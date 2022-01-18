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    Главная / Торги / 484/27.09.21/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Оказание услуг по предоставлению неисключительных прав использования Программного продукта Microsoft

    484/27.09.21/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Оказание услуг по предоставлению неисключительных прав использования Программного продукта Microsoft

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.01.2022 15:3018.01.2022 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110679741Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению прав доступа на ПО (продление существующих лицензий Microsoft Windows 10 PRO,ПО Microsoft Office Professional 2019 )СалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110679741

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    484/27.09.21/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП

    Наименование закупки

    484/27.09.21/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Оказание услуг по предоставлению неисключительных прав использования Программного продукта Microsoft

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговое исследование для СМСП

    Дата публикации

    28.09.2021 17:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Продление_4.pdf

    Продление_5.pdf

    Документация_о_закупке_МИ_СМСП__РиУ_223_ФЗ_эл.ф._.rar

    Продление_7.pdf

    Продление_3.pdf

    Изменение_6.pdf

    Продление.pdf

    Продление.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-49-62

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    11unu@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Афанасьева Наталья Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по предоставлению прав доступа на ПО (продление существующих лицензий Microsoft Windows 10 PRO,ПО Microsoft Office Professional 2019 )

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.01.2022 15:30 GMT +318.01.2022 15:3018.01.2022 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110679741Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению прав доступа на ПО (продление существующих лицензий Microsoft Windows 10 PRO,ПО Microsoft Office Professional 2019 )Салават

    Дата и время вскрытия заявок

    19.01.2022 06:0019.01.2022 06:0019.01.2022 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110679741Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению прав доступа на ПО (продление существующих лицензий Microsoft Windows 10 PRO,ПО Microsoft Office Professional 2019 )Салават

    Подведение итогов не позднее

    28.02.2022 12:0028.02.2022 12:0028.02.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110679741Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению прав доступа на ПО (продление существующих лицензий Microsoft Windows 10 PRO,ПО Microsoft Office Professional 2019 )Салават

    Текущий статус

    Прием заявок на участие

    Дата подведения итогов

    28.02.202228.02.2022 12:0028.02.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110679741Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению прав доступа на ПО (продление существующих лицензий Microsoft Windows 10 PRO,ПО Microsoft Office Professional 2019 )Салават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предоставлению прав доступа на ПО (продление существующих лицензий Microsoft Windows 10 PRO,ПО Microsoft Office Professional 2019 )

    Начальная цена

    501 166,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НСТЭЦ
    Все закупки и тендеры НСТЭЦ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Салават-6, -

    Классификатор ОКПД2

    62.01

    Продукты программные и услуги по разработке и тестированию программного обеспечения

    Классификатор ОКВЭД2

    62.01

    Разработка компьютерного программного обеспечения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка компьютерного программного обеспечения"

    Кол-во: 1.00000

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