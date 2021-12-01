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    Главная / Торги / 803/28.09.21/ИНВ/КО/Э Поставка продуктов питания (фрукты)

    803/28.09.21/ИНВ/КО/Э Поставка продуктов питания (фрукты)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.12.2021 15:3001.12.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП157476Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания (фрукты август 2022)СалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП157476

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    803/28.09.21/ИНВ/КО/Э

    Наименование закупки

    803/28.09.21/ИНВ/КО/Э Поставка продуктов питания (фрукты)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    28.09.2021 17:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменение_2.pdf

    Изменение_1.pdf

    Изменение_3.pdf

    Изменение_3.pdf

    Документация_о_закупке_КО.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-46-68

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    72elf@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Каримова Лилиана Фанильевна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка продуктов питания (фрукты март 2022)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.01.2022 15:30 GMT +331.01.2022 15:3031.01.2022 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП157476Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания (фрукты март 2022)Салават

    Дата и время вскрытия заявок

    31.01.2022 15:3031.01.2022 15:3031.01.2022 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП157476Дата и время вскрытия заявок Поставка продуктов питания (фрукты март 2022)Салават

    Подведение итогов не позднее

    05.03.2022 12:0005.03.2022 12:0005.03.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП157476Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания (фрукты март 2022)Салават

    Текущий статус

    Прием заявок на участие

    Дата подведения итогов

    05.03.202205.03.2022 12:0005.03.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП157476Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания (фрукты март 2022)Салават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продуктов питания (фрукты март 2022)

    Начальная цена

    196 306,56

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    01.22

    Фрукты тропические и субтропические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка продуктов питания (фрукты март 2022)"

    Кол-во:

    Лот 2

    Поставка продуктов питания (фрукты июнь-август 2022)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.12.2021 15:30 GMT +301.12.2021 15:3001.12.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП157476Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания (фрукты июнь-август 2022)Салават

    Дата и время вскрытия заявок

    01.12.2021 15:3001.12.2021 15:3001.12.2021 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП157476Дата и время вскрытия заявок Поставка продуктов питания (фрукты июнь-август 2022)Салават

    Подведение итогов не позднее

    24.12.2021 12:0024.12.2021 12:0024.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП157476Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания (фрукты июнь-август 2022)Салават

    Текущий статус

    Прием заявок на участие

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 12:0024.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП157476Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания (фрукты июнь-август 2022)Салават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продуктов питания (фрукты июнь-август 2022)

    Начальная цена

    1 730 138,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    01.2

    Культуры многолетние

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка продуктов питания (фрукты июнь-август 2022)"

    Кол-во:

    Лот 3

    Поставка продуктов питания (фрукты август 2022)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.12.2021 15:30 GMT +301.12.2021 15:3001.12.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП157476Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания (фрукты август 2022)Салават

    Дата и время вскрытия заявок

    01.12.2021 15:3001.12.2021 15:3001.12.2021 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП157476Дата и время вскрытия заявок Поставка продуктов питания (фрукты август 2022)Салават

    Подведение итогов не позднее

    24.12.2021 12:0024.12.2021 12:0024.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП157476Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания (фрукты август 2022)Салават

    Текущий статус

    Прием заявок на участие

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 12:0024.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП157476Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания (фрукты август 2022)Салават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продуктов питания (фрукты август 2022)

    Начальная цена

    318 126,24

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    01.2

    Культуры многолетние

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка продуктов питания (фрукты август 2022)"

    Кол-во:

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