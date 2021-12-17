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    Главная / Торги / Изоляция трубопроводов тепловых сетей

    Изоляция трубопроводов тепловых сетей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 14:0017.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110899652Дата и время окончания срока приема заявок Изоляция трубопроводов тепловых сетейКировскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110899652

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Изоляция трубопроводов тепловых сетей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    03.12.2021 09:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация___13_2022_ХТК_КО.rar

    Итоговый_протокол___13_2022_ХТК_КО.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХИБИНСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ
    Все закупки и тендеры АО ХТК

    Юридический адрес

    184250, Российская Федерация, Мурманская область, Кировск, Хибиногорская, 28А

    Почтовый адрес

    184250, Российская Федерация, Мурманская область, Кировск, Хибиногорская, 28А

    Контактный телефон

    +7 81531 5-57-12

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    AYanshin@hhc07.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Яншин Андрей Петрович

    Место рассмотрения предложений

    Кировск

    Закупки и тендеры Мурманская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изоляция трубопроводов тепловых сетей

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.12.202127.12.2021 14:0027.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110899652Подведение итогов не позднее Изоляция трубопроводов тепловых сетейКировск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изоляция трубопроводов тепловых сетей

    Начальная цена

    900 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХТК
    Все закупки и тендеры АО ХТК

    Адрес местонахождения

    184250, Российская Федерация, Мурманская область, Кировск, Хибиногорская, 28А

    Классификатор ОКПД2

    43.99.1

    Работы гидроизоляционные

    Классификатор ОКВЭД2

    43.99.1

    Работы гидроизоляционные

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1123040/name/61c97d4e669a83.76293653

    27.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы гидроизоляционные"

    Кол-во: 13.00000

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