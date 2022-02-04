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Номер извещения
ГП145947
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
459/24.09.21/ИНВ/КО/Э Поставка продуктов питания (печень говяжья с/м)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор*
Дата публикации
24.09.2021 17:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-46-84
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
19mta@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Миключёва Татьяна Ивановна
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка продуктов питания (печень говяжья с/м)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.02.2022 15:30 GMT +304.02.2022 15:3004.02.2022 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП145947Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания (печень говяжья с/м)Салават
Дата и время вскрытия заявок
04.02.2022 15:3004.02.2022 15:3004.02.2022 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП145947Дата и время вскрытия заявок Поставка продуктов питания (печень говяжья с/м)Салават
Подведение итогов не позднее
14.03.2022 12:0014.03.2022 12:0014.03.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП145947Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания (печень говяжья с/м)Салават
Текущий статус
Прием заявок на участие
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания (печень говяжья с/м)
Начальная цена
210 369,15
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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