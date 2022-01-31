Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / 449/25.09.21/НСТЭЦ/КО/Э Поставка школьных ранцев

    449/25.09.21/НСТЭЦ/КО/Э Поставка школьных ранцев

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.01.2022 15:3031.01.2022 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП157027Дата и время окончания срока приема заявок Поставка школьных ранцевСалаватПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП157027

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    449/25.09.21/НСТЭЦ/КО/Э

    Наименование закупки

    449/25.09.21/НСТЭЦ/КО/Э Поставка школьных ранцев

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    25.09.2021 15:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Продление.pdf

    Изменение.pdf

    продление_8.pdf

    Документация_о_закупке_КО_эл.ф.__НСТЭЦ__ПВК__НГУ_э__не_СМСП.rar

    Продление

    Продление.pdf

    изменение_7.pdf

    Продление

    Продление

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-31-07

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    01dns@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дроботухина Наталья Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка школьных ранцев

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.01.2022 15:30 GMT +331.01.2022 15:3031.01.2022 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП157027Дата и время окончания срока приема заявок Поставка школьных ранцевСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    01.02.2022 07:0001.02.2022 07:0001.02.2022 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП157027Дата и время вскрытия заявок Поставка школьных ранцевСалават

    Подведение итогов не позднее

    15.03.2022 12:0015.03.2022 12:0015.03.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП157027Подведение итогов не позднее Поставка школьных ранцевСалават

    Текущий статус

    Прием заявок на участие

    Дата подведения итогов

    15.03.202215.03.2022 12:0015.03.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП157027Подведение итогов не позднее Поставка школьных ранцевСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка школьных ранцев

    Начальная цена

    107 397,06

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НСТЭЦ
    Все закупки и тендеры НСТЭЦ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Салават-6, -

    Классификатор ОКПД2

    32

    Изделия готовые прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка школьных ранцев"

    Кол-во:

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП111211
    293/02.11.21/ППЖТ/КО/Э Поставка запасных частей для ремонта вагонов
    293/02.11.21/ППЖТ/КО/Э Поставка запасных частей для ремонта вагонов
    557188
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 15:30(GMT+03:00)
    343 424
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП157171
    274/27.09.21/ППЖТ/КО/Э Поставка новогодних подарков
    274/27.09.21/ППЖТ/КО/Э Поставка новогодних подарков
    540017
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 15:30(GMT+03:00)
    607 881
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП135963
    2815/22.11.21/КО/Э Поставка вентилей, клапанов
    2815/22.11.21/КО/Э Поставка вентилей, клапанов
    565699
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.01.2022 15:30(GMT+03:00)
    9 937 673
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Реконструкция
    Запрос предложений № ГП917261
    Поставка вентиляционного оборудования по спецификации доставка Домодедово Логистическая 1, срок поставки оборудования до 20.08.19. Оплата аванс в размере 50% от стоимости оборудования, 25% по факту изготовления оборудования на заводе, 25% по факту прихода оборудования на склад поставщика. Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет.
    Поставка вентиляционного оборудования по спецификации доставка Домодедово Логистическая 1,...
    235603
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.05.2019 13:00(GMT+03:00)
    166 946
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    АОСТНГ
    Запрос предложений № ГП920610
    Реализация невостребованного имущества в г. Куйбышев, Новосибирская обл.
    Реализация невостребованного имущества в г. Куйбышев, Новосибирская обл.
    260720
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.09.2019 09:00(GMT+03:00)
    52 791
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Попозиционная № ГП834266
    Запасные части к экскаваторам ЭКГ, для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"
    Запасные части к экскаваторам ЭКГ, для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"
    183269
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.06.2019 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    АОСТНГ
    Запрос предложений № ГП908634
    Реализация невостребованных МТР (Приморский край, дер. Царевка)
    Реализация невостребованных МТР (Приморский край, дер. Царевка)
    258574
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.10.2019 09:00(GMT+03:00)
    552
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АОСТНГ
    Запрос предложений № ГП908198
    Реализация невостребованного имущества (г. Куйбышев, Новосибирская обл.)
    Реализация невостребованного имущества (г. Куйбышев, Новосибирская обл.)
    257719
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.10.2019 08:30(GMT+03:00)
    7 058
    Лоты:
    2
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить