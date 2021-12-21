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    Главная / Торги / Поставка насоса ГРАТ

    Поставка насоса ГРАТ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2021 12:0021.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110917047Дата и время окончания срока приема заявок НАСОС ГРАТ 450/67-III-1,6КалтанПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110917047

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    21/ЮКГРЭС/0204

    Наименование закупки

    Поставка насоса ГРАТ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    08.12.2021 09:38

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    КК_ГРАТ.xlsx

    Протокол__802_2__Поставка_насосов_ГРАТ.pdf

    Приложение__1_Договор_с_приложениями.docx

    ТехЗадание_НА_НАСОС_ГРАТ_450_67__Лот_1_ЭТП.docx

    ЗД___ЗП___ГРАТ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Юридический адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    Почтовый адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Контактный телефон

    +7 38472 3-92-67

    Факс

    +7 38472 3-92-50

    Адрес электронной почты

    marina.sukhomlinova@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Сухомлинова Марина Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Калтан

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    НАСОС ГРАТ 450/67-III-1,6

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    28.01.202228.01.2022 12:0028.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110917047Подведение итогов не позднее НАСОС ГРАТ 450/67-III-1,6Калтан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    НАСОС ГРАТ 450/67-III-1,6

    Начальная цена

    2 649 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    ВЕСЬ ОБЪЕМ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    652740, РФ, Кемеровская область, г. Калтан, ул. Комсомольская, д. 20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель обязуется оплатить поставленный Товар в течение 15 рабочих дней с момента поставки и предоставления Поставщиком оригиналов документов в соответствии с п. 3.5 договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЮК ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Адрес местонахождения

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Классификатор ОКПД2

    28.13

    Насосы и компрессоры прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1133405/name/61e4dc4b3f9091.25408182

    17.01.2022

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1133404/name/61e4dc3b721398.94657486

    17.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Насос ГРАТ 450/67-III-1,6 б/дв б/р"

    Кол-во: 2

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