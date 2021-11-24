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Номер извещения
ГП157471
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
800/28.09.21/ИНВ/КО/Э Поставка продуктов питания (яйцо куриное)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор*
Дата публикации
28.09.2021 16:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-46-68
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
72elf@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Каримова Лилиана Фанильевна
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка продуктов питания (яйцо куриное май 2022)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.03.2022 15:30 GMT +315.03.2022 15:3015.03.2022 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП157471Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания (яйцо куриное май 2022)Салават
Дата и время вскрытия заявок
16.03.2022 06:0016.03.2022 06:0016.03.2022 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП157471Дата и время вскрытия заявок Поставка продуктов питания (яйцо куриное май 2022)Салават
Подведение итогов не позднее
30.04.2022 12:0030.04.2022 12:0030.04.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП157471Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания (яйцо куриное май 2022)Салават
Текущий статус
Прием заявок на участие
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания (яйцо куриное май 2022)
Начальная цена
188 397,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
01.47
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Поставка продуктов питания (яйцо куриное август 2022)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.11.2021 15:30 GMT +324.11.2021 15:3024.11.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП157471Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания (яйцо куриное август 2022)Салават
Дата и время вскрытия заявок
25.11.2021 06:0025.11.2021 06:0025.11.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП157471Дата и время вскрытия заявок Поставка продуктов питания (яйцо куриное август 2022)Салават
Подведение итогов не позднее
24.12.2021 12:0024.12.2021 12:0024.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП157471Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания (яйцо куриное август 2022)Салават
Текущий статус
Прием заявок на участие
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания (яйцо куриное август 2022)
Начальная цена
156 997,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
01.47.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Поставка продуктов питания (яйцо куриное сентябрь 2022)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.11.2021 15:30 GMT +324.11.2021 15:3024.11.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП157471Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания (яйцо куриное сентябрь 2022)Салават
Дата и время вскрытия заявок
25.11.2021 06:0025.11.2021 06:0025.11.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП157471Дата и время вскрытия заявок Поставка продуктов питания (яйцо куриное сентябрь 2022)Салават
Подведение итогов не позднее
24.12.2021 12:0024.12.2021 12:0024.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП157471Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания (яйцо куриное сентябрь 2022)Салават
Текущий статус
Прием заявок на участие
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания (яйцо куриное сентябрь 2022)
Начальная цена
156 997,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
01.47
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: