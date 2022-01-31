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Номер извещения
АП004035
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка грузо-пассажирского автомобиля с повышенной проходимостью
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
22.09.2021 19:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22
Почтовый адрес
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22
Контактный телефон
+7 812 665-08-08 доб. 2817
Факс
--
Адрес электронной почты
tender@gsprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Прохорова Марина Андреевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка грузо-пассажирского автомобиля с повышенной проходимостью
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.01.2022 10:00 GMT +331.01.2022 10:0031.01.2022 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП004035Дата и время окончания срока приема заявок Поставка грузо-пассажирского автомобиля с повышенной проходимостьюСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
03.02.2022 23:0003.02.2022 23:0003.02.2022 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП004035Подведение итогов не позднее Поставка грузо-пассажирского автомобиля с повышенной проходимостьюСанкт-Петербург
Текущий статус
Прием заявок на участие
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка грузо-пассажирского автомобиля с повышенной проходимостью
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗСТРОЙПРОМ
Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ
Адрес местонахождения
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22
45.20
45.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: