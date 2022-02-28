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    Главная / Торги / 797/28.09.21/ИНВ/КО/Э Поставка продуктов питания (сметана)

    797/28.09.21/ИНВ/КО/Э Поставка продуктов питания (сметана)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.02.2022 15:3028.02.2022 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП157466Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания (сметана)СалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП157466

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    797/28.09.21/ИНВ/КО/Э

    Наименование закупки

    797/28.09.21/ИНВ/КО/Э Поставка продуктов питания (сметана)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    28.09.2021 16:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменение_2.pdf

    Изменение_1.pdf

    Изменение_3.pdf

    Изменение_4.pdf

    Документация_о_закупке_КО.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-46-68

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    72elf@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Каримова Лилиана Фанильевна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка продуктов питания (сметана)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.02.2022 15:30 GMT +328.02.2022 15:3028.02.2022 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП157466Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания (сметана)Салават

    Дата и время вскрытия заявок

    28.02.2022 15:3028.02.2022 15:3028.02.2022 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП157466Дата и время вскрытия заявок Поставка продуктов питания (сметана)Салават

    Подведение итогов не позднее

    31.03.2022 12:0031.03.2022 12:0031.03.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП157466Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания (сметана)Салават

    Текущий статус

    Прием заявок на участие

    Дата подведения итогов

    31.03.202231.03.2022 12:0031.03.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП157466Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания (сметана)Салават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продуктов питания (сметана)

    Начальная цена

    122 132,64

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    10.51.5

    Молочная продукция прочая

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка продуктов питания (сметана)"

    Кол-во:

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    Прием заявок:
    31.01.2022 11:00(GMT+03:00)
    1 260 000
    Лоты:
    1
    Регион:
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