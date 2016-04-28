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Номер извещения
ГП616435
Уникальный номер закупки
21ДДС/1099
Наименование закупки
Щебень известняковый фр. 40 - 70 М600; фр. 20-40 М600
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
27.04.2016 14:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Почтовый адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Контактный телефон
+7 495 660-91-91 доб. 208
Факс
+7 495 660-91-91
Адрес электронной почты
oleg.sadkov@mega-stroy.su
Ф.И.О. контактного лица
Садков Олег Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Домодедово
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Щебень известняковый фр. 40 - 70 М600; 20-40 М600; лещадность (макс. %): 12; марка истираемости: И-2; радиоактивность: 1 класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более 2 %
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.04.2016 15:30 GMT +328.04.2016 15:3028.04.2016 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП616435Дата и время окончания срока приема заявок Щебень известняковый фр. 40 - 70 М600; 20-40 М600; лещадность (макс. %): 12; марка истираемости: И-2; радиоактивность: 1 класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более 2 %Домодедово
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.04.2016 16:0028.04.2016 16:0028.04.2016 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП616435Дата окончания срока рассмотрения заявок Щебень известняковый фр. 40 - 70 М600; 20-40 М600; лещадность (макс. %): 12; марка истираемости: И-2; радиоактивность: 1 класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более 2 %Домодедово
Дата и время проведения
28.04.2016 16:0028.04.2016 16:0028.04.2016 16:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП616435Дата и время проведения Щебень известняковый фр. 40 - 70 М600; 20-40 М600; лещадность (макс. %): 12; марка истираемости: И-2; радиоактивность: 1 класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более 2 %Домодедово
Подведение итогов не позднее
04.05.2016 16:1504.05.2016 16:1504.05.2016 16:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП616435Подведение итогов не позднее Щебень известняковый фр. 40 - 70 М600; 20-40 М600; лещадность (макс. %): 12; марка истираемости: И-2; радиоактивность: 1 класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более 2 %Домодедово
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
04.05.201604.05.2016 16:1504.05.2016 16:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП616435Подведение итогов не позднее Щебень известняковый фр. 40 - 70 М600; 20-40 М600; лещадность (макс. %): 12; марка истираемости: И-2; радиоактивность: 1 класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более 2 %Домодедово
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Щебень известняковый фр. 40 - 70 М600; 20-40 М600; лещадность (макс. %): 12; марка истираемости: И-2; радиоактивность: 1 класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более 2 %
Начальная цена
1 150,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документации/ Начать 04.05.16 разгрузка с 8:00 до 17:00 с каждой поставкой необходим паспорт качества.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Реконструкция
Все закупки и тендеры Реконструкция
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Отсутствуют
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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