производственный корпус с маш.залом Ряд Я/Ю-Ч/Ц,Ось 70-109"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "ПР-1, ПВС Произв.корпус ст. 240 с маш.залом Ряд АР/АС-АЛ/АМ,Ось 65-109"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "ПР-1, ПВС Произв.корпус ст. 240 с маш.залом Ряд АХ/АУ-АР/АС,Ось 65-109"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "ПР-1, ПВС 300-2 Производственный корпус с маш. залом Ряд Д4/Д5-Д9-Д10,Ось 70-87"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "ПР-1, ПВС 300-2 Производственный корпус с маш. залом Ряд Д4/Д5-Д12/Д13,Ось 65-70"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "ПР-1, ПВС 300-2 Производственный корпус с маш. залом Ряд А-Д4/Д5,Ось 65-109"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "ПР-1, ПВС 300-2 Производственный корпус с маш. залом Ряд Д/Г-А,Ось 65-109"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "ПР-1, ПВС Здание стана 300-1 с маш. залом Ряд Е1-Л/К,Ось 70-110"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "ПР-1, ПВС Здание стана 300-1 с маш. залом Ряд Е1-В/Б,Ось 70-110"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "ПР-1, ПВС Здание стана "800" с машзалом Ряд У/Т-Р/П,Ось 32-39"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "ПР-1, ПВС Здание стана 350 с машзалом Ряд Щ-Ч/Ц,Ось 26-39"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "ПР-1, ПВС Здание стана 350 с машзалом Ряд Щ-Ч/Ц,Ось 8а-26"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "ПР-1, ПВС Здание стана 300-1 с маш. залом Ряд 34а-39а,Ось Л1-А1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "ПР-1, ПВС Травильное отделение Ст-350 Ряд У/Т-М2,Ось 8а-1/2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "ПР-1, ПВС Здание стана 350 с машзалом Ряд Ч/Ц-У/Т,Ось 8а-39"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "ПР-1, ПВС Здание стана "800" с машзалом Ряд 41-42,Ось А-Щ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "ПР-1, ПВС Здание стана "800" с машзалом Ряд 40-41,Ось А-Щ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "ПР-1, ПВС Здание стана "800" с машзалом Ряд 42-43,Ось А-Щ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "ПР-1, ПВС Участок отделки станов 1,2 Ряд 114-115,Ось Ж1-Я1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "ПР-1, ПВС Здание стана "800" с машзалом Ряд О/Н-Л/И,Ось 44-66"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "ПР-1, ПВС Здание стана "800" с машзалом Ряд К/И-Е,Ось 44-66"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "ПР-1, ПВС Здание стана "800" с машзалом Ряд Е-В,Ось 44-66"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "ПР-1, ПВС Здание стана 350 с машзалом Ряд 43Б-43В,Ось 1-15"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "ПР-1, ПВС 780 Произв.корпус с маш.залом Ряд Ч/Ц-Р/П,Ось 65-88"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "ПР-1, ПВС Произв.корпус ст-240 со встроен. машзалом Ряд АЛ/АМ-АК,Ось 75-81"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "ПР-1, ПВС 780 Произв.корпус с машзалом Ряд А/Е-Я/Ю,Ось 77-109"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "ПР-1, ПВС Производственный корпус МС-250 Ряд А-Б,Ось 76-107"

    Кол-во: 1

    "Позиция 92"

    "ПР-1, ПВС Производственный корпус МС-250 Ряд А1-Б1,Ось 87-93"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "ПР-1, ПВС Производственный корпус МС-250 Ряд Б-В,Ось 76-150"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "ПР-1, ПВС Производственный корпус МС-250 Ряд В-Г,Ось 87-105"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "ПР-1, ПВС Производственный корпус МС-250 Ряд В-И,Ось 76-86"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "ПР-1, ПВС Производственный корпус Стан 250 Ряд И-Л,Ось 76-84"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "ПР-1, ПВС Производственный корпус Стан 250 Ряд Л-Н,Ось 76-84"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "ПР-1, ПВС Производственный корпус Стан 250 Ряд Л-Н,Ось 85-114"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "ПР-1, ПВС Производственный корпус Стан 250 Ряд Л-Н,Ось 114-150"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "ПР-1, ПВС Производственный корпус Стан 250 Ряд Н-П,Ось 76-150"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "ПР-1, ПВС Производственный корпус Стан 250 Ряд П-Т,Ось 76-106"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "ПР-1, ПВС 780 Производственный корпус адъюстажа Ряд 115-120,Ось 1-54"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "ПР-1, ПВС 780 Производственный корпус адъюстажа Ряд 120-125,Ось 1-54"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "ПР-1, ПВС 780 Производственный корпус адъюстажа Ряд 125-130,Ось 1-54"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "ПР-1, ПВС 780 Произв.корпус с машзалом Ряд А/Е-Я/Ю,Ось 65-77"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "ПР-1, ПВС Здание Термического цеха №2 Ряд Ж-И,Ось 1-24"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "ПР-1, ПВС Производственный корпус МС-250 Ряд В-Д,Ось 106-150"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "ПР-1, ПВС Склад стана 250 Ряд С1-Т1,Ось 296-341"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "ПР-1, ПВС Склад стана 250 Ряд Т1-У1,Ось 296-341"

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "ПР-1, ПВС Склад стана 250 Ряд У1-Ф1,Ось 296-341"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "ПР-1, ПВС Склад стана 250 Ряд Ф1-Х1,Ось 296-341"

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "ЭСПЦ, ПВС Отделения раздевания слитков 2 Ряд А-Б,Ось 1-22"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "ЭСПЦ, ПВС Отделения раздевания слитков 3 Ряд А-Б,Ось 1-16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 114"

    "ЭСПЦ, ПВС 3 Отделения раздевания слитков Ряд А-Б,Ось 1-8"

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "ЭСПЦ, ПВС Открытый склад слитков 1 Ряд А-Б,Ось 3-17"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "ЭСПЦ, ПВС Открытый склад слитков 2 Ряд А-Б,Ось 1-13"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "ЭСПЦ, ПВС Открытый склад слитков 2 Ряд Б-В,Ось 1-13"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "ЭСПЦ, ПВС Обдирочное отделение Ряд А-Б,Ось 1-7"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "ЭСПЦ, ПВС Здания порошков раскислителей люнкирита Ряд А-Б,Ось 1-9, 01-09"

    Кол-во: 1

    "Позиция 120"

    "ЭСПЦ, ПВС Главный корпус Ряд А-Б, Ось 1-11; Ряд Б-В, Ось 1-11; Ряд В-Г, Ось 1-11; Ось 8-9; Ряд Д-Е, Ось 1-11; Ряд Г-Д ( верх. ярус), Ось1-16; Ряд Г-Д ( ниж. ярус), Ось1-4; Ряд Е-Ж."

    Кол-во: 1

    "Позиция 121"

    "ЭСПЦ, ПВС Газоочистка Ряд Ж-И, Ось 1-16;Ряд Д-К; Ось 01-04; Ряд Б-Д,Ось 5-18;Ряд М-Н.,Ось 1-13"

    Кол-во: 1

    "Позиция 122"

    "ЭСПЦ, ПВС Отделение зачистки литых заготовок Ряд Н-П, Ось 1-13; Ряд П-Р,Ось 1-13."

    Кол-во: 1

    "Позиция 123"

    "ЦРЭ, ПВС Производственный корпус Ряд А-Д,Ось 5-17"

    Кол-во: 1

    "Позиция 124"

    "ЦРЭ, ПВС Здание Главный корпус Ряд А-Г,Ось 10-13"

    Кол-во: 1

    "Позиция 125"

    "ЦРЭ, ПВС Здание Главный корпус Ряд А-Г,Ось 13-16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "ЦРЭ, ПВС Здание Главный корпус Ряд К-Г,Ось 03-17"

    Кол-во: 1

    "Позиция 127"

    "ЦРЭ, ПВС Здание Бытовые (северные) Ряд Л-М,Ось 01-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 128"

    "ЦРЭ, ПВС Здание Бытовые (северные) Ряд М-Н,Ось 01-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 129"

    "ЦРЭ, ПВС Здание Склад электрооборудования Ряд А-Б,Ось 1-9"

    Кол-во: 1

    "Позиция 130"

    "ЦРЭ, ПВС Здание ТМХ-1 Ряд Д-Б,Ось 1-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "ЖДЦ, ПВС Здание "Вагонное депо" Ряд Б-В,Ось 1-12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 132"

    "ЖДЦ, ПВС Здание "Вагонное депо" Ряд В-Д,Ось 12-22"

    Кол-во: 1

    "Позиция 133"

    "ЖДЦ, ПВС ПТО ст. Металлургическая Ряд ,Ось"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "ЖДЦ, ПВС ПТО ст. Прокат Ряд ,Ось"

    Кол-во: 1

    "Позиция 135"

    "ЖДЦ, ПВС Здание "Стрелочная мастерская" Ряд ,Ось"

    Кол-во: 1

    "Позиция 136"

    "ЦРМО, ПВС Отделение механизации Ряд Б-Е,Ось 37/38-47/48"

    Кол-во: 1

    "Позиция 137"

    "ЦРМО, ПВС Гуммировочная мастерская Ряд А-Б,Ось 1-9"

    Кол-во: 1

    "Позиция 138"

    "ЦРМО, ПВС Производственный корпус Ряд А-Б,Ось 1-8"

    Кол-во: 1

    "Позиция 139"

    "ЦРМО, ПВС Производственный корпус Ряд А-Б,Ось 11-25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 140"

    "ЦРМО, ПВС Производственный корпус Ряд В-Г,Ось 1-25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 141"

    "ЦРМО, ПВС Производственный корпус Ряд Б-В,Ось 1-25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 142"

    "Отдел складского обеспечения, ПВС Здание склада ферросплавов Ряд Б-В,Ось 1-41"

    Кол-во: 1

    "Позиция 143"

    "Отдел складского обеспечения, ПВС Здание блока складов оборудования Ряд А-Г,Ось 1-31"

    Кол-во: 1

    "Позиция 144"

    "Отдел складского обеспечения, ПВС Здание временного склада огнеупоров №4 Ряд А-Б,Ось 1-35"

    Кол-во: 1

    "Позиция 145"

    "Отдел складского обеспечения, ПВС Здание временного склада огнеупоров №4 Ряд В-Г,Ось 1-35"

    Кол-во: 1

    "Позиция 146"

    "Отдел складского обеспечения, ПВС ПВС Склад масел стана 2300-1300-250 Ряд А-Б,Ось 1-5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 147"

    "ЦПВ, ПВС Здание Вальцетокарная мастерская Ряд Б-А, Б-А, М-К, Б-А, А1-Б2, А-Б,Ось 1-31, 1-36"

    Кол-во: 1

    "Позиция 148"

    "ЦРиТОО-5, ПВС Главный корпус Ряд А-Б, Ось 4-55; Ряд Б-В, Ось 4-55;Ряд В-Г, Ось 2-60"

    Кол-во: 1

    "Позиция 149"

    "ЦРиТОО-5, ПВС Ремонтно-механическая мастерская Ряд Г-Ж,Ось 1-7"

    Кол-во: 1

    "Позиция 150"

    "ФЛЦ, ПВС Производственное здание цеха Ряд 1Г-23,Ось Б-В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 151"

    "ФЛЦ, ПВС Производственное здание цеха Ряд 1Г-23,Ось В-Г"

    Кол-во: 1

    "Позиция 152"

    "ФЛЦ, ПВС Производственное здание цеха Ряд 1Г-11,Ось Г-Е"

    Кол-во: 1

    "Позиция 153"

    "ФЛЦ, ПВС Производственное здание цеха Ряд 1Г-23,Ось Е-Ж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 154"

    "ПР-4, ПВС Отделения холодной прокатки Ряд Р-С, Ось *4-86; Ряд С-С*, Ось 10*-20 , Ряд С-С*, Ось 72-84, П-Р.,Ось*4-30;"

    Кол-во: 1

    "Позиция 155"

    "ПР-4, ПВС Отделения холодной прокатки Ряд Т-У,Ось *4-144"

    Кол-во: 1

    "Позиция 156"

    "ПР-4, ПВС Отделения холодной прокатки Ряд У-У\Ф, Ось 44-76 ; Ряд У-У\Ф, Ось 92-130; Ряд Ф-Х, Ось *4-88;Ряд Ф-Х, Ось 88-114,Ряд Ф-Х,Ось 114-120"

    Кол-во: 1

    "Позиция 157"

    "ПР-4, ПВС Отделения холодной прокатки Ряд Р-С,Ось 86-166"

    Кол-во: 1

    "Позиция 158"

    "ПР-4, ПВС Отделения холодной прокатки Ряд С-С*, С-С*,Ось 116-132, 138-150"

    Кол-во: 1

    "Позиция 159"

    "ПР-4, ПВС Отделения холодной прокатки Ряд Р-С,Ось 86-166"

    Кол-во: 1

    "Позиция 160"

    "ПР-4, ПВС Отделения холодной прокатки Ряд П-Р,Ось 74-158"

    Кол-во: 1

    "Позиция 161"

    "ПР-4, ПВС Отделения холодной прокатки Ряд Н-П,Ось 74-158"

    Кол-во: 1

    "Позиция 162"

    "ПР-4, ПВС Отделения холодной прокатки Ряд Л-Н,Ось 82-150"

    Кол-во: 1

    "Позиция 163"

    "ПР-4, ПВС Отделения холодной прокатки Ряд Х-Ц, Ось- *4-30; Ряд Х-Ц, Ось 30-42 ; Ряд Х-Ц, Ось 42-50; Ряд Х-Ц, Ось 50-66; Ряд Х-Ц,Ось 66-102;"

    Кол-во: 1

    "Позиция 164"

    "ПР-4, ПВС Отделения холодной прокатки Ряд С*-Т, Ось *4-86; Ряд С-С*, Ось 90-110; Ряд Х-Ц, У-У\Ф, Ось 80-92."

    Кол-во: 1

    "Позиция 165"

    "ПР-4, ПВС Участок разделки рулонов Ряд Л-Н, Ось 348; Ряд Н-П, Ось 372, Ряд П-Р, Ось 264;"

    Кол-во: 1

    "Позиция 166"

    "ПР-4, ПВС ПВС УНОУПС Ряд И-Д,Ось 18 Ряд И-Д,Ось 18"

    Кол-во: 1

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