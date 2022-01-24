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    Главная / Торги / 446/24.09.21/ИНВ/КО/Э Поставка продуктов питания (печень говяжья)

    446/24.09.21/ИНВ/КО/Э Поставка продуктов питания (печень говяжья)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.01.2022 15:3024.01.2022 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП145987Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания (печень говяжья)СалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП145987

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    446/24.09.21/ИНВ/КО/Э

    Наименование закупки

    446/24.09.21/ИНВ/КО/Э Поставка продуктов питания (печень говяжья)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    25.09.2021 07:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Акт____Вн_074_01_562__от_26.01.2022.pdf

    Продление_.pdf

    Документация_о_закупке.rar

    Продление

    Продление

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-31-07

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    01dns@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дроботухина Наталья Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка продуктов питания (печень говяжья)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.01.2022 15:30 GMT +324.01.2022 15:3024.01.2022 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП145987Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания (печень говяжья)Салават

    Дата и время вскрытия заявок

    25.01.2022 07:0025.01.2022 07:0025.01.2022 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП145987Дата и время вскрытия заявок Поставка продуктов питания (печень говяжья)Салават

    Подведение итогов не позднее

    25.02.2022 12:0025.02.2022 12:0025.02.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП145987Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания (печень говяжья)Салават

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.02.202225.02.2022 12:0025.02.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП145987Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания (печень говяжья)Салават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продуктов питания (печень говяжья)

    Начальная цена

    187 265,03

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    10

    Продукты пищевые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1141835/name/61f1623d536597.06349159

    26.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка продуктов питания (печень говяжья)"

    Кол-во:

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