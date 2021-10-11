Открытый отбор организации, способной выполнить функции технического Заказчика, разработку проектной и рабочей документации и строительно-монтажных работ по модернизации примыканий и переходно-скоростных полос на АЗС №106, расположенной по адресу: Ивановская область, Ивановский район, южнее границы д.Крутово с правой стороны автодороги Иваново-Москва, д.1.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения АП004352 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0081092-319-2021 Наименование закупки Открытый отбор организации, способной выполнить функции технического Заказчика, разработку проектной и рабочей документации и строительно-монтажных работ по модернизации примыканий и переходно-скоростных полос на АЗС №106, расположенной по адресу: Ивановская область, Ивановский район, южнее границы д.Крутово с правой стороны автодороги Иваново-Москва, д.1. Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЦЕНТР

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЦЕНТР Юридический адрес 117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, дом 17, этаж 12 Почтовый адрес 191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Виленский переулок, дом 14 Контактный телефон +7 812 449-07-77 доб. 56721 Адрес электронной почты Bogdanov.ASe@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Богданов Александр Сергеевич Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru