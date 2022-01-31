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    Главная / Торги / 273/27.09.21/ППЖТ/КО/Э Поставка ранцев школьных с канцелярией

    273/27.09.21/ППЖТ/КО/Э Поставка ранцев школьных с канцелярией

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.01.2022 15:3031.01.2022 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП157160Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ранцев школьных с канцеляриейСалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП157160

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    273/27.09.21/ППЖТ/КО/Э

    Наименование закупки

    273/27.09.21/ППЖТ/КО/Э Поставка ранцев школьных с канцелярией

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    27.09.2021 06:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    продление_5.pdf

    Документация_о_закупке_эл.rar

    продление_9.pdf

    продление_8.pdf

    продление_1.pdf

    изменение_6.pdf

    продление_4.pdf

    продление_7.pdf

    продление_3.pdf

    продление_2.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-49-09

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    61ism@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ибрагимова Светлана Марсовна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ранцев школьных с канцелярией

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.01.2022 15:30 GMT +331.01.2022 15:3031.01.2022 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП157160Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ранцев школьных с канцеляриейСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    01.02.2022 07:0001.02.2022 07:0001.02.2022 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП157160Дата и время вскрытия заявок Поставка ранцев школьных с канцеляриейСалават

    Подведение итогов не позднее

    15.03.2022 12:3015.03.2022 12:3015.03.2022 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП157160Подведение итогов не позднее Поставка ранцев школьных с канцеляриейСалават

    Текущий статус

    Прием заявок на участие

    Дата подведения итогов

    15.03.202215.03.2022 12:3015.03.2022 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП157160Подведение итогов не позднее Поставка ранцев школьных с канцеляриейСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ранцев школьных с канцелярией

    Начальная цена

    153 342,68

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условий проекта договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий проекта договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий проекта договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    15.12.12.191

    Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка ранцев школьных с канцелярией"

    Кол-во:

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