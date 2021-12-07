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Номер извещения
ГП112665
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ПОДШИПНИКИ ГОСТ 520-2011 для ПАО "ЧМК" период поставки 1-е полугодие 2022 года
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
06.12.2021 12:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-52-05
Факс
--
Адрес электронной почты
ZoyaShitkova@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шиткова Зоя Владимировна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Подшипники ГОСТ 520-2011 для нужд ПАО ЧМК на первое полугодие 2022 года
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2021 09:00 GMT +317.12.2021 09:0017.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112665Дата и время окончания срока приема заявок Подшипники ГОСТ 520-2011 для нужд ПАО ЧМК на первое полугодие 2022 годаЧелябинск
Подведение итогов не позднее
31.01.2022 15:0031.01.2022 15:0031.01.2022 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112665Подведение итогов не позднее Подшипники ГОСТ 520-2011 для нужд ПАО ЧМК на первое полугодие 2022 годаЧелябинск
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Подшипники ГОСТ 520-2011 для нужд ПАО ЧМК на первое полугодие 2022 года
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Челябинск ул. 2-я Павелецкая дом 14 ПАО ЧМКРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
28.15.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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