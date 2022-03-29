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    Главная / Торги / Открытый аукцион в электронной форме по продаже недвижимого имущества: Газопровод высокого давления, местонахождения имущества (кадастровый номер 50:12:0060111:290): Московская область, Мытищинский район, с/по Федоскинское, вблизи д. Степаньково. Сведения о продавце (собственнике) имущества: Ярыгина Галина Викторовна.

    Открытый аукцион в электронной форме по продаже недвижимого имущества: Газопровод высокого давления, местонахождения имущества (кадастровый номер 50:12:0060111:290): Московская область, Мытищинский район, с/по Федоскинское, вблизи д. Степаньково. Сведения о продавце (собственнике) имущества: Ярыгина Галина Викторовна.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2022 12:0029.03.2022 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП110242Дата и время окончания срока приема заявок Газопровод высокого давления, местонахождения имущества (кадастровый номер 50:12:0060111:290)МоскваПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион в электронной форме по продаже недвижимого имущества: Газопровод высокого давления, местонахождения имущества (кадастровый номер 50:12:0060111:290): Московская область, Мытищинский район, с/по Федоскинское, вблизи д. Степаньково. Сведения о продавце (собственнике) имущества: Ярыгина Галина Викторовна.

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Московская область, Мытищинский район, с/по Федоскинское, вблизи д. Степаньково

    Номер извещения

    ГП110242

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Газопровод высокого давления, местонахождения имущества (кадастровый номер 50:12:0060111:290)

    Начальная цена

    15000000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    750000.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    04-10-2021 10:57 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    30.03.2022 12:00

    Дата и время проведения

    31.03.2022 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ИС.doc

    ОТЧЕТ___1155_02_2021_газопровод.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    металл,трубы

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    750000.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 424

    Адрес электронной почты

    olesya.andronova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Андронова Олеся Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Ярыгина Галина Викторовна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    yagalinka@yandex.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 926 614-35-06

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    105484, Российская Федерация, Москва, москва, 16-я парковая, 35

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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