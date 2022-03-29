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Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме по продаже недвижимого имущества: Газопровод высокого давления, местонахождения имущества (кадастровый номер 50:12:0060111:290): Московская область, Мытищинский район, с/по Федоскинское, вблизи д. Степаньково. Сведения о продавце (собственнике) имущества: Ярыгина Галина Викторовна.
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Московская область, Мытищинский район, с/по Федоскинское, вблизи д. Степаньково
Номер извещения
ГП110242
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Газопровод высокого давления, местонахождения имущества (кадастровый номер 50:12:0060111:290)
Начальная цена
15000000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
750000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
04-10-2021 10:57 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.03.2022 12:00
Дата и время проведения
31.03.2022 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
750000.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 424
Адрес электронной почты
olesya.andronova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андронова Олеся Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Ярыгина Галина Викторовна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
yagalinka@yandex.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 926 614-35-06
Адрес местонахождения продавца/инициатора
105484, Российская Федерация, Москва, москва, 16-я парковая, 35
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация