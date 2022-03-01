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Номер извещения
ГП110173
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
918/03.10.21/ИНВ/КО/Э Поставка яиц (апрель 2022)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор*
Дата публикации
03.10.2021 10:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-49-09
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
61ism@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ибрагимова Светлана Марсовна
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка яиц (апрель 2022)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.03.2022 15:30 GMT +301.03.2022 15:3001.03.2022 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП110173Дата и время окончания срока приема заявок Поставка яиц (апрель 2022)Салават
Дата и время вскрытия заявок
02.03.2022 07:0002.03.2022 07:0002.03.2022 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП110173Дата и время вскрытия заявок Поставка яиц (апрель 2022)Салават
Подведение итогов не позднее
13.04.2022 12:3013.04.2022 12:3013.04.2022 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП110173Подведение итогов не позднее Поставка яиц (апрель 2022)Салават
Текущий статус
Прием заявок на участие
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка яиц (апрель 2022)
Начальная цена
156 997,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условий проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условий проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
C
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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