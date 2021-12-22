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    Главная / Торги / Разработка проектно-сметной документации в рамках реализации мероприятия инвестиционной программы ООО «РВК-Архангельск»: ID:3.1.1.В.2021 «Реконструкция ОСВ3 с внедрением водовоздушной промывки фильтров»и ID:3.1.3.В.2021 «Реконструкция дренажных систем фильтров с переводом на одну загрузку» на объекте: : «Здание блока фильтров и отстойников (первый), общая площадь 3744,7кв.м., пр. Ленинградский, д.18, корп.2, стр.8. (кадастровый номер 29:22:050407:125)»

    Разработка проектно-сметной документации в рамках реализации мероприятия инвестиционной программы ООО «РВК-Архангельск»: ID:3.1.1.В.2021 «Реконструкция ОСВ3 с внедрением водовоздушной промывки фильтров»и ID:3.1.3.В.2021 «Реконструкция дренажных систем фильтров с переводом на одну загрузку» на объекте: : «Здание блока фильтров и отстойников (первый), общая площадь 3744,7кв.м., пр. Ленинградский, д.18, корп.2, стр.8. (кадастровый номер 29:22:050407:125)»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2021 17:0022.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110902441Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектных и изыскательских работ в рамках мероприятия инвестиционной программы ООО «РВК-Архангельск»: ID:3.1.1.В.2021 «Реконструкция ОСВ3 с внедрением водовоздушной промывки фильтров» и ID:3.1.3.В.2021 «Реконструкция дренажных систем фильтров с переводом на одну загрузку» на объекте: : «Здание блока фильтров и отстойников (первый), общая площадь 3744,7кв.м., пр. Ленинградский, д.18, корп.2, стр.8. (кадастровый номер 29:22:050407:125)»ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110902441

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Разработка проектно-сметной документации в рамках реализации мероприятия инвестиционной программы ООО «РВК-Архангельск»: ID:3.1.1.В.2021 «Реконструкция ОСВ3 с внедрением водовоздушной промывки фильтров»и ID:3.1.3.В.2021 «Реконструкция дренажных систем фильтров с переводом на одну загрузку» на объекте: : «Здание блока фильтров и отстойников (первый), общая площадь 3744,7кв.м., пр. Ленинградский, д.18, корп.2, стр.8. (кадастровый номер 29:22:050407:125)»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.12.2021 15:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение___5___Горячая_линия_безопасности.docx

    Приложение___6__Форма_1____Формы_подачи_заявки.doc

    Приложение___3____Анкета_Участника.xlsx

    Приложение___1.4.___ЛСР_.XLSX

    Приложение___1.3.___ЛСР_.xlsx

    Приложение___6__Форма_2____Согласие_о_готовности_использования_ЮЗЭДО.doc

    Приложение___1.5.___ЛСР_.XLSX

    Приложение___4___Квалификационные_критерии.xlsx

    Документация_о_закупке.docx

    Приложения___1.1__Техническое_задание_.docx

    Приложение___2____Договор_подряда_на_выполнение_ПИР.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-АРХАНГЕЛЬСК
    Все закупки и тендеры РВК-АРХАНГЕЛЬСК

    Юридический адрес

    163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15

    Почтовый адрес

    163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122

    Контактный телефон

    +7 182 69-86766 доб. 21

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    s.maschalgina@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мащалгина Светлана Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12.

    Закупки и тендеры Архангельская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение проектных и изыскательских работ в рамках мероприятия инвестиционной программы ООО «РВК-Архангельск»: ID:3.1.1.В.2021 «Реконструкция ОСВ3 с внедрением водовоздушной промывки фильтров» и ID:3.1.3.В.2021 «Реконструкция дренажных систем фильтров с переводом на одну загрузку» на объекте: : «Здание блока фильтров и отстойников (первый), общая площадь 3744,7кв.м., пр. Ленинградский, д.18, корп.2, стр.8. (кадастровый номер 29:22:050407:125)»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2021 17:00 GMT +322.12.2021 17:0022.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110902441Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектных и изыскательских работ в рамках мероприятия инвестиционной программы ООО «РВК-Архангельск»: ID:3.1.1.В.2021 «Реконструкция ОСВ3 с внедрением водовоздушной промывки фильтров» и ID:3.1.3.В.2021 «Реконструкция дренажных систем фильтров с переводом на одну загрузку» на объекте: : «Здание блока фильтров и отстойников (первый), общая площадь 3744,7кв.м., пр. Ленинградский, д.18, корп.2, стр.8. (кадастровый номер 29:22:050407:125)»ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12.

    Подведение итогов не позднее

    10.01.2022 14:0010.01.2022 14:0010.01.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110902441Подведение итогов не позднее Выполнение проектных и изыскательских работ в рамках мероприятия инвестиционной программы ООО «РВК-Архангельск»: ID:3.1.1.В.2021 «Реконструкция ОСВ3 с внедрением водовоздушной промывки фильтров» и ID:3.1.3.В.2021 «Реконструкция дренажных систем фильтров с переводом на одну загрузку» на объекте: : «Здание блока фильтров и отстойников (первый), общая площадь 3744,7кв.м., пр. Ленинградский, д.18, корп.2, стр.8. (кадастровый номер 29:22:050407:125)»ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12.

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    10.01.202210.01.2022 14:0010.01.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110902441Подведение итогов не позднее Выполнение проектных и изыскательских работ в рамках мероприятия инвестиционной программы ООО «РВК-Архангельск»: ID:3.1.1.В.2021 «Реконструкция ОСВ3 с внедрением водовоздушной промывки фильтров» и ID:3.1.3.В.2021 «Реконструкция дренажных систем фильтров с переводом на одну загрузку» на объекте: : «Здание блока фильтров и отстойников (первый), общая площадь 3744,7кв.м., пр. Ленинградский, д.18, корп.2, стр.8. (кадастровый номер 29:22:050407:125)»ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение проектных и изыскательских работ в рамках мероприятия инвестиционной программы ООО «РВК-Архангельск»: ID:3.1.1.В.2021 «Реконструкция ОСВ3 с внедрением водовоздушной промывки фильтров» и ID:3.1.3.В.2021 «Реконструкция дренажных систем фильтров с переводом на одну загрузку» на объекте: : «Здание блока фильтров и отстойников (первый), общая площадь 3744,7кв.м., пр. Ленинградский, д.18, корп.2, стр.8. (кадастровый номер 29:22:050407:125)»

    Начальная цена

    1 693 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Объем выполняемых работ: указан в Приложении № 1.1 – Техническое задание;

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место выполнения работ: г.АрхангельскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: Согласно условиям проекта Договора по Приложению № 2 документации о закупке. Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Сроки и порядок оплаты: одним платежом в течение 30 календарных дней с момента подписания акта приемки выполненных работ (в том числе ежемесячного). Примечание: в случае, если победителем конкурентного отбора будет определен участник, являющийся СМСП, то расчет (оплата) по договору за выполненные им работы будет осуществляться в течение 15 рабочих дней (в соответствии с требованиями п.14(3) ч.I Постановления Правительства РФ от 11 декабря 2014 № 1352) Условия поставки: В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к документации о закупке)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-АРХАНГЕЛЬСК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-АРХАНГЕЛЬСК
    Все закупки и тендеры РВК-АРХАНГЕЛЬСК

    Адрес местонахождения

    163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15

    163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122

    Классификатор ОКПД2

    71.12.16

    Услуги по инженерно-техническому проектированию объектов водоснабжения и канализации

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение проектных и изыскательских работ в рамках мероприятия инвестиционной программы ООО «РВК-Архангельск»: ID:3.1.1.В.2021 «Реконструкция ОСВ3 с внедрением водовоздушной промывки фильтров» и ID:3.1.3.В.2021 «Реконструкция дренажных систем фильтров с переводом на одну загрузку» на объекте: : «Здание блока фильтров и отстойников (первый), общая площадь 3744,7кв.м., пр. Ленинградский, д.18, корп.2, стр.8. (кадастровый номер 29:22:050407:125)»"

    Кол-во: 1.00000

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