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    Главная / Торги / ПОДШИПНИКИ ГОСТ 520-2011 для ПАО "ЧМК" период поставки 1-е полугодие 2022 года

    ПОДШИПНИКИ ГОСТ 520-2011 для ПАО "ЧМК" период поставки 1-е полугодие 2022 года

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 09:0017.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112665Дата и время окончания срока приема заявок Подшипники ГОСТ 520-2011 для нужд ПАО ЧМК на первое полугодие 2022 годаЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112665

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    563951

    Наименование закупки

    ПОДШИПНИКИ ГОСТ 520-2011 для ПАО "ЧМК" период поставки 1-е полугодие 2022 года

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.12.2021 12:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_6.0__раб.версия_563951.pdf

    ОФЕРТА_С_ПРИЛОЖЕНИЯМИ_к_ЗП_563951.docx

    Приложение__3_специф.xlsx

    Приложение___1___поставка_на_ЧМК.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-52-05

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ZoyaShitkova@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шиткова Зоя Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Подшипники ГОСТ 520-2011 для нужд ПАО ЧМК на первое полугодие 2022 года

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 09:00 GMT +317.12.2021 09:0017.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112665Дата и время окончания срока приема заявок Подшипники ГОСТ 520-2011 для нужд ПАО ЧМК на первое полугодие 2022 годаЧелябинск

    Подведение итогов не позднее

    31.01.2022 15:0031.01.2022 15:0031.01.2022 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112665Подведение итогов не позднее Подшипники ГОСТ 520-2011 для нужд ПАО ЧМК на первое полугодие 2022 годаЧелябинск

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    31.01.202231.01.2022 15:0031.01.2022 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112665Подведение итогов не позднее Подшипники ГОСТ 520-2011 для нужд ПАО ЧМК на первое полугодие 2022 годаЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Подшипники ГОСТ 520-2011 для нужд ПАО ЧМК на первое полугодие 2022 года

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Челябинск ул. 2-я Павелецкая дом 14 ПАО ЧМКРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 60 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    28.15.10

    Подшипники шариковые или роликовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПОДШИПНИК 1000864"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "ПОДШИПНИК 1000904"

    Кол-во: 126

    "Позиция 3"

    "ПОДШИПНИК 1000926"

    Кол-во: 200

    "Позиция 4"

    "ПОДШИПНИК 1027328"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "ПОДШИПНИК 1027336"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "ПОДШИПНИК 104"

    Кол-во: 98

    "Позиция 7"

    "ПОДШИПНИК 106"

    Кол-во: 40

    "Позиция 8"

    "ПОДШИПНИК 107"

    Кол-во: 56

    "Позиция 9"

    "ПОДШИПНИК 109"

    Кол-во: 13

    "Позиция 10"

    "ПОДШИПНИК 110"

    Кол-во: 54

    "Позиция 11"

    "ПОДШИПНИК 111"

    Кол-во: 200

    "Позиция 12"

    "ПОДШИПНИК 11220"

    Кол-во: 8

    "Позиция 13"

    "ПОДШИПНИК 113524"

    Кол-во: 12

    "Позиция 14"

    "ПОДШИПНИК 116209"

    Кол-во: 5

    "Позиция 15"

    "ПОДШИПНИК 116222"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "ПОДШИПНИК 117"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "ПОДШИПНИК 1218"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "ПОДШИПНИК 124"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "ПОДШИПНИК 1305"

    Кол-во: 345

    "Позиция 20"

    "ПОДШИПНИК 1308"

    Кол-во: 6

    "Позиция 21"

    "ПОДШИПНИК 1309"

    Кол-во: 6

    "Позиция 22"

    "ПОДШИПНИК 1310"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "ПОДШИПНИК 1312"

    Кол-во: 195

    "Позиция 24"

    "ПОДШИПНИК 1313"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "ПОДШИПНИК 132756"

    Кол-во: 12

    "Позиция 26"

    "ПОДШИПНИК 134"

    Кол-во: 8

    "Позиция 27"

    "ПОДШИПНИК 13516"

    Кол-во: 32

    "Позиция 28"

    "ПОДШИПНИК 13520"

    Кол-во: 8

    "Позиция 29"

    "ПОДШИПНИК 13522"

    Кол-во: 20

    "Позиция 30"

    "ПОДШИПНИК 13525"

    Кол-во: 8

    "Позиция 31"

    "ПОДШИПНИК 13528"

    Кол-во: 16

    "Позиция 32"

    "ПОДШИПНИК 13530"

    Кол-во: 44

    "Позиция 33"

    "ПОДШИПНИК 13532"

    Кол-во: 12

    "Позиция 34"

    "ПОДШИПНИК 13534"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "ПОДШИПНИК 138"

    Кол-во: 5

    "Позиция 36"

    "ПОДШИПНИК 148"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "ПОДШИПНИК 1507"

    Кол-во: 6

    "Позиция 38"

    "ПОДШИПНИК 1616"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "ПОДШИПНИК 176220"

    Кол-во: 8

    "Позиция 40"

    "ПОДШИПНИК 176226"

    Кол-во: 19

    "Позиция 41"

    "ПОДШИПНИК 176240"

    Кол-во: 10

    "Позиция 42"

    "ПОДШИПНИК 176310"

    Кол-во: 6

    "Позиция 43"

    "ПОДШИПНИК 176311"

    Кол-во: 4

    "Позиция 44"

    "ПОДШИПНИК 180201"

    Кол-во: 20

    "Позиция 45"

    "ПОДШИПНИК 180202"

    Кол-во: 20

    "Позиция 46"

    "ПОДШИПНИК 180203"

    Кол-во: 10

    "Позиция 47"

    "ПОДШИПНИК 180204"

    Кол-во: 60

    "Позиция 48"

    "ПОДШИПНИК 180205"

    Кол-во: 52

    "Позиция 49"

    "ПОДШИПНИК 180206"

    Кол-во: 20

    "Позиция 50"

    "ПОДШИПНИК 180207"

    Кол-во: 20

    "Позиция 51"

    "ПОДШИПНИК 180208"

    Кол-во: 30

    "Позиция 52"

    "ПОДШИПНИК 180305"

    Кол-во: 48

    "Позиция 53"

    "ПОДШИПНИК 180306"

    Кол-во: 30

    "Позиция 54"

    "ПОДШИПНИК 180307"

    Кол-во: 24

    "Позиция 55"

    "ПОДШИПНИК 180308"

    Кол-во: 6

    "Позиция 56"

    "ПОДШИПНИК 180309"

    Кол-во: 20

    "Позиция 57"

    "ПОДШИПНИК 180310"

    Кол-во: 16

    "Позиция 58"

    "ПОДШИПНИК 180312"

    Кол-во: 26

    "Позиция 59"

    "ПОДШИПНИК 180604"

    Кол-во: 10

    "Позиция 60"

    "ПОДШИПНИК 180605"

    Кол-во: 10

    "Позиция 61"

    "ПОДШИПНИК 180606"

    Кол-во: 4

    "Позиция 62"

    "ПОДШИПНИК 180607"

    Кол-во: 6

    "Позиция 63"

    "ПОДШИПНИК 180609"

    Кол-во: 20

    "Позиция 64"

    "ПОДШИПНИК 180610"

    Кол-во: 4

    "Позиция 65"

    "ПОДШИПНИК 180612"

    Кол-во: 6

    "Позиция 66"

    "ПОДШИПНИК 2007116"

    Кол-во: 60

    "Позиция 67"

    "ПОДШИПНИК 2007124"

    Кол-во: 6

    "Позиция 68"

    "ПОДШИПНИК 2007128"

    Кол-во: 6

    "Позиция 69"

    "ПОДШИПНИК 2007132"

    Кол-во: 48

    "Позиция 70"

    "ПОДШИПНИК 2007144"

    Кол-во: 8

    "Позиция 71"

    "ПОДШИПНИК 2007152"

    Кол-во: 4

    "Позиция 72"

    "ПОДШИПНИК 2007160"

    Кол-во: 4

    "Позиция 73"

    "ПОДШИПНИК 2007972"

    Кол-во: 5

    "Позиция 74"

    "ПОДШИПНИК 204"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "ПОДШИПНИК 205"

    Кол-во: 58

    "Позиция 76"

    "ПОДШИПНИК 206"

    Кол-во: 12

    "Позиция 77"

    "ПОДШИПНИК 207"

    Кол-во: 22

    "Позиция 78"

    "ПОДШИПНИК 208"

    Кол-во: 48

    "Позиция 79"

    "ПОДШИПНИК 209"

    Кол-во: 21

    "Позиция 80"

    "ПОДШИПНИК 2097136"

    Кол-во: 72

    "Позиция 81"

    "ПОДШИПНИК 2097144"

    Кол-во: 4

    "Позиция 82"

    "ПОДШИПНИК 2097152"

    Кол-во: 4

    "Позиция 83"

    "ПОДШИПНИК 2097726"

    Кол-во: 60

    "Позиция 84"

    "ПОДШИПНИК 2097730"

    Кол-во: 4

    "Позиция 85"

    "ПОДШИПНИК 2097732"

    Кол-во: 6

    "Позиция 86"

    "ПОДШИПНИК 2097736"

    Кол-во: 8

    "Позиция 87"

    "ПОДШИПНИК 2097738"

    Кол-во: 8

    "Позиция 88"

    "ПОДШИПНИК 2097936"

    Кол-во: 16

    "Позиция 89"

    "ПОДШИПНИК 2097944"

    Кол-во: 4

    "Позиция 90"

    "ПОДШИПНИК 2097952"

    Кол-во: 4

    "Позиция 91"

    "ПОДШИПНИК 2097960"

    Кол-во: 4

    "Позиция 92"

    "ПОДШИПНИК 2097968"

    Кол-во: 4

    "Позиция 93"

    "ПОДШИПНИК 2097972"

    Кол-во: 3

    "Позиция 94"

    "ПОДШИПНИК 210"

    Кол-во: 46

    "Позиция 95"

    "ПОДШИПНИК 211"

    Кол-во: 22

    "Позиция 96"

    "ПОДШИПНИК 2110"

    Кол-во: 10

    "Позиция 97"

    "ПОДШИПНИК 213"

    Кол-во: 108

    "Позиция 98"

    "ПОДШИПНИК 214"

    Кол-во: 154

    "Позиция 99"

    "ПОДШИПНИК 215"

    Кол-во: 6

    "Позиция 100"

    "ПОДШИПНИК 216"

    Кол-во: 64

    "Позиция 101"

    "ПОДШИПНИК 217"

    Кол-во: 14

    "Позиция 102"

    "ПОДШИПНИК 218"

    Кол-во: 84

    "Позиция 103"

    "ПОДШИПНИК 220"

    Кол-во: 43

    "Позиция 104"

    "ПОДШИПНИК 222"

    Кол-во: 16

    "Позиция 105"

    "ПОДШИПНИК 22218"

    Кол-во: 8

    "Позиция 106"

    "ПОДШИПНИК 2222"

    Кол-во: 2

    "Позиция 107"

    "ПОДШИПНИК 22220"

    Кол-во: 6

    "Позиция 108"

    "ПОДШИПНИК 2226"

    Кол-во: 12

    "Позиция 109"

    "ПОДШИПНИК 22315"

    Кол-во: 4

    "Позиция 110"

    "ПОДШИПНИК 22318"

    Кол-во: 4

    "Позиция 111"

    "ПОДШИПНИК 2236"

    Кол-во: 8

    "Позиция 112"

    "ПОДШИПНИК 224"

    Кол-во: 24

    "Позиция 113"

    "ПОДШИПНИК 228"

    Кол-во: 28

    "Позиция 114"

    "ПОДШИПНИК 23052"

    Кол-во: 3

    "Позиция 115"

    "ПОДШИПНИК 2310"

    Кол-во: 8

    "Позиция 116"

    "ПОДШИПНИК 2312"

    Кол-во: 4

    "Позиция 117"

    "ПОДШИПНИК 232"

    Кол-во: 2

    "Позиция 118"

    "ПОДШИПНИК 2322"

    Кол-во: 2

    "Позиция 119"

    "ПОДШИПНИК 234"

    Кол-во: 6

    "Позиция 120"

    "ПОДШИПНИК 236"

    Кол-во: 7

    "Позиция 121"

    "ПОДШИПНИК 2524"

    Кол-во: 6

    "Позиция 122"

    "ПОДШИПНИК 2626"

    Кол-во: 20

    "Позиция 123"

    "ПОДШИПНИК 27313"

    Кол-во: 2

    "Позиция 124"

    "ПОДШИПНИК 27317"

    Кол-во: 2

    "Позиция 125"

    "ПОДШИПНИК 3003124"

    Кол-во: 6

    "Позиция 126"

    "ПОДШИПНИК 3003132"

    Кол-во: 1

    "Позиция 127"

    "ПОДШИПНИК 3003144"

    Кол-во: 20

    "Позиция 128"

    "ПОДШИПНИК 3003148"

    Кол-во: 28

    "Позиция 129"

    "ПОДШИПНИК 3003156"

    Кол-во: 39

    "Позиция 130"

    "ПОДШИПНИК 3003164"

    Кол-во: 8

    "Позиция 131"

    "ПОДШИПНИК 3003172"

    Кол-во: 6

    "Позиция 132"

    "ПОДШИПНИК 3003180"

    Кол-во: 12

    "Позиция 133"

    "ПОДШИПНИК 3003264"

    Кол-во: 28

    "Позиция 134"

    "ПОДШИПНИК 3003744"

    Кол-во: 22

    "Позиция 135"

    "ПОДШИПНИК 3003752"

    Кол-во: 48

    "Позиция 136"

    "ПОДШИПНИК 304"

    Кол-во: 500

    "Позиция 137"

    "ПОДШИПНИК 305"

    Кол-во: 264

    "Позиция 138"

    "ПОДШИПНИК 306"

    Кол-во: 322

    "Позиция 139"

    "ПОДШИПНИК 307"

    Кол-во: 74

    "Позиция 140"

    "ПОДШИПНИК 308"

    Кол-во: 62

    "Позиция 141"

    "ПОДШИПНИК 3086313"

    Кол-во: 12

    "Позиция 142"

    "ПОДШИПНИК 309"

    Кол-во: 98

    "Позиция 143"

    "ПОДШИПНИК 310"

    Кол-во: 95

    "Позиция 144"

    "ПОДШИПНИК 312"

    Кол-во: 365

    "Позиция 145"

    "ПОДШИПНИК 313"

    Кол-во: 53

    "Позиция 146"

    "ПОДШИПНИК 314"

    Кол-во: 44

    "Позиция 147"

    "ПОДШИПНИК 316"

    Кол-во: 86

    "Позиция 148"

    "ПОДШИПНИК 317"

    Кол-во: 82

    "Позиция 149"

    "ПОДШИПНИК 318"

    Кол-во: 30

    "Позиция 150"

    "ПОДШИПНИК 3182118"

    Кол-во: 2

    "Позиция 151"

    "ПОДШИПНИК 3182120"

    Кол-во: 1

    "Позиция 152"

    "ПОДШИПНИК 3182126"

    Кол-во: 1

    "Позиция 153"

    "ПОДШИПНИК 3182132"

    Кол-во: 1

    "Позиция 154"

    "ПОДШИПНИК 319"

    Кол-во: 219

    "Позиция 155"

    "ПОДШИПНИК 320"

    Кол-во: 506

    "Позиция 156"

    "ПОДШИПНИК 322"

    Кол-во: 42

    "Позиция 157"

    "ПОДШИПНИК 32218"

    Кол-во: 40

    "Позиция 158"

    "ПОДШИПНИК 32220"

    Кол-во: 8

    "Позиция 159"

    "ПОДШИПНИК 32222"

    Кол-во: 15

    "Позиция 160"

    "ПОДШИПНИК 32228"

    Кол-во: 8

    "Позиция 161"

    "ПОДШИПНИК 32232"

    Кол-во: 2

    "Позиция 162"

    "ПОДШИПНИК 32240"

    Кол-во: 24

    "Позиция 163"

    "ПОДШИПНИК 32317"

    Кол-во: 28

    "Позиция 164"

    "ПОДШИПНИК 32318"

    Кол-во: 5

    "Позиция 165"

    "ПОДШИПНИК 32319"

    Кол-во: 10

    "Позиция 166"

    "ПОДШИПНИК 32320"

    Кол-во: 5

    "Позиция 167"

    "ПОДШИПНИК 32322"

    Кол-во: 40

    "Позиция 168"

    "ПОДШИПНИК 32324"

    Кол-во: 51

    "Позиция 169"

    "ПОДШИПНИК 32326"

    Кол-во: 4

    "Позиция 170"

    "ПОДШИПНИК 32328"

    Кол-во: 6

    "Позиция 171"

    "ПОДШИПНИК 32332"

    Кол-во: 38

    "Позиция 172"

    "ПОДШИПНИК 32426"

    Кол-во: 12

    "Позиция 173"

    "ПОДШИПНИК 32518"

    Кол-во: 4

    "Позиция 174"

    "ПОДШИПНИК 32520"

    Кол-во: 4

    "Позиция 175"

    "ПОДШИПНИК 32544"

    Кол-во: 3

    "Позиция 176"

    "ПОДШИПНИК 324"

    Кол-во: 220

    "Позиция 177"

    "ПОДШИПНИК 326"

    Кол-во: 221

    "Позиция 178"

    "ПОДШИПНИК 32616"

    Кол-во: 12

    "Позиция 179"

    "ПОДШИПНИК 32620"

    Кол-во: 4

    "Позиция 180"

    "ПОДШИПНИК 32622"

    Кол-во: 4

    "Позиция 181"

    "ПОДШИПНИК 3514"

    Кол-во: 18

    "Позиция 182"

    "ПОДШИПНИК 3516"

    Кол-во: 1697

    "Позиция 183"

    "ПОДШИПНИК 3517"

    Кол-во: 8

    "Позиция 184"

    "ПОДШИПНИК 3518"

    Кол-во: 170

    "Позиция 185"

    "ПОДШИПНИК 3519"

    Кол-во: 4

    "Позиция 186"

    "ПОДШИПНИК 3520"

    Кол-во: 229

    "Позиция 187"

    "ПОДШИПНИК 3522"

    Кол-во: 28

    "Позиция 188"

    "ПОДШИПНИК 3524"

    Кол-во: 122

    "Позиция 189"

    "ПОДШИПНИК 3526"

    Кол-во: 128

    "Позиция 190"

    "ПОДШИПНИК 3528"

    Кол-во: 132

    "Позиция 191"

    "ПОДШИПНИК 3530"

    Кол-во: 73

    "Позиция 192"

    "ПОДШИПНИК 3536"

    Кол-во: 65

    "Позиция 193"

    "ПОДШИПНИК 3538"

    Кол-во: 4

    "Позиция 194"

    "ПОДШИПНИК 3540"

    Кол-во: 30

    "Позиция 195"

    "ПОДШИПНИК 3544"

    Кол-во: 33

    "Позиция 196"

    "ПОДШИПНИК 3548"

    Кол-во: 2

    "Позиция 197"

    "ПОДШИПНИК 3552"

    Кол-во: 2

    "Позиция 198"

    "ПОДШИПНИК 3556"

    Кол-во: 8

    "Позиция 199"

    "ПОДШИПНИК 3609"

    Кол-во: 6

    "Позиция 200"

    "ПОДШИПНИК 3610"

    Кол-во: 58

    "Позиция 201"

    "ПОДШИПНИК 3611"

    Кол-во: 25

    "Позиция 202"

    "ПОДШИПНИК 3615"

    Кол-во: 32

    "Позиция 203"

    "ПОДШИПНИК 3616"

    Кол-во: 155

    "Позиция 204"

    "ПОДШИПНИК 3624"

    Кол-во: 39

    "Позиция 205"

    "ПОДШИПНИК 3628"

    Кол-во: 62

    "Позиция 206"

    "ПОДШИПНИК 3638"

    Кол-во: 58

    "Позиция 207"

    "ПОДШИПНИК 366322"

    Кол-во: 10

    "Позиция 208"

    "ПОДШИПНИК 4074116"

    Кол-во: 8

    "Позиция 209"

    "ПОДШИПНИК 4074922"

    Кол-во: 2

    "Позиция 210"

    "ПОДШИПНИК 408"

    Кол-во: 6

    "Позиция 211"

    "ПОДШИПНИК 410"

    Кол-во: 4

    "Позиция 212"

    "ПОДШИПНИК 412"

    Кол-во: 24

    "Позиция 213"

    "ПОДШИПНИК 413"

    Кол-во: 4

    "Позиция 214"

    "ПОДШИПНИК 42234"

    Кол-во: 10

    "Позиция 215"

    "ПОДШИПНИК 42312"

    Кол-во: 6

    "Позиция 216"

    "ПОДШИПНИК 42314"

    Кол-во: 50

    "Позиция 217"

    "ПОДШИПНИК 42315"

    Кол-во: 6

    "Позиция 218"

    "ПОДШИПНИК 42317"

    Кол-во: 60

    "Позиция 219"

    "ПОДШИПНИК 42318"

    Кол-во: 10

    "Позиция 220"

    "ПОДШИПНИК 42320"

    Кол-во: 138

    "Позиция 221"

    "ПОДШИПНИК 42322"

    Кол-во: 20

    "Позиция 222"

    "ПОДШИПНИК 42324"

    Кол-во: 16

    "Позиция 223"

    "ПОДШИПНИК 42326"

    Кол-во: 16

    "Позиция 224"

    "ПОДШИПНИК 4244910"

    Кол-во: 108

    "Позиция 225"

    "ПОДШИПНИК 4244911"

    Кол-во: 64

    "Позиция 226"

    "ПОДШИПНИК 42612"

    Кол-во: 2

    "Позиция 227"

    "ПОДШИПНИК 42616"

    Кол-во: 28

    "Позиция 228"

    "ПОДШИПНИК 42620"

    Кол-во: 2

    "Позиция 229"

    "ПОДШИПНИК 42626"

    Кол-во: 16

    "Позиция 230"

    "ПОДШИПНИК 46120"

    Кол-во: 2

    "Позиция 231"

    "ПОДШИПНИК 46215"

    Кол-во: 2

    "Позиция 232"

    "ПОДШИПНИК 46226"

    Кол-во: 16

    "Позиция 233"

    "ПОДШИПНИК 46310"

    Кол-во: 6

    "Позиция 234"

    "ПОДШИПНИК 46312"

    Кол-во: 8

    "Позиция 235"

    "ПОДШИПНИК 46330"

    Кол-во: 2

    "Позиция 236"

    "ПОДШИПНИК 5216"

    Кол-во: 20

    "Позиция 237"

    "ПОДШИПНИК 60120"

    Кол-во: 12

    "Позиция 238"

    "ПОДШИПНИК 60305"

    Кол-во: 6

    "Позиция 239"

    "ПОДШИПНИК 60306"

    Кол-во: 3

    "Позиция 240"

    "ПОДШИПНИК 6204"

    Кол-во: 105

    "Позиция 241"

    "ПОДШИПНИК 62318"

    Кол-во: 2

    "Позиция 242"

    "ПОДШИПНИК 6311"

    Кол-во: 16

    "Позиция 243"

    "ПОДШИПНИК 6315"

    Кол-во: 6

    "Позиция 244"

    "ПОДШИПНИК 66322"

    Кол-во: 6

    "Позиция 245"

    "ПОДШИПНИК 7202"

    Кол-во: 20

    "Позиция 246"

    "ПОДШИПНИК 7203"

    Кол-во: 250

    "Позиция 247"

    "ПОДШИПНИК 7204"

    Кол-во: 180

    "Позиция 248"

    "ПОДШИПНИК 7205"

    Кол-во: 22

    "Позиция 249"

    "ПОДШИПНИК 7209"

    Кол-во: 2

    "Позиция 250"

    "ПОДШИПНИК 7210"

    Кол-во: 2

    "Позиция 251"

    "ПОДШИПНИК 7211"

    Кол-во: 2

    "Позиция 252"

    "ПОДШИПНИК 7217"

    Кол-во: 4

    "Позиция 253"

    "ПОДШИПНИК 7218"

    Кол-во: 2

    "Позиция 254"

    "ПОДШИПНИК 7220"

    Кол-во: 22

    "Позиция 255"

    "ПОДШИПНИК 7224"

    Кол-во: 14

    "Позиция 256"

    "ПОДШИПНИК 7230"

    Кол-во: 4

    "Позиция 257"

    "ПОДШИПНИК 7305"

    Кол-во: 150

    "Позиция 258"

    "ПОДШИПНИК 7306"

    Кол-во: 185

    "Позиция 259"

    "ПОДШИПНИК 7307"

    Кол-во: 40

    "Позиция 260"

    "ПОДШИПНИК 7311"

    Кол-во: 6

    "Позиция 261"

    "ПОДШИПНИК 7312"

    Кол-во: 48

    "Позиция 262"

    "ПОДШИПНИК 7313"

    Кол-во: 26

    "Позиция 263"

    "ПОДШИПНИК 7314"

    Кол-во: 2

    "Позиция 264"

    "ПОДШИПНИК 7315"

    Кол-во: 14

    "Позиция 265"

    "ПОДШИПНИК 7317"

    Кол-во: 8

    "Позиция 266"

    "ПОДШИПНИК 7318"

    Кол-во: 38

    "Позиция 267"

    "ПОДШИПНИК 73634"

    Кол-во: 12

    "Позиция 268"

    "ПОДШИПНИК 73727"

    Кол-во: 10

    "Позиция 269"

    "ПОДШИПНИК 73736"

    Кол-во: 16

    "Позиция 270"

    "ПОДШИПНИК 7508"

    Кол-во: 4

    "Позиция 271"

    "ПОДШИПНИК 7510"

    Кол-во: 365

    "Позиция 272"

    "ПОДШИПНИК 7511"

    Кол-во: 4

    "Позиция 273"

    "ПОДШИПНИК 7512"

    Кол-во: 188

    "Позиция 274"

    "ПОДШИПНИК 7514"

    Кол-во: 6

    "Позиция 275"

    "ПОДШИПНИК 7515"

    Кол-во: 16

    "Позиция 276"

    "ПОДШИПНИК 7516"

    Кол-во: 14

    "Позиция 277"

    "ПОДШИПНИК 7518"

    Кол-во: 10

    "Позиция 278"

    "ПОДШИПНИК 7519"

    Кол-во: 4

    "Позиция 279"

    "ПОДШИПНИК 7520"

    Кол-во: 36

    "Позиция 280"

    "ПОДШИПНИК 7522"

    Кол-во: 24

    "Позиция 281"

    "ПОДШИПНИК 7524"

    Кол-во: 4

    "Позиция 282"

    "ПОДШИПНИК 7526"

    Кол-во: 44

    "Позиция 283"

    "ПОДШИПНИК 7530"

    Кол-во: 15

    "Позиция 284"

    "ПОДШИПНИК 7538"

    Кол-во: 8

    "Позиция 285"

    "ПОДШИПНИК 7604"

    Кол-во: 272

    "Позиция 286"

    "ПОДШИПНИК 7605"

    Кол-во: 126

    "Позиция 287"

    "ПОДШИПНИК 7606"

    Кол-во: 338

    "Позиция 288"

    "ПОДШИПНИК 7608"

    Кол-во: 2

    "Позиция 289"

    "ПОДШИПНИК 7609"

    Кол-во: 10

    "Позиция 290"

    "ПОДШИПНИК 7610"

    Кол-во: 48

    "Позиция 291"

    "ПОДШИПНИК 7611"

    Кол-во: 18

    "Позиция 292"

    "ПОДШИПНИК 7612"

    Кол-во: 30

    "Позиция 293"

    "ПОДШИПНИК 7614"

    Кол-во: 30

    "Позиция 294"

    "ПОДШИПНИК 7615"

    Кол-во: 2

    "Позиция 295"

    "ПОДШИПНИК 7616"

    Кол-во: 32

    "Позиция 296"

    "ПОДШИПНИК 7618"

    Кол-во: 45

    "Позиция 297"

    "ПОДШИПНИК 7620"

    Кол-во: 19

    "Позиция 298"

    "ПОДШИПНИК 7622"

    Кол-во: 4

    "Позиция 299"

    "ПОДШИПНИК 7624"

    Кол-во: 10

    "Позиция 300"

    "ПОДШИПНИК 762726"

    Кол-во: 4

    "Позиция 301"

    "ПОДШИПНИК 7634"

    Кол-во: 1

    "Позиция 302"

    "ПОДШИПНИК 7832"

    Кол-во: 8

    "Позиция 303"

    "ПОДШИПНИК 7851"

    Кол-во: 4

    "Позиция 304"

    "ПОДШИПНИК 80018"

    Кол-во: 176

    "Позиция 305"

    "ПОДШИПНИК 80104"

    Кол-во: 114

    "Позиция 306"

    "ПОДШИПНИК 80202"

    Кол-во: 3055

    "Позиция 307"

    "ПОДШИПНИК 80204"

    Кол-во: 6

    "Позиция 308"

    "ПОДШИПНИК 80208"

    Кол-во: 10

    "Позиция 309"

    "ПОДШИПНИК 80213"

    Кол-во: 3

    "Позиция 310"

    "ПОДШИПНИК 80311"

    Кол-во: 2

    "Позиция 311"

    "ПОДШИПНИК 804709"

    Кол-во: 90

    "Позиция 312"

    "ПОДШИПНИК 8120"

    Кол-во: 2

    "Позиция 313"

    "ПОДШИПНИК 8140"

    Кол-во: 6

    "Позиция 314"

    "ПОДШИПНИК 8156"

    Кол-во: 7

    "Позиция 315"

    "ПОДШИПНИК 8172"

    Кол-во: 16

    "Позиция 316"

    "ПОДШИПНИК 8214"

    Кол-во: 8

    "Позиция 317"

    "ПОДШИПНИК 8216"

    Кол-во: 6

    "Позиция 318"

    "ПОДШИПНИК 8217"

    Кол-во: 24

    "Позиция 319"

    "ПОДШИПНИК 8218"

    Кол-во: 60

    "Позиция 320"

    "ПОДШИПНИК 8240"

    Кол-во: 8

    "Позиция 321"

    "ПОДШИПНИК 8244"

    Кол-во: 1

    "Позиция 322"

    "ПОДШИПНИК 8256"

    Кол-во: 3

    "Позиция 323"

    "ПОДШИПНИК 8260"

    Кол-во: 8

    "Позиция 324"

    "ПОДШИПНИК 8318"

    Кол-во: 8

    "Позиция 325"

    "ПОДШИПНИК 8326"

    Кол-во: 1

    "Позиция 326"

    "ПОДШИПНИК 8330"

    Кол-во: 9

    "Позиция 327"

    "ПОДШИПНИК 847156"

    Кол-во: 1

    "Позиция 328"

    "ПОДШИПНИК 8760"

    Кол-во: 6

    "Позиция 329"

    "ПОДШИПНИК 92220"

    Кол-во: 8

    "Позиция 330"

    "ПОДШИПНИК 97168"

    Кол-во: 8

    "Позиция 331"

    "ПОДШИПНИК 97520"

    Кол-во: 22

    "Позиция 332"

    "ПОДШИПНИК 97526"

    Кол-во: 45

    "Позиция 333"

    "ПОДШИПНИК 97530"

    Кол-во: 24

    "Позиция 334"

    "ПОДШИПНИК 97860"

    Кол-во: 8

    "Позиция 335"

    "ПОДШИПНИК ШС-30"

    Кол-во: 12

    "Позиция 336"

    "ПОДШИПНИК ШС-40"

    Кол-во: 32

    "Позиция 337"

    "ПОДШИПНИК ШС-50"

    Кол-во: 10

    "Позиция 338"

    "ПОДШИПНИК ШСЛ-70"

    Кол-во: 10

    "Позиция 339"

    "ПОДШИПНИК 6218"

    Кол-во: 23

    "Позиция 340"

    "ПОДШИПНИК 22222"

    Кол-во: 7

    "Позиция 341"

    "ПОДШИПНИК 3513"

    Кол-во: 14

    "Позиция 342"

    "ШАРИК D38"

    Кол-во: 200

    "Позиция 343"

    "ПОДШИПНИК 53618"

    Кол-во: 4

    "Позиция 344"

    "ПОДШИПНИК 80304"

    Кол-во: 3

    "Позиция 345"

    "ПОДШИПНИК 3512"

    Кол-во: 4

    "Позиция 346"

    "ПОДШИПНИК 3007212"

    Кол-во: 60

    "Позиция 347"

    "ПОДШИПНИК 92328"

    Кол-во: 2

    "Позиция 348"

    "ПОДШИПНИК 762726КУ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 349"

    "ПОДШИПНИК 176218"

    Кол-во: 5

    "Позиция 350"

    "ПОДШИПНИК 6216"

    Кол-во: 12

    "Позиция 351"

    "ПОДШИПНИК 6230"

    Кол-во: 6

    "Позиция 352"

    "ПОДШИПНИК 180317"

    Кол-во: 10

    "Позиция 353"

    "ПОДШИПНИК 13523"

    Кол-во: 4

    "Позиция 354"

    "ПОДШИПНИК 180210"

    Кол-во: 20

    "Позиция 355"

    "ПОДШИПНИК 180313"

    Кол-во: 12

    "Позиция 356"

    "ПОДШИПНИК 4-РИК4075"

    Кол-во: 6

    "Позиция 357"

    "ПОДШИПНИК 180314"

    Кол-во: 10

    "Позиция 358"

    "ПОДШИПНИК 6313"

    Кол-во: 28

    "Позиция 359"

    "ВТУЛКА КОНИЧЕСКАЯ Н218"

    Кол-во: 28

    "Позиция 360"

    "ПОДШИПНИК 16012"

    Кол-во: 36

    "Позиция 361"

    "ПОДШИПНИК 16015"

    Кол-во: 18

    "Позиция 362"

    "ПОДШИПНИК 1218К"

    Кол-во: 24

    "Позиция 363"

    "ВТУЛКА КОНИЧЕСКАЯ H216"

    Кол-во: 8

    "Позиция 364"

    "ПОДШИПНИК 1222 K"

    Кол-во: 8

    "Позиция 365"

    "РОЛИК ИГОЛЬЧАТЫЙ Ф5Х49,8"

    Кол-во: 3900

    "Позиция 366"

    "ВТУЛКА КОНИЧЕСКАЯ H318"

    Кол-во: 36

    "Позиция 367"

    "ПОДШИПНИК 4074911"

    Кол-во: 60

    "Позиция 368"

    "ПОДШИПНИК 23144"

    Кол-во: 4

    "Позиция 369"

    "ПОДШИПНИК 4-РИК 3062Е"

    Кол-во: 4

    "Позиция 370"

    "ПОДШИПНИК ШС-100 ГОСТ 3635-78"

    Кол-во: 10

    "Позиция 371"

    "ПОДШИПНИК 92322"

    Кол-во: 2

    "Позиция 372"

    "ПОДШИПНИК 176312"

    Кол-во: 10

    "Позиция 373"

    "ПОДШИПНИК 46108 Л"

    Кол-во: 180

    "Позиция 374"

    "ПОДШИПНИК 80220"

    Кол-во: 16

    "Позиция 375"

    "ВТУЛКА Н 313 К ПОДШИПНИКАМ"

    Кол-во: 20

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