Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / 225/27.09.21/ПВК/КО/Э Поставка детских новогодних подарков

    225/27.09.21/ПВК/КО/Э Поставка детских новогодних подарков

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2022 15:3014.01.2022 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110680470Дата и время окончания срока приема заявок Поставка новогодних детских подарковСалаватПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110680470

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    225/27.09.21/ПВК/КО/Э

    Наименование закупки

    225/27.09.21/ПВК/КО/Э Поставка детских новогодних подарков

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    29.09.2021 07:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Продление_.pdf

    Документация_о_закупке.rar

    Продление.pdf

    Продление.pdf

    Продление.pdf

    Продление.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-30-06

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    72szh@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шафикова Зарема Ханифовна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка новогодних детских подарков

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.01.2022 15:30 GMT +314.01.2022 15:3014.01.2022 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110680470Дата и время окончания срока приема заявок Поставка новогодних детских подарковСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    14.01.2022 15:3014.01.2022 15:3014.01.2022 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110680470Дата и время вскрытия заявок Поставка новогодних детских подарковСалават

    Подведение итогов не позднее

    21.02.2022 12:0021.02.2022 12:0021.02.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110680470Подведение итогов не позднее Поставка новогодних детских подарковСалават

    Текущий статус

    Прием заявок на участие

    Дата подведения итогов

    21.02.202221.02.2022 12:0021.02.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110680470Подведение итогов не позднее Поставка новогодних детских подарковСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка новогодних детских подарков

    Начальная цена

    453 576,04

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПВК
    Все закупки и тендеры ПВК

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, ул. Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    47.78.3

    Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов

    Классификатор ОКВЭД2

    47.78

    Торговля розничная прочая в специализированных магазинах

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля розничная прочая в специализированных магазинах"

    Кол-во: 260.00000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № 32110676066
    503/27.09.21/НСТЭЦ/КО/Э Поставка новогодних детских подарков
    503/27.09.21/НСТЭЦ/КО/Э Поставка новогодних детских подарков
    540490
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    20.01.2022 15:30(GMT+03:00)
    785 792
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить