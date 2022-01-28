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    Главная / Торги / 417/24.09.21/ИНВ/КО/Э Поставка замороженных ягод и овощей

    417/24.09.21/ИНВ/КО/Э Поставка замороженных ягод и овощей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.01.2022 15:3028.01.2022 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП145855Дата и время окончания срока приема заявок Поставка замороженных ягод и овощейСалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП145855

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    417/24.09.21/ИНВ/КО/Э

    Наименование закупки

    417/24.09.21/ИНВ/КО/Э Поставка замороженных ягод и овощей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    24.09.2021 13:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_закупке.rar

    продление_5.pdf

    продление_3.pdf

    продление_2.pdf

    продление_4.pdf

    продление_1.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-49-09

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    61ism@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ибрагимова Светлана Марсовна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка замороженных ягод и овощей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.01.2022 15:30 GMT +328.01.2022 15:3028.01.2022 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП145855Дата и время окончания срока приема заявок Поставка замороженных ягод и овощейСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    31.01.2022 07:0031.01.2022 07:0031.01.2022 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП145855Дата и время вскрытия заявок Поставка замороженных ягод и овощейСалават

    Подведение итогов не позднее

    14.03.2022 12:3014.03.2022 12:3014.03.2022 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП145855Подведение итогов не позднее Поставка замороженных ягод и овощейСалават

    Текущий статус

    Прием заявок на участие

    Дата подведения итогов

    14.03.202214.03.2022 12:3014.03.2022 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП145855Подведение итогов не позднее Поставка замороженных ягод и овощейСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка замороженных ягод и овощей

    Начальная цена

    215 613,36

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условий проекта договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий проекта договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий проекта договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    01.2

    Культуры многолетние

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка замороженных ягод и овощей"

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    Прием заявок:
    01.12.2021 15:30(GMT+03:00)
    2 244 571
    Лоты:
    2
    Регион:
    Республика Башкортостан
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