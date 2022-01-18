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Номер извещения
32110679668
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
521/28.09.21/НСТЭЦ/КО/Э Оказание услуг по приобретению путевок в санатории "Красноусольский", "Янгантау" в 2022г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор*
Дата публикации
28.09.2021 17:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-37-89
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
02mai@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Молчанов Антон Игоревич
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по приобретению путевок в санатории "Красноусольский", "Янгантау" в 2022г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.01.2022 15:30 GMT +318.01.2022 15:3018.01.2022 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110679668Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по приобретению путевок в санатории "Красноусольский", "Янгантау" в 2022г.Салават
Дата и время вскрытия заявок
18.01.2022 15:3018.01.2022 15:3018.01.2022 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110679668Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по приобретению путевок в санатории "Красноусольский", "Янгантау" в 2022г.Салават
Подведение итогов не позднее
18.02.2022 12:0018.02.2022 12:0018.02.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110679668Подведение итогов не позднее Оказание услуг по приобретению путевок в санатории "Красноусольский", "Янгантау" в 2022г.Салават
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по приобретению путевок в санатории "Красноусольский", "Янгантау" в 2022г.
Начальная цена
384 890,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Салават-6, -
86.90.19.140
86.90.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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