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    Главная / Торги / 481/24.09.21/ИНВ/КО/Э Поставка рыбы минтай

    481/24.09.21/ИНВ/КО/Э Поставка рыбы минтай

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.03.2022 15:3015.03.2022 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП145937Дата и время окончания срока приема заявок Поставка рыбы минтайСалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП145937

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    481/24.09.21/ИНВ/КО/Э

    Наименование закупки

    481/24.09.21/ИНВ/КО/Э Поставка рыбы минтай

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    24.09.2021 16:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    продление_3.pdf

    Документация_о_закупке.rar

    продление_1.pdf

    продление_2.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-49-09

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    61ism@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ибрагимова Светлана Марсовна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка рыбы минтай

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.03.2022 15:30 GMT +315.03.2022 15:3015.03.2022 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП145937Дата и время окончания срока приема заявок Поставка рыбы минтайСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    16.03.2022 07:0016.03.2022 07:0016.03.2022 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП145937Дата и время вскрытия заявок Поставка рыбы минтайСалават

    Подведение итогов не позднее

    24.04.2022 12:3024.04.2022 12:3024.04.2022 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП145937Подведение итогов не позднее Поставка рыбы минтайСалават

    Текущий статус

    Прием заявок на участие

    Дата подведения итогов

    24.04.202224.04.2022 12:3024.04.2022 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП145937Подведение итогов не позднее Поставка рыбы минтайСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка рыбы минтай

    Начальная цена

    504 750,17

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условий проекта договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий проекта договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий проекта договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    03.11

    Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка рыбы минтай"

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    Прием заявок:
    04.04.2022 15:30(GMT+03:00)
    562 436
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
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