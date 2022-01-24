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Номер извещения
ГП157072
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
2244/25.09.21/КО/Э Оказание услуг по проведению взрывных работ по ликвидации ледовых заторов на реке Белая в паводковый период 2022 года
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор*
Дата публикации
26.09.2021 09:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-37-89
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
02mai@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Молчанов Антон Игоревич
Место рассмотрения предложений
Салават
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Оказание услуг по проведению взрывных работ по ликвидации ледовых заторов на реке Белая в паводковый период 2022 года
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.01.2022 15:30 GMT +324.01.2022 15:3024.01.2022 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП157072Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению взрывных работ по ликвидации ледовых заторов на реке Белая в паводковый период 2022 годаСалават
Дата и время вскрытия заявок
24.01.2022 15:3024.01.2022 15:3024.01.2022 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП157072Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению взрывных работ по ликвидации ледовых заторов на реке Белая в паводковый период 2022 годаСалават
Подведение итогов не позднее
28.02.2022 12:0028.02.2022 12:0028.02.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП157072Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению взрывных работ по ликвидации ледовых заторов на реке Белая в паводковый период 2022 годаСалават
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению взрывных работ по ликвидации ледовых заторов на реке Белая в паводковый период 2022 года
Начальная цена
113 214,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
96.09.19.139
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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