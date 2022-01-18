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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110679741
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
484/27.09.21/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Оказание услуг по предоставлению неисключительных прав использования Программного продукта Microsoft
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговое исследование для СМСП
Дата публикации
28.09.2021 17:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-49-62
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
11unu@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Афанасьева Наталья Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по предоставлению прав доступа на ПО (продление существующих лицензий Microsoft Windows 10 PRO,ПО Microsoft Office Professional 2019 )
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.01.2022 15:30 GMT +318.01.2022 15:3018.01.2022 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110679741Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению прав доступа на ПО (продление существующих лицензий Microsoft Windows 10 PRO,ПО Microsoft Office Professional 2019 )Салават
Дата и время вскрытия заявок
19.01.2022 06:0019.01.2022 06:0019.01.2022 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110679741Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению прав доступа на ПО (продление существующих лицензий Microsoft Windows 10 PRO,ПО Microsoft Office Professional 2019 )Салават
Подведение итогов не позднее
28.02.2022 12:0028.02.2022 12:0028.02.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110679741Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению прав доступа на ПО (продление существующих лицензий Microsoft Windows 10 PRO,ПО Microsoft Office Professional 2019 )Салават
Текущий статус
Прием заявок на участие
Дата подведения итогов
28.02.202228.02.2022 12:0028.02.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110679741Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению прав доступа на ПО (продление существующих лицензий Microsoft Windows 10 PRO,ПО Microsoft Office Professional 2019 )Салават
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению прав доступа на ПО (продление существующих лицензий Microsoft Windows 10 PRO,ПО Microsoft Office Professional 2019 )
Начальная цена
501 166,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Салават-6, -
62.01
62.01
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000