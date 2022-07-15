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    Главная / Торги / 938/04.10.21/ИНВ/КО/Э Поставка молочной продукции

    938/04.10.21/ИНВ/КО/Э Поставка молочной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.07.2022 15:3015.07.2022 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП110544Дата и время окончания срока приема заявок Поставка молочной продукцииСалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП110544

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    938/04.10.21/ИНВ/КО/Э

    Наименование закупки

    938/04.10.21/ИНВ/КО/Э Поставка молочной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    05.10.2021 13:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Продление

    Продление

    Продление

    Документация о закупке

    Продление

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-31-07

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    01dns@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дроботухина Наталья Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка молочной продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.07.2022 15:30 GMT +315.07.2022 15:3015.07.2022 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП110544Дата и время окончания срока приема заявок Поставка молочной продукцииСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    18.07.2022 07:0018.07.2022 07:0018.07.2022 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП110544Дата и время вскрытия заявок Поставка молочной продукцииСалават

    Подведение итогов не позднее

    31.08.2022 12:0031.08.2022 12:0031.08.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП110544Подведение итогов не позднее Поставка молочной продукцииСалават

    Текущий статус

    Прием заявок на участие

    Дата подведения итогов

    31.08.202231.08.2022 12:0031.08.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП110544Подведение итогов не позднее Поставка молочной продукцииСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка молочной продукции

    Начальная цена

    220 092,16

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    10

    Продукты пищевые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка молочной продукции"

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