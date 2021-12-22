www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110902441
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Разработка проектно-сметной документации в рамках реализации мероприятия инвестиционной программы ООО «РВК-Архангельск»: ID:3.1.1.В.2021 «Реконструкция ОСВ3 с внедрением водовоздушной промывки фильтров»и ID:3.1.3.В.2021 «Реконструкция дренажных систем фильтров с переводом на одну загрузку» на объекте: : «Здание блока фильтров и отстойников (первый), общая площадь 3744,7кв.м., пр. Ленинградский, д.18, корп.2, стр.8. (кадастровый номер 29:22:050407:125)»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
03.12.2021 15:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15
Почтовый адрес
163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122
Контактный телефон
+7 182 69-86766 доб. 21
Факс
--
Адрес электронной почты
s.maschalgina@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мащалгина Светлана Михайловна
Место рассмотрения предложений
ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12.
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение проектных и изыскательских работ в рамках мероприятия инвестиционной программы ООО «РВК-Архангельск»: ID:3.1.1.В.2021 «Реконструкция ОСВ3 с внедрением водовоздушной промывки фильтров» и ID:3.1.3.В.2021 «Реконструкция дренажных систем фильтров с переводом на одну загрузку» на объекте: : «Здание блока фильтров и отстойников (первый), общая площадь 3744,7кв.м., пр. Ленинградский, д.18, корп.2, стр.8. (кадастровый номер 29:22:050407:125)»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.12.2021 17:00 GMT +322.12.2021 17:0022.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110902441Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектных и изыскательских работ в рамках мероприятия инвестиционной программы ООО «РВК-Архангельск»: ID:3.1.1.В.2021 «Реконструкция ОСВ3 с внедрением водовоздушной промывки фильтров» и ID:3.1.3.В.2021 «Реконструкция дренажных систем фильтров с переводом на одну загрузку» на объекте: : «Здание блока фильтров и отстойников (первый), общая площадь 3744,7кв.м., пр. Ленинградский, д.18, корп.2, стр.8. (кадастровый номер 29:22:050407:125)»ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12.
Подведение итогов не позднее
10.01.2022 14:0010.01.2022 14:0010.01.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110902441Подведение итогов не позднее Выполнение проектных и изыскательских работ в рамках мероприятия инвестиционной программы ООО «РВК-Архангельск»: ID:3.1.1.В.2021 «Реконструкция ОСВ3 с внедрением водовоздушной промывки фильтров» и ID:3.1.3.В.2021 «Реконструкция дренажных систем фильтров с переводом на одну загрузку» на объекте: : «Здание блока фильтров и отстойников (первый), общая площадь 3744,7кв.м., пр. Ленинградский, д.18, корп.2, стр.8. (кадастровый номер 29:22:050407:125)»ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12.
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
10.01.202210.01.2022 14:0010.01.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110902441Подведение итогов не позднее Выполнение проектных и изыскательских работ в рамках мероприятия инвестиционной программы ООО «РВК-Архангельск»: ID:3.1.1.В.2021 «Реконструкция ОСВ3 с внедрением водовоздушной промывки фильтров» и ID:3.1.3.В.2021 «Реконструкция дренажных систем фильтров с переводом на одну загрузку» на объекте: : «Здание блока фильтров и отстойников (первый), общая площадь 3744,7кв.м., пр. Ленинградский, д.18, корп.2, стр.8. (кадастровый номер 29:22:050407:125)»ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектных и изыскательских работ в рамках мероприятия инвестиционной программы ООО «РВК-Архангельск»: ID:3.1.1.В.2021 «Реконструкция ОСВ3 с внедрением водовоздушной промывки фильтров» и ID:3.1.3.В.2021 «Реконструкция дренажных систем фильтров с переводом на одну загрузку» на объекте: : «Здание блока фильтров и отстойников (первый), общая площадь 3744,7кв.м., пр. Ленинградский, д.18, корп.2, стр.8. (кадастровый номер 29:22:050407:125)»
Начальная цена
1 693 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Объем выполняемых работ: указан в Приложении № 1.1 – Техническое задание;
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место выполнения работ: г.АрхангельскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-АРХАНГЕЛЬСК
Все закупки и тендеры РВК-АРХАНГЕЛЬСК
Адрес местонахождения
163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15
163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122
71.12.16
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.