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Номер извещения
31603604186
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
поставка электротехнического оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.04.2016 14:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
166700, Российская Федерация, Архангельская область, Ненецкий автономный округ (Архангельская область), Рабочий поселок Искателей, переулок Газовиков, 30
Почтовый адрес
461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15
Контактный телефон
+7 846 276-25-05
Факс
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Адрес электронной почты
ATimchenko@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тимченко Александр Валентинович
Место рассмотрения предложений
Самара
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка материалов и оборудования для энергомеханической службы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.05.2016 14:00 GMT +306.05.2016 14:0006.05.2016 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603604186Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов и оборудования для энергомеханической службыСамара
Дата и время вскрытия заявок
06.05.2016 14:0006.05.2016 14:0006.05.2016 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603604186Дата и время вскрытия заявок Поставка материалов и оборудования для энергомеханической службыСамара
Подведение итогов не позднее
11.05.2016 14:0011.05.2016 14:0011.05.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603604186Подведение итогов не позднее Поставка материалов и оборудования для энергомеханической службыСамара
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка материалов и оборудования для энергомеханической службы
Начальная цена
2 030 845,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно спецификации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация,166000, Архангельская обл. Ненецкий автономный округ, г. Нарьян Мар, ул. Им. В.И.Ленина, дом 33 «Б»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
166700, Российская Федерация, Архангельская область, Ненецкий автономный округ (Архангельская область), Рабочий поселок Искателей, переулок Газовиков, 30
461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15
Адрес местонахождения
166700, Российская Федерация, Архангельская область, Ненецкий автономный округ (Архангельская область), Рабочий поселок Искателей, переулок Газовиков, 30
461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15
Адрес местонахождения
166700, Российская Федерация, Архангельская область, Ненецкий автономный округ (Архангельская область), Рабочий поселок Искателей, переулок Газовиков, 30
461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15
Адрес местонахождения
166700, Российская Федерация, Архангельская область, Ненецкий автономный округ (Архангельская область), Рабочий поселок Искателей, переулок Газовиков, 30
461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15
Адрес местонахождения
166700, Российская Федерация, Архангельская область, Ненецкий автономный округ (Архангельская область), Рабочий поселок Искателей, переулок Газовиков, 30
461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15
Адрес местонахождения
166700, Российская Федерация, Архангельская область, Ненецкий автономный округ (Архангельская область), Рабочий поселок Искателей, переулок Газовиков, 30
461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15
Адрес местонахождения
166700, Российская Федерация, Архангельская область, Ненецкий автономный округ (Архангельская область), Рабочий поселок Искателей, переулок Газовиков, 30
461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15
Адрес местонахождения
166700, Российская Федерация, Архангельская область, Ненецкий автономный округ (Архангельская область), Рабочий поселок Искателей, переулок Газовиков, 30
461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15
Адрес местонахождения
166700, Российская Федерация, Архангельская область, Ненецкий автономный округ (Архангельская область), Рабочий поселок Искателей, переулок Газовиков, 30
461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15
Адрес местонахождения
166700, Российская Федерация, Архангельская область, Ненецкий автономный округ (Архангельская область), Рабочий поселок Искателей, переулок Газовиков, 30
461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15
Адрес местонахождения
166700, Российская Федерация, Архангельская область, Ненецкий автономный округ (Архангельская область), Рабочий поселок Искателей, переулок Газовиков, 30
461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15
Адрес местонахождения
166700, Российская Федерация, Архангельская область, Ненецкий автономный округ (Архангельская область), Рабочий поселок Искателей, переулок Газовиков, 30
461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15
Адрес местонахождения
166700, Российская Федерация, Архангельская область, Ненецкий автономный округ (Архангельская область), Рабочий поселок Искателей, переулок Газовиков, 30
461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15
Адрес местонахождения
166700, Российская Федерация, Архангельская область, Ненецкий автономный округ (Архангельская область), Рабочий поселок Искателей, переулок Газовиков, 30
461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15
Адрес местонахождения
166700, Российская Федерация, Архангельская область, Ненецкий автономный округ (Архангельская область), Рабочий поселок Искателей, переулок Газовиков, 30
461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15
27.3
27.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Поставка материалов и оборудования для энергомеханической службы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.05.2016 14:00 GMT +306.05.2016 14:0006.05.2016 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603604186Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов и оборудования для энергомеханической службыСамара
Дата и время вскрытия заявок
06.05.2016 14:0006.05.2016 14:0006.05.2016 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603604186Дата и время вскрытия заявок Поставка материалов и оборудования для энергомеханической службыСамара
Подведение итогов не позднее
11.05.2016 14:0011.05.2016 14:0011.05.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603604186Подведение итогов не позднее Поставка материалов и оборудования для энергомеханической службыСамара
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка материалов и оборудования для энергомеханической службы
Начальная цена
2 030 845,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно спецификации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация,166000, Архангельская обл. Ненецкий автономный округ, г. Нарьян Мар, ул. Им. В.И.Ленина, дом 33 «Б»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
166700, Российская Федерация, Архангельская область, Ненецкий автономный округ (Архангельская область), Рабочий поселок Искателей, переулок Газовиков, 30
461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15
27.3
27.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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