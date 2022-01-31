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    Главная / Торги / Поставка комбинированной дорожной машины КО-823

    Поставка комбинированной дорожной машины КО-823

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.01.2022 10:0031.01.2022 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП004037Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комбинированной дорожной машины КО-823Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП004037

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    21-00648

    Наименование закупки

    Поставка комбинированной дорожной машины КО-823

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    22.09.2021 19:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ на оснащение ТС системами мониторинга.zip

    КД.docx

    ТЗ_КДМ.xlsx

    Приложение 4 Тех требования к логотипу.zip

    Форма_КП.docx

    Договор_поставки.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ

    Юридический адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Почтовый адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Контактный телефон

    +7 812 665-08-08 доб. 2817

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@gsprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прохорова Марина Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка комбинированной дорожной машины КО-823

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.01.2022 10:00 GMT +331.01.2022 10:0031.01.2022 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП004037Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комбинированной дорожной машины КО-823Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    03.02.2022 23:0003.02.2022 23:0003.02.2022 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП004037Подведение итогов не позднее Поставка комбинированной дорожной машины КО-823Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Прием заявок на участие

    Дата подведения итогов

    03.02.202203.02.2022 23:0003.02.2022 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП004037Подведение итогов не позднее Поставка комбинированной дорожной машины КО-823Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комбинированной дорожной машины КО-823

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ

    Адрес местонахождения

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Классификатор ОКПД2

    45.20

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    45.20

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка комбинированной дорожной машины КО-823"

    Кол-во:

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