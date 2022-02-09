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    Главная / Торги / Разработка и реализация проекта по устройству ограждения зоны транспортной безопасности на участке от ЦПУ до ТП 5 на территории АО "Торговый порт Посьет"

    Разработка и реализация проекта по устройству ограждения зоны транспортной безопасности на участке от ЦПУ до ТП 5 на территории АО "Торговый порт Посьет"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.02.2022 10:0009.02.2022 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110676404Дата и время окончания срока приема заявок Разработка и реализация проекта по устройству периметрального ограждения зоны транспортной безопасностиХасанский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110676404

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    201-21/ХД/ГПБ

    Наименование закупки

    Разработка и реализация проекта по устройству ограждения зоны транспортной безопасности на участке от ЦПУ до ТП 5 на территории АО "Торговый порт Посьет"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.09.2021 08:34

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Техническое_задание.doc

    Договор_оказания_услуг_или_выполнения_работ.docx

    Ограждение_на_участке_от_ЦПУ_до_ТП5___ЛСР_по_Методике_2020__БИМ_1.xlsx

    ЗД___ЗП___ограждение.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
    Все закупки и тендеры АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ

    Юридический адрес

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,

    Почтовый адрес

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41

    Контактный телефон

    +7 423 321-20-32 доб. 139184

    Факс

    +7 42331 2-03-21

    Адрес электронной почты

    Olga.Arhangelskaya@mechelgroup.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Архангельская Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Хасанский район

    Закупки и тендеры Приморский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Разработка и реализация проекта по устройству периметрального ограждения зоны транспортной безопасности

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Прием заявок на участие

    Дата подведения итогов

    07.04.202207.04.2022 10:0007.04.2022 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110676404Подведение итогов не позднее Разработка и реализация проекта по устройству периметрального ограждения зоны транспортной безопасностиХасанский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка и реализация проекта по устройству периметрального ограждения зоны транспортной безопасности

    Начальная цена

    1 024 226,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    АО «Торговый порт Посьет», 692715, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая, д. 41Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с даты подписания Акта приемки выполненных работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
    Все закупки и тендеры АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ

    Адрес местонахождения

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41

    Классификатор ОКПД2

    43.29

    Работы строительно-монтажные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    43.29

    Производство прочих строительно-монтажных работ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих строительно-монтажных работ"

    Кол-во: 1.00000

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