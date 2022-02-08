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Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП157122
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
470/26.09.21/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Оказание услуг по предоставлению прав доступа к информационной системе «Единый портал тестирования»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговое исследование для СМСП
Дата публикации
26.09.2021 15:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-37-89
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
02mai@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Молчанов Антон Игоревич
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по предоставлению прав доступа к информационной системе «Единый портал тестирования»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.02.2022 15:30 GMT +308.02.2022 15:3008.02.2022 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП157122Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению прав доступа к информационной системе «Единый портал тестирования»Салават
Дата и время вскрытия заявок
08.02.2022 15:3008.02.2022 15:3008.02.2022 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП157122Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению прав доступа к информационной системе «Единый портал тестирования»Салават
Подведение итогов не позднее
10.03.2022 12:0010.03.2022 12:0010.03.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП157122Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению прав доступа к информационной системе «Единый портал тестирования»Салават
Текущий статус
Прием заявок на участие
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению прав доступа к информационной системе «Единый портал тестирования»
Начальная цена
75 836,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
62.09.20.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1