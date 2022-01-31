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    Главная / Торги / 324/25.09.21/АС/КО/Э Поставка новогодних подарков

    324/25.09.21/АС/КО/Э Поставка новогодних подарков

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.01.2022 15:3031.01.2022 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП157069Дата и время окончания срока приема заявок Поставка новогодних подарковСалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП157069

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    324/25.09.21/АС/КО/Э

    Наименование закупки

    324/25.09.21/АС/КО/Э Поставка новогодних подарков

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    25.09.2021 21:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменение_4.pdf

    Документация_о_закупке.rar

    Изменение_5.pdf

    Изменение_3.pdf

    Изменение_8.pdf

    Изменение_7.pdf

    Изменение_9.pdf

    Изменение_6.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-46-68

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    72elf@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Каримова Лилиана Фанильевна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка новогодних подарков

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.01.2022 15:30 GMT +331.01.2022 15:3031.01.2022 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП157069Дата и время окончания срока приема заявок Поставка новогодних подарковСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    31.01.2022 15:3031.01.2022 15:3031.01.2022 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП157069Дата и время вскрытия заявок Поставка новогодних подарковСалават

    Подведение итогов не позднее

    28.02.2022 12:0028.02.2022 12:0028.02.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП157069Подведение итогов не позднее Поставка новогодних подарковСалават

    Текущий статус

    Прием заявок на участие

    Дата подведения итогов

    28.02.202228.02.2022 12:0028.02.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП157069Подведение итогов не позднее Поставка новогодних подарковСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка новогодних подарков

    Начальная цена

    434 386,28

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    23

    Продукты минеральные неметаллические прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка новогодних подарков"

    Кол-во:

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