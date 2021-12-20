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    Главная / Торги / Поставка нефтепродуктов и сопутствующих товаров путем их покупки на автозаправочных станциях, оказание сопутствующих услуг

    Поставка нефтепродуктов и сопутствующих товаров путем их покупки на автозаправочных станциях, оказание сопутствующих услуг

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 14:0020.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110905312Дата и время окончания срока приема заявок Поставка нефтепродуктов и сопутствующих товаров путем их покупки на автозаправочных станциях, оказание сопутствующих услугКировскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110905312

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка нефтепродуктов и сопутствующих товаров путем их покупки на автозаправочных станциях, оказание сопутствующих услуг

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    06.12.2021 08:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация___14_2022_ХТК_КО.rar

    Итоговый_протокол___14_2021_ХТК_КО.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХИБИНСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ
    Все закупки и тендеры АО ХТК

    Юридический адрес

    184250, Российская Федерация, Мурманская область, Кировск, Хибиногорская, 28А

    Почтовый адрес

    184250, Российская Федерация, Мурманская область, Кировск, Хибиногорская, 28А

    Контактный телефон

    +7 81531 5-57-12

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    dgoncharuk@hhc07.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Гончарук Дмитрий Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Кировск

    Закупки и тендеры Мурманская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка нефтепродуктов и сопутствующих товаров путем их покупки на автозаправочных станциях, оказание сопутствующих услуг

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.12.202128.12.2021 14:0028.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110905312Подведение итогов не позднее Поставка нефтепродуктов и сопутствующих товаров путем их покупки на автозаправочных станциях, оказание сопутствующих услугКировск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка нефтепродуктов и сопутствующих товаров путем их покупки на автозаправочных станциях, оказание сопутствующих услуг

    Начальная цена

    985 884,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХТК
    Все закупки и тендеры АО ХТК

    Адрес местонахождения

    184250, Российская Федерация, Мурманская область, Кировск, Хибиногорская, 28А

    Классификатор ОКПД2

    47.30.10.000

    Услуги по розничной торговле моторным топливом в специализированных магазинах

    Классификатор ОКВЭД2

    47.30

    Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1124199/name/61cacb564daab9.20036265

    28.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах"

    Кол-во: 17791.00000

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    Закупки корпоративных заказчиков
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    Прием заявок:
    15.04.2021 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
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