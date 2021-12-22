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    Главная / Торги / Запрос предложений. Ингибитор ИКН-А1. Подсмазочный состав ИПС. Пассиватор металла ПМ-1. Флюс горячего цинкования Ф-ХА-Т1.

    Запрос предложений. Ингибитор ИКН-А1. Подсмазочный состав ИПС. Пассиватор металла ПМ-1. Флюс горячего цинкования Ф-ХА-Т1.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2021 12:3022.12.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112858Дата и время окончания срока приема заявок Ингибитор ИКН-А1. Подсмазочный состав ИПС. Пассиватор металла ПМ-1. Флюс горячего цинкования Ф-ХА-Т1.БелорецкийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112858

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ГП112858

    Наименование закупки

    Запрос предложений. Ингибитор ИКН-А1. Подсмазочный состав ИПС. Пассиватор металла ПМ-1. Флюс горячего цинкования Ф-ХА-Т1.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    07.12.2021 11:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_Запрос_предложений_ИДН_559493_ГП112858_ингибитор_пассиватор__ИПС__Ф.doc

    Техническое_задание_ИПС_1.doc

    Техническое_задание_Ингибитор.doc

    Техническое_задание_ИПС_2.doc

    Техническое_задание_ПМ.doc

    Техническое_задание_флюс.doc

    Договор_поставка_ТМЦ__2021.doc

    Чистая_спецификация.xls

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Белорецкий металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Юридический адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Почтовый адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Контактный телефон

    +7 34792 5-69-80 доб. 68592

    Факс

    +7 34792 3-32-29

    Адрес электронной почты

    mtochilkina@belmk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Точилкина Марина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Белорецкий

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ингибитор ИКН-А1. Подсмазочный состав ИПС. Пассиватор металла ПМ-1. Флюс горячего цинкования Ф-ХА-Т1.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2021 12:30 GMT +322.12.2021 12:3022.12.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112858Дата и время окончания срока приема заявок Ингибитор ИКН-А1. Подсмазочный состав ИПС. Пассиватор металла ПМ-1. Флюс горячего цинкования Ф-ХА-Т1.Белорецкий

    Подведение итогов не позднее

    21.02.2022 12:3021.02.2022 12:3021.02.2022 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112858Подведение итогов не позднее Ингибитор ИКН-А1. Подсмазочный состав ИПС. Пассиватор металла ПМ-1. Флюс горячего цинкования Ф-ХА-Т1.Белорецкий

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    21.02.202221.02.2022 12:3021.02.2022 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112858Подведение итогов не позднее Ингибитор ИКН-А1. Подсмазочный состав ИПС. Пассиватор металла ПМ-1. Флюс горячего цинкования Ф-ХА-Т1.Белорецкий

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ингибитор ИКН-А1. Подсмазочный состав ИПС. Пассиватор металла ПМ-1. Флюс горячего цинкования Ф-ХА-Т1.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БМК
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Адрес местонахождения

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Классификатор ОКПД2

    20.59.52.190

    Реагенты сложные диагностические или лабораторные, не включенные в другие группировки

    20.59.56.120

    Флюсы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ингибитор ИКН-А1 ТУ 2458-002-48875050-2001"

    Кол-во: 32

    "Позиция 2"

    "Подсмазочный состав ИПС-1 ТУ 0257-008-27311679-2007"

    Кол-во: 15

    "Позиция 3"

    "Подсмазочный состав ИПС-2 ТУ 0257-008-27311679-2007"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Пассиватор металла ПМ-1 ТУ 2458 – 010 – 27311679 – 2008"

    Кол-во: 17

    "Позиция 5"

    "Флюс горячего цинкования Ф-ХА-Т1 ТУ 2152-023-51463635-11"

    Кол-во: 60

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    Закупки корпоративных заказчиков
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    Регион:
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