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Номер извещения
ГП605276
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
АЛЮМИНИЙ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ ФРАКЦИЯ 40-70 мм
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
11.05.2016 13:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93
Почтовый адрес
455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93
Контактный телефон
+7 3519 24-76-37
Факс
--
Адрес электронной почты
sertifikat@mmk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Безменов Виталий Александрович
Место рассмотрения предложений
Магнитогорск
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АЛЮМИНИЙ_ГРАНУЛИРОВАННЫЙ, ФРАКЦИЯ 40-70 мм МЕТАЛЛ, АЛЮМИНИЙ, ВНЕШНИЙ ВИД: ГРАНУЛИРОВАННЫЙ, ФРАКЦИЯ 40-70мм , СОСТАВ: Al ВТОРИЧНЫЙ: Al+Mg НЕ МЕНЕЕ 87% В ТОМ ЧИСЛЕ Mg НЕ БОЛЕЕ 3%, Cu НЕ БОЛЕЕ 3.8% Zn НЕ БОЛЕЕ 3.3% Si НЕ БОЛЕЕ 5% Sn НЕ БОЛЕЕ 0.3% Sn НЕ БОЛЕЕ 0.2%
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2016 13:00 GMT +318.05.2016 13:0018.05.2016 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП605276Дата и время окончания срока приема заявок АЛЮМИНИЙ_ГРАНУЛИРОВАННЫЙ, ФРАКЦИЯ 40-70 мм МЕТАЛЛ, АЛЮМИНИЙ, ВНЕШНИЙ ВИД: ГРАНУЛИРОВАННЫЙ, ФРАКЦИЯ 40-70мм , СОСТАВ: Al ВТОРИЧНЫЙ: Al+Mg НЕ МЕНЕЕ 87% В ТОМ ЧИСЛЕ Mg НЕ БОЛЕЕ 3%, Cu НЕ БОЛЕЕ 3.8% Zn НЕ БОЛЕЕ 3.3% Si НЕ БОЛЕЕ 5% Sn НЕ БОЛЕЕ 0.3% Sn НЕ БОЛЕЕ 0.2%Магнитогорск
Подведение итогов не позднее
19.05.2016 13:0019.05.2016 13:0019.05.2016 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП605276Подведение итогов не позднее АЛЮМИНИЙ_ГРАНУЛИРОВАННЫЙ, ФРАКЦИЯ 40-70 мм МЕТАЛЛ, АЛЮМИНИЙ, ВНЕШНИЙ ВИД: ГРАНУЛИРОВАННЫЙ, ФРАКЦИЯ 40-70мм , СОСТАВ: Al ВТОРИЧНЫЙ: Al+Mg НЕ МЕНЕЕ 87% В ТОМ ЧИСЛЕ Mg НЕ БОЛЕЕ 3%, Cu НЕ БОЛЕЕ 3.8% Zn НЕ БОЛЕЕ 3.3% Si НЕ БОЛЕЕ 5% Sn НЕ БОЛЕЕ 0.3% Sn НЕ БОЛЕЕ 0.2%Магнитогорск
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
19.05.201619.05.2016 13:0019.05.2016 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП605276Подведение итогов не позднее АЛЮМИНИЙ_ГРАНУЛИРОВАННЫЙ, ФРАКЦИЯ 40-70 мм МЕТАЛЛ, АЛЮМИНИЙ, ВНЕШНИЙ ВИД: ГРАНУЛИРОВАННЫЙ, ФРАКЦИЯ 40-70мм , СОСТАВ: Al ВТОРИЧНЫЙ: Al+Mg НЕ МЕНЕЕ 87% В ТОМ ЧИСЛЕ Mg НЕ БОЛЕЕ 3%, Cu НЕ БОЛЕЕ 3.8% Zn НЕ БОЛЕЕ 3.3% Si НЕ БОЛЕЕ 5% Sn НЕ БОЛЕЕ 0.3% Sn НЕ БОЛЕЕ 0.2%Магнитогорск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
АЛЮМИНИЙ_ГРАНУЛИРОВАННЫЙ, ФРАКЦИЯ 40-70 мм МЕТАЛЛ, АЛЮМИНИЙ, ВНЕШНИЙ ВИД: ГРАНУЛИРОВАННЫЙ, ФРАКЦИЯ 40-70мм , СОСТАВ: Al ВТОРИЧНЫЙ: Al+Mg НЕ МЕНЕЕ 87% В ТОМ ЧИСЛЕ Mg НЕ БОЛЕЕ 3%, Cu НЕ БОЛЕЕ 3.8% Zn НЕ БОЛЕЕ 3.3% Si НЕ БОЛЕЕ 5% Sn НЕ БОЛЕЕ 0.3% Sn НЕ БОЛЕЕ 0.2%
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1000 Т
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
С доставкой до ОАО "ММК" (Магнитогорск) за счет поставщика (транспортные расходы прошу включать в стоимость товара) СРОК ПОСТАВКИ: ИЮНЬ 2016 ГОДАРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93
24.42
24.42
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1000