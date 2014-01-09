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Номер извещения
ГП312179
Уникальный номер закупки
103-18/171213
Наименование закупки
Филиал ЭНЕКС (ОАО) Волгоградэнергосетьпроект объявляет о проведении ОЗЦ и приглашает подавать свои предложения на право заключения Договора на поставку расходных материалов по 3 лотам для собственных нужд.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.12.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Почтовый адрес
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Контактный телефон
7-844-267395
Факс
+7 861 234-05-25
Адрес электронной почты
chermit-ma@scpe.ru
Ф.И.О. контактного лица
Цоллан Анатолий Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Волгоград
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Филиал ЭНЕКС (ОАО) Волгоградэнергосетьпроект объявляет о проведении ОЗЦ и приглашает подавать свои предложения на право заключения Договора на поставку расходных материалов по 3 лотам для собственных нужд
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.01.2014 12:00 GMT +309.01.2014 12:0009.01.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП312179Дата и время окончания срока приема заявок Филиал ЭНЕКС (ОАО) Волгоградэнергосетьпроект объявляет о проведении ОЗЦ и приглашает подавать свои предложения на право заключения Договора на поставку расходных материалов по 3 лотам для собственных нуждВолгоград
Дата и время вскрытия заявок
10.01.2014 12:0010.01.2014 12:0010.01.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП312179Дата и время вскрытия заявок Филиал ЭНЕКС (ОАО) Волгоградэнергосетьпроект объявляет о проведении ОЗЦ и приглашает подавать свои предложения на право заключения Договора на поставку расходных материалов по 3 лотам для собственных нуждВолгоград
Подведение итогов не позднее
31.01.2014 12:0031.01.2014 12:0031.01.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП312179Подведение итогов не позднее Филиал ЭНЕКС (ОАО) Волгоградэнергосетьпроект объявляет о проведении ОЗЦ и приглашает подавать свои предложения на право заключения Договора на поставку расходных материалов по 3 лотам для собственных нуждВолгоград
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.01.201431.01.2014 12:0031.01.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП312179Подведение итогов не позднее Филиал ЭНЕКС (ОАО) Волгоградэнергосетьпроект объявляет о проведении ОЗЦ и приглашает подавать свои предложения на право заключения Договора на поставку расходных материалов по 3 лотам для собственных нуждВолгоград
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Филиал ЭНЕКС (ОАО) Волгоградэнергосетьпроект объявляет о проведении ОЗЦ и приглашает подавать свои предложения на право заключения Договора на поставку расходных материалов по 3 лотам для собственных нужд
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации по ОЗЦ №103-18/171213
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации по ОЗЦ №103-18/171213Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Отсутствуют
21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Филиал ЭНЕКС (ОАО) Волгоградэнергосетьпроект объявляет о проведении ОЗЦ и приглашает подавать свои предложения на право заключения Договора на поставку расходных материалов по 3 лотам для собственных нужд
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.01.2014 12:00 GMT +309.01.2014 12:0009.01.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП312179Дата и время окончания срока приема заявок Филиал ЭНЕКС (ОАО) Волгоградэнергосетьпроект объявляет о проведении ОЗЦ и приглашает подавать свои предложения на право заключения Договора на поставку расходных материалов по 3 лотам для собственных нуждВолгоград
Дата и время вскрытия заявок
10.01.2014 12:0010.01.2014 12:0010.01.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП312179Дата и время вскрытия заявок Филиал ЭНЕКС (ОАО) Волгоградэнергосетьпроект объявляет о проведении ОЗЦ и приглашает подавать свои предложения на право заключения Договора на поставку расходных материалов по 3 лотам для собственных нуждВолгоград
Подведение итогов не позднее
31.01.2014 12:0031.01.2014 12:0031.01.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП312179Подведение итогов не позднее Филиал ЭНЕКС (ОАО) Волгоградэнергосетьпроект объявляет о проведении ОЗЦ и приглашает подавать свои предложения на право заключения Договора на поставку расходных материалов по 3 лотам для собственных нуждВолгоград
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.01.201431.01.2014 12:0031.01.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП312179Подведение итогов не позднее Филиал ЭНЕКС (ОАО) Волгоградэнергосетьпроект объявляет о проведении ОЗЦ и приглашает подавать свои предложения на право заключения Договора на поставку расходных материалов по 3 лотам для собственных нуждВолгоград
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Филиал ЭНЕКС (ОАО) Волгоградэнергосетьпроект объявляет о проведении ОЗЦ и приглашает подавать свои предложения на право заключения Договора на поставку расходных материалов по 3 лотам для собственных нужд
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации по ОЗЦ №103-18/171213
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации по ОЗЦ №103-18/171213Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Отсутствуют
30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Филиал ЭНЕКС (ОАО) Волгоградэнергосетьпроект объявляет о проведении ОЗЦ и приглашает подавать свои предложения на право заключения Договора на поставку расходных материалов по 3 лотам для собственных нужд
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.01.2014 12:00 GMT +309.01.2014 12:0009.01.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП312179Дата и время окончания срока приема заявок Филиал ЭНЕКС (ОАО) Волгоградэнергосетьпроект объявляет о проведении ОЗЦ и приглашает подавать свои предложения на право заключения Договора на поставку расходных материалов по 3 лотам для собственных нуждВолгоград
Дата и время вскрытия заявок
10.01.2014 12:0010.01.2014 12:0010.01.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП312179Дата и время вскрытия заявок Филиал ЭНЕКС (ОАО) Волгоградэнергосетьпроект объявляет о проведении ОЗЦ и приглашает подавать свои предложения на право заключения Договора на поставку расходных материалов по 3 лотам для собственных нуждВолгоград
Подведение итогов не позднее
31.01.2014 12:0031.01.2014 12:0031.01.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП312179Подведение итогов не позднее Филиал ЭНЕКС (ОАО) Волгоградэнергосетьпроект объявляет о проведении ОЗЦ и приглашает подавать свои предложения на право заключения Договора на поставку расходных материалов по 3 лотам для собственных нуждВолгоград
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.01.201431.01.2014 12:0031.01.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП312179Подведение итогов не позднее Филиал ЭНЕКС (ОАО) Волгоградэнергосетьпроект объявляет о проведении ОЗЦ и приглашает подавать свои предложения на право заключения Договора на поставку расходных материалов по 3 лотам для собственных нуждВолгоград
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Филиал ЭНЕКС (ОАО) Волгоградэнергосетьпроект объявляет о проведении ОЗЦ и приглашает подавать свои предложения на право заключения Договора на поставку расходных материалов по 3 лотам для собственных нужд
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации по ОЗЦ №103-18/171213
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации по ОЗЦ №103-18/171213Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Отсутствуют
21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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