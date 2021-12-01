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Номер извещения
ГП157476
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
803/28.09.21/ИНВ/КО/Э Поставка продуктов питания (фрукты)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор*
Дата публикации
28.09.2021 17:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-46-68
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
72elf@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Каримова Лилиана Фанильевна
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка продуктов питания (фрукты март 2022)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.01.2022 15:30 GMT +331.01.2022 15:3031.01.2022 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП157476Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания (фрукты март 2022)Салават
Дата и время вскрытия заявок
31.01.2022 15:3031.01.2022 15:3031.01.2022 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП157476Дата и время вскрытия заявок Поставка продуктов питания (фрукты март 2022)Салават
Подведение итогов не позднее
05.03.2022 12:0005.03.2022 12:0005.03.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП157476Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания (фрукты март 2022)Салават
Текущий статус
Прием заявок на участие
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания (фрукты март 2022)
Начальная цена
196 306,56
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
01.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Поставка продуктов питания (фрукты июнь-август 2022)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.12.2021 15:30 GMT +301.12.2021 15:3001.12.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП157476Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания (фрукты июнь-август 2022)Салават
Дата и время вскрытия заявок
01.12.2021 15:3001.12.2021 15:3001.12.2021 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП157476Дата и время вскрытия заявок Поставка продуктов питания (фрукты июнь-август 2022)Салават
Подведение итогов не позднее
24.12.2021 12:0024.12.2021 12:0024.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП157476Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания (фрукты июнь-август 2022)Салават
Текущий статус
Прием заявок на участие
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания (фрукты июнь-август 2022)
Начальная цена
1 730 138,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
01.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Поставка продуктов питания (фрукты август 2022)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.12.2021 15:30 GMT +301.12.2021 15:3001.12.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП157476Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания (фрукты август 2022)Салават
Дата и время вскрытия заявок
01.12.2021 15:3001.12.2021 15:3001.12.2021 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП157476Дата и время вскрытия заявок Поставка продуктов питания (фрукты август 2022)Салават
Подведение итогов не позднее
24.12.2021 12:0024.12.2021 12:0024.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП157476Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания (фрукты август 2022)Салават
Текущий статус
Прием заявок на участие
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания (фрукты август 2022)
Начальная цена
318 126,24
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
01.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: