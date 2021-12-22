www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП112858
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений. Ингибитор ИКН-А1. Подсмазочный состав ИПС. Пассиватор металла ПМ-1. Флюс горячего цинкования Ф-ХА-Т1.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
07.12.2021 11:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Почтовый адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Контактный телефон
+7 34792 5-69-80 доб. 68592
Факс
+7 34792 3-32-29
Адрес электронной почты
mtochilkina@belmk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Точилкина Марина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Белорецкий
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ингибитор ИКН-А1. Подсмазочный состав ИПС. Пассиватор металла ПМ-1. Флюс горячего цинкования Ф-ХА-Т1.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.12.2021 12:30 GMT +322.12.2021 12:3022.12.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112858Дата и время окончания срока приема заявок Ингибитор ИКН-А1. Подсмазочный состав ИПС. Пассиватор металла ПМ-1. Флюс горячего цинкования Ф-ХА-Т1.Белорецкий
Подведение итогов не позднее
21.02.2022 12:3021.02.2022 12:3021.02.2022 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112858Подведение итогов не позднее Ингибитор ИКН-А1. Подсмазочный состав ИПС. Пассиватор металла ПМ-1. Флюс горячего цинкования Ф-ХА-Т1.Белорецкий
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ингибитор ИКН-А1. Подсмазочный состав ИПС. Пассиватор металла ПМ-1. Флюс горячего цинкования Ф-ХА-Т1.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
20.59.52.190
20.59.56.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 32
Кол-во: 15
Кол-во: 5
Кол-во: 17
Кол-во: 60
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.