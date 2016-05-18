Лот 1

АЛЮМИНИЙ_ГРАНУЛИРОВАННЫЙ, ФРАКЦИЯ 40-70 мм МЕТАЛЛ, АЛЮМИНИЙ, ВНЕШНИЙ ВИД: ГРАНУЛИРОВАННЫЙ, ФРАКЦИЯ 40-70мм , СОСТАВ: Al ВТОРИЧНЫЙ: Al+Mg НЕ МЕНЕЕ 87% В ТОМ ЧИСЛЕ Mg НЕ БОЛЕЕ 3%, Cu НЕ БОЛЕЕ 3.8% Zn НЕ БОЛЕЕ 3.3% Si НЕ БОЛЕЕ 5% Sn НЕ БОЛЕЕ 0.3% Sn НЕ БОЛЕЕ 0.2%