www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110899652
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Изоляция трубопроводов тепловых сетей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
03.12.2021 09:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
184250, Российская Федерация, Мурманская область, Кировск, Хибиногорская, 28А
Почтовый адрес
184250, Российская Федерация, Мурманская область, Кировск, Хибиногорская, 28А
Контактный телефон
+7 81531 5-57-12
Факс
{}
Адрес электронной почты
AYanshin@hhc07.com
Ф.И.О. контактного лица
Яншин Андрей Петрович
Место рассмотрения предложений
Кировск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Изоляция трубопроводов тепловых сетей
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изоляция трубопроводов тепловых сетей
Начальная цена
900 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
184250, Российская Федерация, Мурманская область, Кировск, Хибиногорская, 28А
43.99.1
43.99.1
Документация лота
Кол-во: 13.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.