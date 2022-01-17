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    Главная / Торги / 799/28.09.21/ИНВ/КО/Э Оказание образовательных услуг

    799/28.09.21/ИНВ/КО/Э Оказание образовательных услуг

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.01.2022 15:3017.01.2022 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП157639Дата и время окончания срока приема заявок Оказание образовательных услугСалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП157639

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    799/28.09.21/ИНВ/КО/Э

    Наименование закупки

    799/28.09.21/ИНВ/КО/Э Оказание образовательных услуг

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    29.09.2021 14:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Продление_4.pdf

    Изменение_1.pdf

    Изменение_6.rar

    Изменение_2.pdf

    Продление_3.pdf

    Изменение_7.pdf

    Документация_о_закупке_КО_ИНВ.rar

    Изменение_4.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-37-89

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    02mai@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Молчанов Антон Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание образовательных услуг

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.01.2022 15:30 GMT +317.01.2022 15:3017.01.2022 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП157639Дата и время окончания срока приема заявок Оказание образовательных услугСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    17.01.2022 15:3017.01.2022 15:3017.01.2022 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП157639Дата и время вскрытия заявок Оказание образовательных услугСалават

    Подведение итогов не позднее

    17.02.2022 12:0017.02.2022 12:0017.02.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП157639Подведение итогов не позднее Оказание образовательных услугСалават

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    17.02.202217.02.2022 12:0017.02.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП157639Подведение итогов не позднее Оказание образовательных услугСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание образовательных услуг

    Начальная цена

    275 322,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    96.0

    Услуги персональные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Согласно предмету закупки"

    Кол-во:

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