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    Главная / Торги / ЛИНЕЙНЫЙ АКТУАТОР/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРЯМОХОДНЫЙ МЕХАНИЗМ (МЕХАНИЗМ SERVOMECH CLB30 RXL1 C120 FO B)

    ЛИНЕЙНЫЙ АКТУАТОР/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРЯМОХОДНЫЙ МЕХАНИЗМ (МЕХАНИЗМ SERVOMECH CLB30 RXL1 C120 FO B)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 15:0017.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП124063Дата и время окончания срока приема заявок ЛИНЕЙНЫЙ АКТУАТОР/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРЯМОХОДНЫЙ МЕХАНИЗМ (МЕХАНИЗМ SERVOMECH CLB30 RXL1 C120 FO B)ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП124063

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    562202

    Наименование закупки

    ЛИНЕЙНЫЙ АКТУАТОР/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРЯМОХОДНЫЙ МЕХАНИЗМ (МЕХАНИЗМ SERVOMECH CLB30 RXL1 C120 FO B)

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    08.12.2021 12:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение__типовые_спецификации_.doc

    Закупочная_документация_ГП_562202__формы.pdf

    Приложение__2___ТЗ_актуатор.pdf

    Приложение___1___поставка_на_ЧМК.doc

    Приложение___3___импорт.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-30-75

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    evkolbina@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колбина Елена Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ЛИНЕЙНЫЙ АКТУАТОР/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРЯМОХОДНЫЙ МЕХАНИЗМ (МЕХАНИЗМ SERVOMECH CLB30 RXL1 C120 FO B)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 15:00 GMT +317.12.2021 15:0017.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП124063Дата и время окончания срока приема заявок ЛИНЕЙНЫЙ АКТУАТОР/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРЯМОХОДНЫЙ МЕХАНИЗМ (МЕХАНИЗМ SERVOMECH CLB30 RXL1 C120 FO B)Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    31.03.2022 18:0031.03.2022 18:0031.03.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП124063Подведение итогов не позднее ЛИНЕЙНЫЙ АКТУАТОР/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРЯМОХОДНЫЙ МЕХАНИЗМ (МЕХАНИЗМ SERVOMECH CLB30 RXL1 C120 FO B)Челябинск

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    31.03.202231.03.2022 18:0031.03.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП124063Подведение итогов не позднее ЛИНЕЙНЫЙ АКТУАТОР/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРЯМОХОДНЫЙ МЕХАНИЗМ (МЕХАНИЗМ SERVOMECH CLB30 RXL1 C120 FO B)Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛИНЕЙНЫЙ АКТУАТОР/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРЯМОХОДНЫЙ МЕХАНИЗМ (МЕХАНИЗМ SERVOMECH CLB30 RXL1 C120 FO B)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 60 дней после поставки продукции на склад Покупателя. Цена за 1 ед. без НДС, транспортные расходы включены в стоимость продукции. Поставка осуществляется в течение 70 дней с момента заключения спецификации.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    28.9

    Оборудование специального назначения прочее

    28.6

    Инструмент, ножевые изделия и универсальные скобяные изделия

    28.4

    Оборудование металлообрабатывающее и станки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "МЕХАНИЗМ SERVOMECH CLB30 RXL1 C120 FO B"

    Кол-во: 6

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