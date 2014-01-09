Филиал ЭНЕКС (ОАО) Волгоградэнергосетьпроект объявляет о проведении ОЗЦ и приглашает подавать свои предложения на право заключения Договора на поставку расходных материалов по 3 лотам для собственных нужд.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП312179 Уникальный номер закупки 103-18/171213 Номер закупки Наименование закупки Филиал ЭНЕКС (ОАО) Волгоградэнергосетьпроект объявляет о проведении ОЗЦ и приглашает подавать свои предложения на право заключения Договора на поставку расходных материалов по 3 лотам для собственных нужд. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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