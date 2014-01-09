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    Главная / Торги / Филиал ЭНЕКС (ОАО) Волгоградэнергосетьпроект объявляет о проведении ОЗЦ и приглашает подавать свои предложения на право заключения Договора на поставку расходных материалов по 3 лотам для собственных нужд.

    Филиал ЭНЕКС (ОАО) Волгоградэнергосетьпроект объявляет о проведении ОЗЦ и приглашает подавать свои предложения на право заключения Договора на поставку расходных материалов по 3 лотам для собственных нужд.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.01.2014 12:0009.01.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП312179Дата и время окончания срока приема заявок Филиал ЭНЕКС (ОАО) Волгоградэнергосетьпроект объявляет о проведении ОЗЦ и приглашает подавать свои предложения на право заключения Договора на поставку расходных материалов по 3 лотам для собственных нуждВолгоградПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП312179

    Уникальный номер закупки

    103-18/171213

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Филиал ЭНЕКС (ОАО) Волгоградэнергосетьпроект объявляет о проведении ОЗЦ и приглашает подавать свои предложения на право заключения Договора на поставку расходных материалов по 3 лотам для собственных нужд.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.12.2013 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ЭНЕКС (Открытое акционерное общество)
    Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)

    Юридический адрес

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Почтовый адрес

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Контактный телефон

    7-844-267395

    Факс

    +7 861 234-05-25

    Адрес электронной почты

    chermit-ma@scpe.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Цоллан Анатолий Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Волгоград

    Закупки и тендеры Волгоградская Область

    Закупки и тендеры Бумага и изделия из бумаги

    Закупки и тендеры Машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и периферийного оборудования

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Филиал ЭНЕКС (ОАО) Волгоградэнергосетьпроект объявляет о проведении ОЗЦ и приглашает подавать свои предложения на право заключения Договора на поставку расходных материалов по 3 лотам для собственных нужд

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.01.2014 12:00 GMT +309.01.2014 12:0009.01.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП312179Дата и время окончания срока приема заявок Филиал ЭНЕКС (ОАО) Волгоградэнергосетьпроект объявляет о проведении ОЗЦ и приглашает подавать свои предложения на право заключения Договора на поставку расходных материалов по 3 лотам для собственных нуждВолгоград

    Дата и время вскрытия заявок

    10.01.2014 12:0010.01.2014 12:0010.01.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП312179Дата и время вскрытия заявок Филиал ЭНЕКС (ОАО) Волгоградэнергосетьпроект объявляет о проведении ОЗЦ и приглашает подавать свои предложения на право заключения Договора на поставку расходных материалов по 3 лотам для собственных нуждВолгоград

    Подведение итогов не позднее

    31.01.2014 12:0031.01.2014 12:0031.01.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП312179Подведение итогов не позднее Филиал ЭНЕКС (ОАО) Волгоградэнергосетьпроект объявляет о проведении ОЗЦ и приглашает подавать свои предложения на право заключения Договора на поставку расходных материалов по 3 лотам для собственных нуждВолгоград

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.01.201431.01.2014 12:0031.01.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП312179Подведение итогов не позднее Филиал ЭНЕКС (ОАО) Волгоградэнергосетьпроект объявляет о проведении ОЗЦ и приглашает подавать свои предложения на право заключения Договора на поставку расходных материалов по 3 лотам для собственных нуждВолгоград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Филиал ЭНЕКС (ОАО) Волгоградэнергосетьпроект объявляет о проведении ОЗЦ и приглашает подавать свои предложения на право заключения Договора на поставку расходных материалов по 3 лотам для собственных нужд

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации по ОЗЦ №103-18/171213

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации по ОЗЦ №103-18/171213Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации по ОЗЦ №103-18/171213

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭНЕКС (ОАО)
    Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)

    Адрес местонахождения

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    21

    Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 2

    Филиал ЭНЕКС (ОАО) Волгоградэнергосетьпроект объявляет о проведении ОЗЦ и приглашает подавать свои предложения на право заключения Договора на поставку расходных материалов по 3 лотам для собственных нужд

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.01.2014 12:00 GMT +309.01.2014 12:0009.01.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП312179Дата и время окончания срока приема заявок Филиал ЭНЕКС (ОАО) Волгоградэнергосетьпроект объявляет о проведении ОЗЦ и приглашает подавать свои предложения на право заключения Договора на поставку расходных материалов по 3 лотам для собственных нуждВолгоград

    Дата и время вскрытия заявок

    10.01.2014 12:0010.01.2014 12:0010.01.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП312179Дата и время вскрытия заявок Филиал ЭНЕКС (ОАО) Волгоградэнергосетьпроект объявляет о проведении ОЗЦ и приглашает подавать свои предложения на право заключения Договора на поставку расходных материалов по 3 лотам для собственных нуждВолгоград

    Подведение итогов не позднее

    31.01.2014 12:0031.01.2014 12:0031.01.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП312179Подведение итогов не позднее Филиал ЭНЕКС (ОАО) Волгоградэнергосетьпроект объявляет о проведении ОЗЦ и приглашает подавать свои предложения на право заключения Договора на поставку расходных материалов по 3 лотам для собственных нуждВолгоград

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.01.201431.01.2014 12:0031.01.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП312179Подведение итогов не позднее Филиал ЭНЕКС (ОАО) Волгоградэнергосетьпроект объявляет о проведении ОЗЦ и приглашает подавать свои предложения на право заключения Договора на поставку расходных материалов по 3 лотам для собственных нуждВолгоград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Филиал ЭНЕКС (ОАО) Волгоградэнергосетьпроект объявляет о проведении ОЗЦ и приглашает подавать свои предложения на право заключения Договора на поставку расходных материалов по 3 лотам для собственных нужд

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации по ОЗЦ №103-18/171213

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации по ОЗЦ №103-18/171213Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации по ОЗЦ №103-18/171213

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭНЕКС (ОАО)
    Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)

    Адрес местонахождения

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    30

    ПРОИЗВОДСТВО ОФИСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 3

    Филиал ЭНЕКС (ОАО) Волгоградэнергосетьпроект объявляет о проведении ОЗЦ и приглашает подавать свои предложения на право заключения Договора на поставку расходных материалов по 3 лотам для собственных нужд

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.01.2014 12:00 GMT +309.01.2014 12:0009.01.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП312179Дата и время окончания срока приема заявок Филиал ЭНЕКС (ОАО) Волгоградэнергосетьпроект объявляет о проведении ОЗЦ и приглашает подавать свои предложения на право заключения Договора на поставку расходных материалов по 3 лотам для собственных нуждВолгоград

    Дата и время вскрытия заявок

    10.01.2014 12:0010.01.2014 12:0010.01.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП312179Дата и время вскрытия заявок Филиал ЭНЕКС (ОАО) Волгоградэнергосетьпроект объявляет о проведении ОЗЦ и приглашает подавать свои предложения на право заключения Договора на поставку расходных материалов по 3 лотам для собственных нуждВолгоград

    Подведение итогов не позднее

    31.01.2014 12:0031.01.2014 12:0031.01.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП312179Подведение итогов не позднее Филиал ЭНЕКС (ОАО) Волгоградэнергосетьпроект объявляет о проведении ОЗЦ и приглашает подавать свои предложения на право заключения Договора на поставку расходных материалов по 3 лотам для собственных нуждВолгоград

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.01.201431.01.2014 12:0031.01.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП312179Подведение итогов не позднее Филиал ЭНЕКС (ОАО) Волгоградэнергосетьпроект объявляет о проведении ОЗЦ и приглашает подавать свои предложения на право заключения Договора на поставку расходных материалов по 3 лотам для собственных нуждВолгоград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Филиал ЭНЕКС (ОАО) Волгоградэнергосетьпроект объявляет о проведении ОЗЦ и приглашает подавать свои предложения на право заключения Договора на поставку расходных материалов по 3 лотам для собственных нужд

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации по ОЗЦ №103-18/171213

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации по ОЗЦ №103-18/171213Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации по ОЗЦ №103-18/171213

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭНЕКС (ОАО)
    Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)

    Адрес местонахождения

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    21

    Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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