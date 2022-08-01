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    Главная / Торги / 925/03.10.21/ИНВ/КО/Э Поставка фруктов (сентябрь 2022)

    925/03.10.21/ИНВ/КО/Э Поставка фруктов (сентябрь 2022)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.08.2022 15:3001.08.2022 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП110179Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фруктов (сентябрь 2022)СалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП110179

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    925/03.10.21/ИНВ/КО/Э

    Наименование закупки

    925/03.10.21/ИНВ/КО/Э Поставка фруктов (сентябрь 2022)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    03.10.2021 12:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    продление_1.pdf

    продление_2.pdf

    продление_3.pdf

    продление_4.pdf

    Документация_о_закупке.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-49-09

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    61ism@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ибрагимова Светлана Марсовна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка фруктов (сентябрь 2022)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.08.2022 15:30 GMT +301.08.2022 15:3001.08.2022 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП110179Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фруктов (сентябрь 2022)Салават

    Дата и время вскрытия заявок

    02.08.2022 07:0002.08.2022 07:0002.08.2022 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП110179Дата и время вскрытия заявок Поставка фруктов (сентябрь 2022)Салават

    Подведение итогов не позднее

    13.09.2022 12:3013.09.2022 12:3013.09.2022 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП110179Подведение итогов не позднее Поставка фруктов (сентябрь 2022)Салават

    Текущий статус

    Прием заявок на участие

    Дата подведения итогов

    13.09.202213.09.2022 12:3013.09.2022 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП110179Подведение итогов не позднее Поставка фруктов (сентябрь 2022)Салават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фруктов (сентябрь 2022)

    Начальная цена

    196 306,56

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условий проекта договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий проекта договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий проекта договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка фруктов (сентябрь 2022)"

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